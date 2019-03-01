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 Политика Украины
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Все про:декларация (1046) НАПК (660) Мураев (76)

 Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК

Народный депутат, кандидат в президенты Украины Евгений Мураев предоставил недостоверную информацию о размере взноса в капитал общества, указав сумму, на 1 млн гривен меньше реальной.

Нарушение обнаружило Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, сообщает Цензор.НЕТ. Его заметили при полной проверке декларации Мураева.

"Установлено, что Евгений Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал информацию о размере своего взноса в уставный капитал общества, отметив его меньше на 950 853 грн. Также недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах", – выяснило агентство.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновники указали в е-декларациях недостоверную информацию на 8,6 млрд грн, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

НАПК уведомило о выявленных признаках уголовного правонарушения правоохранительные органы.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Евгений Мураев вместе с Юлией Тимошенко и Олегом Ляшко возглавил список самых богатых чиновников, претендующих на пост президента.

Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. При этом у него никогда не было бизнеса, а в коммерческих структурах нардеп в последний раз работал в 2010 году. После этого Мураев был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Сум Лысенко более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% от суммы оклада, - НАПК

Источник: https://censor.net.ua/n3114524
 
   
 Топ комментарии
 
В нормальной стране он бы уже сидел а не гундосил с своего телеканала.. Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 5769
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Как эта гнида вообще пролезла ? Задушил бы.
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НУ ТАК САЖАЙТЕ МУРАЕВА.На фига трындеть без толку
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якусь мєлочь не задекларував.. шо всє такіє нєрвниє?
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В Украине законы пишут рептилоиды. При нормальных законах этого Мураева никогда бы не зарегистрировали.
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В нормальной стране он бы уже сидел а не гундосил с своего телеканала.. Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 5769
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Как эта гнида вообще пролезла ? Задушил бы.
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Бо хороший сім'янин, мабудь. В декларацію не вніс, зате приніс в сім'ю. Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 5426 Насправді воно, скотина, не вважає за потрібне звітуватися перед виборцями. А кому потрібно, ці знали.
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И ни один гад из порохоботов на него плохого не скажет. Факт !
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Игорь Хирскл - "Ничейный я . Сирота ))" - лугандонец-переселенц ?
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Вот если бы ты так подошел ахмету сказал,то было бы тебе честь и хвала. А так,тряпка тряпная.
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Игорь Хирскл - меня к этой мерзости ахметку на 100 шагов не подпустит его охрана. Так бы сказал прямо в рыло, что твой ахметка скот. Но вы лугандоне, сцыкливые и хитрожопы.

Напомнить кричалочку "Спасибо жителям ДаМбаса - за президента пидо#аса" ?
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Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 9722 Игорь Хирскл - вот тут ты не прав. Я порохобот, и всем сердцем не навижу этого скота Мураева как и всех остальных скотов - любителей рускаво мира. Честно
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Может разновидность редкая. Или вид заблудший ))
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Игорь Хирскл - я свой выбор в пользу Порошенко сделал еще 2014. И до сих пор свою точку зрения не изменил. Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 9388
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Ну тебе же пофиг все эти скандалы с воровством )) Раз ты выбор сделал. Это называется мое гавно,я и есть буду ))
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Игорь Хирскл - умница, ты давай продолжай трескать мое дерьмо, не стесняйся Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 8603
На счет скандалов с воровством, оно меня также подзае#ало, мне уже достаточно.
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Действительно. Где все клеймители Зеленского и Йульки-варофки?
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Игорь Хирскл -
- Как эта гнида вообще пролезла ? Задушил бы. 01.03.2019 19:02

- И ни один гад из порохоботов на него плохого не скажет. Факт ! 01.03.2019 19:03
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Так ты действительно, ты чьих холоп будешь ? Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 6888
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а ті Фірман по мамє ілі по папє?.. ето для тєбя очень важно
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плюс-минус мнл .... ну ашибся чел или со счета сбился просто
бывает....
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подумаешь, лимон, да у него таких лимонов..., как грязи, про один забыл, с кем не бывает...
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Они такие деньги находят в карманах, когда меняют сезонный гардероб.
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Явно далеко не бедный человек. У его нового канала (Наши) очень крутая студия. Это не зависть, просто констатация фактов.
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поміняли шкури, кліп якось автора, цікаво - прямо в яблучко про наших слуг народу - www.facebook.com/149818562541071/videos/448062429063799/
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Шо, в карманах трусов нашел?? Бывает...
😁
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Эти выборы открывают нам стоко нового про кандидатов, про владу, про всю прогнившую институцию в Украине, шо токо сидишь открывши рот и ох***шь.
Не думаю, шо хто-то особо удивился очередному разоблачению.
Мы обняли ведро попкорна, удобно устроились на диване и весело наблюдаем за всей этой предвыборной мясорубкой.
(А тем временем, где-то на фронте, гибнут, мерзнут наши воины...)
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А шо, это деньги? Это была заначка на чипсы и семечки. Чего мелочь декларировать? А серьезно: за яйца вешать таких на центральныш площадях. Кандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК - Цензор.НЕТ 9372
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Кому теперь нужны эти декларации, можете повесить их на гвоздик.
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и ничего ему за это не будет...импотенты соевые
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Мульйон-мильон - задрали. Этого ляжка Мураева и без миллиона в декларации можно спокойно за сепарскую муйню закрывать.
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Ця московська гнида мені Шуріка з "Операції "Ы" нагадує. Таланить нам на клоунів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат в президенты Мураев не внес в декларацию почти 1 млн гривен, - НАПК
 
 
 
 
 
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