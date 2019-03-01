 Руководитель агрохолдинга "Авангард" - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины

Ежегодно журнал БИЗНЕС определяет лучших бизнесвумен страны. Редакция составляет собственный список, ориентируясь на бизнес-достижения представительниц прекрасного пола, и предлагает читателям методом голосования выбрать победительниц в различных отраслях. Собственными специальными номинациями редакция дополнительно награждает леди, которые имели особые достижения. Цель ежегодного проекта журнала БИЗНЕС "Леди бизнеса. 50 самых успешных женщин Украины "- рассказать о женщинах, которые возглавляют ведущие инновационные, динамические бизнес, направления, отрасли. Именно такие женщины вдохновляют своим примером и задают новые тренды в украинском бизнесе, считает издание. В рамках проекта объявляются лидеры в 8-ми номинациях, среди которых "Промышленность", "Финансы", "Ритейл" и другие.

Наталья Василюк, генеральный директор AVANGARDCO IPL (агрохолдинг "Авангард", который входит в Группу компаний "Укрлендфарминг") отмечена в основной номинации "Промышленность"

Наталья Василюк: "Отличие в рейтинге - это приятно и одновременно очень ответственно. Уже много лет мы в "Авангард" удерживаем лидирующие позиции производителя яиц в Украине и Евразии, даже несмотря на значительные потери активов на Востоке и в Крыму. Мы расширяем экспортные рынки сбыта и стремимся, чтобы украинские потребители получали свежие яйца "Квочка". Трудности сделали нас сильнее. Отличие в рейтинге хочу разделить с моей командой - только совместными усилиями мы могли достичь таких выдающихся результатов ".



В рейтинг также вошли Людмила Русалина, основатель и президент холдинговой компании "Петрус", Анна Насиковский, совладелец девелоперско-строительного холдинга DIM Group, Елена Сторчаг, генеральный директор компании "Украфлора".



AVANGARDCO IPL - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик, птицекомплексы, комбикормовые заводы, склады длительного хранения яиц и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. Компания экспортирует свою продукцию в Ближнего Востока, стран Африки, Азии, СНГ и ЕС.

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