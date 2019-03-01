EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  4546  138
Материалы по теме:
Все про:армия (7337) Порошенко (16469) расследование (2454) Укроборонпром (568)

 "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко на передовой призвал "политиканов" не раскачивать ситуацию в армии и стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Атака, которая сейчас осуществляется на армию - я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев", - отметил Порошенко во время пребывания на ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье, которая занимает позиции за 1800 метров от вражеских окопов.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые имеют непосредственное отношение к хищению и распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините за выражение", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если факты хищений в оборонном секторе подтвердятся - ни фамилии, ни должности не спасут, - Порошенко

"Пусть посмотрят и спросят у нас с вами в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие", - добавил он.

Порошенко также подчеркнул: "Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратится в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить".

Президент призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в том числе относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет. "Это лучшее время проинформировать общество", - отметил он.

Также читайте: В штабе Порошенко назвали расследование о хищении в оборонном комплексе предвыборной технологией

"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114527
 
   
 Топ комментарии
 
У предателя украинского народа начинается истерика. Дайте ему водички...
 показать весь комментарий
 
после вчерашних пьяных забегов в Запорожье, ему водичка точно не помешает
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Давно стал замечать, что некоторые "журналисты" ,которые были в"солидарном" лагере , стали непросто на позиции против власти, но и против государственности. Порох правильно заметил: ...есть факты- в турьму, нет - прекратите раскачивать... Думается, что надо сейчас этих проплаченых и непроплаченых врагов государственности вывести на чистую воду или отправить "изучать" правду на передовой без оружия и с голым задом в школьном автобусе... Может хоть что- то поймут, а не поймут- в Дикое поле рыть каналы....
 показать весь комментарий
 
 
Конечно-конечно.
"Порох правильно заметил: ...есть факты- в турьму, нет - прекратите раскачивать... ""Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9542

............................................................................................................................................................

Кому он это говорит? "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2743
 показать весь комментарий
 
 
Так ,кто за 5 лет при пете в тюрьму присел,кроме добровольцев,которые на автобусах и с калашами 1964 года поехали Украину защищать?
 показать весь комментарий
 
 
маразм,твойваивавшийдид был вертухаем на зоне? Или в чк палачом?Ты самО почему тут,а не на передовой?
 показать весь комментарий
 
Все равно украинцам во втором туре придется выбирать лучшего из худших. Смотрите не про....те Украину, как 100 лет назад. А теперь я послушаю истерику кто меня не понял. Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Вилкул, Бойко, Порошенко и прочие, прочие достойные лица.
 показать весь комментарий
 
Если в стране нет лучших, то она, увы не состоялась.
 показать весь комментарий
 
такое ощущение, что коменты зомби писали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты реально туп) приплести мистику к венерологу,хотя ваша богиня и не такие фокусы проворачивала,мисс *газовая принцесса*
 показать весь комментарий
 
да нет,то что ты тупой ,это уже убеждение))
 показать весь комментарий
 
 
Уже в морду свинье треклятой факты сунули.
А оно всё "нэкачайте будку".
 показать весь комментарий
 
 
пЭЦя,есть факты ПРЯМОГО,ГРУБОГО И ЦИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ,не проданые фабрики,отжатые заводы и банки,разореные вкладчики,прямое сотрудничество с врагами и предателями,крышевание криминала,воровство из бюджета,продажа армии бракованой техники....пЭЦя,как думаешь,на какой срок потянет?Так что суши сухари,падаль соевая.
 показать весь комментарий
 
 
Не мешайте воровать друзьям президента !
 показать весь комментарий
 
 
Свинопедро понял, что во 2 тур не попадает, его штаб отказывается от рекламы на бордах с 1 апреля.
 показать весь комментарий
 
 
Ассоциации связанные с событиями последних дней, караси на горячей сковородке.
 показать весь комментарий
 
Атака, которая сейчас осуществляется на армию - я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев", - отметил Порошенко...

Цинично...
Сам же атакует армию, обворовывая её...
и сам же пытается на словах недопустить своего обворовывания армии...
Порошенко собрался сам от себя защитить армию?
"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5980
 показать весь комментарий
 
 
картиночки все постишь?удачи тебе с выбором "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7019
 показать весь комментарий
 
Я за Кошулинского... А ты за жирного мародёра?
 показать весь комментарий
 
да не переживай ты так,Порошенко пошутил
 показать весь комментарий
 
кто тут хотел справедливости?зрада
 показать весь комментарий
 
А можно оппозиции назначить своего генпрокурора? Тогда будет куча фактов!
 показать весь комментарий
 
 
)))) Логика железная. Поехать на передовую и призвать политиканов, но проигнорировать передачу "Право на владу", куда были приглашены кандидаты в президенты и где шла речь о жутчайших фактах коррупции в оборонке.
"я хочу обратится в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить". - все дело в том, что в цивилизованном государстве, для того чтобы наказать мародеров, кем бы они не были, не надо Президенту куда-то обращаться. Там действует Закон. Но, к сожалению, вы, Петр Алексеевич, строите феодальное общество, где Президент - бог и царь, который не подлежит критике, а для того, чтобы ГПУ, СБУ и проч. выполняли свою работу, необходим звонок от Президента. Дико это слышать. Мда... пять лет прошли впустую. Пора уходить. Это очевидно.
 показать весь комментарий
 
 
президент как гарант может высказать свою позицию по любому вопросу касающихся государства "Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко - Цензор.НЕТ 2797
 показать весь комментарий
 
Терпение, пеця. Когда не будешь презом, тебе светит много и надолго. Не хочется переписывать причины, которые уже написали люди.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть кумэ юга перевирыть моего иншого кума хахахахахах и на мальдиву
 показать весь комментарий
 
Порох політіческий геній от побачите обскаче не обскакуємих, мастер політіческого дєла, Путину куй показав, з Трампом на одной нозі потанцював, Менкель голову засрав, дипломат херов всіх вокруг пальця обвів парєнь іде правильним шляхом.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию в армии и в государстве", - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх