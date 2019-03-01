 "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Атака, которая сейчас осуществляется на армию - я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев", - отметил Порошенко во время пребывания на ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье, которая занимает позиции за 1800 метров от вражеских окопов.
"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините за выражение", - отметил президент.
"Пусть посмотрят и спросят у нас с вами в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие", - добавил он.
Порошенко также подчеркнул: "Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратится в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить".
Президент призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в том числе относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет. "Это лучшее время проинформировать общество", - отметил он.
"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
"Порох правильно заметил: ...есть факты- в турьму, нет - прекратите раскачивать... "
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Кому он это говорит?
А оно всё "нэкачайте будку".
Цинично...
Сам же атакует армию, обворовывая её...
и сам же пытается на словах недопустить своего обворовывания армии...
Порошенко собрался сам от себя защитить армию?
"я хочу обратится в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить". - все дело в том, что в цивилизованном государстве, для того чтобы наказать мародеров, кем бы они не были, не надо Президенту куда-то обращаться. Там действует Закон. Но, к сожалению, вы, Петр Алексеевич, строите феодальное общество, где Президент - бог и царь, который не подлежит критике, а для того, чтобы ГПУ, СБУ и проч. выполняли свою работу, необходим звонок от Президента. Дико это слышать. Мда... пять лет прошли впустую. Пора уходить. Это очевидно.