EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Экономика
  820  19
Все про:Бахматюк (58) Ukrlandfarming (19) Укрлендфарминг (25)

 Руководитель агрохолдинга "Авангард" - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины

Наталья Василюк, генеральный директор агрохолдинга "Авангард", ведущего производителя яиц и яичных продуктов в Европе - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины. Журнал БИЗНЕС отметил бизнес-леди в номинации "Промышленность". В Украине яйца производства "Авангарда" продаются под торговой маркой "Квочка".

Ежегодно журнал БИЗНЕС определяет лучших бизнесвумен страны. Редакция составляет собственный список, ориентируясь на бизнес-достижения представительниц прекрасного пола, и предлагает читателям методом голосования выбрать победительниц в различных отраслях. Собственными специальными номинациями редакция дополнительно награждает леди, которые имели особые достижения. Цель ежегодного проекта журнала БИЗНЕС "Леди бизнеса. 50 самых успешных женщин Украины "- рассказать о женщинах, которые возглавляют ведущие инновационные, динамические бизнес, направления, отрасли. Именно такие женщины вдохновляют своим примером и задают новые тренды в украинском бизнесе, считает издание. В рамках проекта объявляются лидеры в 8-ми номинациях, среди которых "Промышленность", "Финансы", "Ритейл" и другие.

Наталья Василюк, генеральный директор AVANGARDCO IPL (агрохолдинг "Авангард", который входит в Группу компаний "Укрлендфарминг") отмечена в основной номинации "Промышленность" 

Наталья Василюк: "Отличие в рейтинге - это приятно и одновременно очень ответственно. Уже много лет мы в "Авангард" удерживаем лидирующие позиции производителя яиц в Украине и Евразии, даже несмотря на значительные потери активов на Востоке и в Крыму. Мы расширяем экспортные рынки сбыта и стремимся, чтобы украинские потребители получали свежие яйца "Квочка". Трудности сделали нас сильнее. Отличие в рейтинге хочу разделить с моей командой - только совместными усилиями мы могли достичь таких выдающихся результатов ".

В рейтинг также вошли Людмила Русалина, основатель и президент холдинговой компании "Петрус", Анна Насиковский, совладелец девелоперско-строительного холдинга DIM Group, Елена Сторчаг, генеральный директор компании "Украфлора".

AVANGARDCO IPL - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик, птицекомплексы, комбикормовые заводы, склады длительного хранения яиц и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. Компания экспортирует свою продукцию в Ближнего Востока, стран Африки, Азии, СНГ и ЕС.

Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3114521
 
 
 Топ комментарии
 
А как же генпрокурорша третьего тысячелетия ? Руководитель агрохолдинга "Авангард" - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины - Цензор.НЕТ 7750
 показать весь комментарий
 
Ей уже не до конкурсов )) Последний месяц на свободе ))
 показать весь комментарий
 
Сомневаюсь,шо она что-то смыслит в агро )) Напомнило гения сына яныка-банкира ))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
яйця то важкий бізнес, тому і молодець
 показать весь комментарий
 
Сомневаюсь,шо она что-то смыслит в агро )) Напомнило гения сына яныка-банкира ))
 показать весь комментарий
 
 
И не будь она фавориткой олигарха,то другие ей бы шею не сломали. В этой стране и не таких выжимали.
 показать весь комментарий
 
 
Так к яйцам правильный подход знать нужно! Начинаешь с ощупывания двух и если "яйцам" понравится то по их призыву сразу миллионы яиц подкатывать начинают... Керівник агрохолдингу "Авангард" - в ТОП-50 найуспішніших жінок України - Цензор.НЕТ 5440
 показать весь комментарий
 
А как же генпрокурорша третьего тысячелетия ? Руководитель агрохолдинга "Авангард" - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины - Цензор.НЕТ 7750
 показать весь комментарий
 
 
Ей уже не до конкурсов )) Последний месяц на свободе ))
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, набегут ли сейчас персонажи, фонтанирующие пролетарской ненавистью, со своим "вот тварь мажорная!!! все яйца отнять и поделить!!!111!1"...
 показать весь комментарий
 
Ненависть не пролетарская. А вполне праведная. Как любовь к гаишнику и нежность к коболеву ))
 показать весь комментарий
 
спец по яйцам - звучит двусмысленно.
а так - молодец, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Наталья Василюк - це любімая дєвушка бахматюка
 показать весь комментарий
 
 
Нелюбимые теряют доступ к средству быстрого обогащения .То есть к яйцам
 показать весь комментарий
 
Она что Королева яиц получается ? Пример потрясный . Дорогие Кандидатши в Королевы беритесь за дело. В общем беритесь за яйца
 показать весь комментарий
 
"Укрлендфарминг" как обязательная тема на Цензоре. Кто то взял подряд выростить Бахматюка в нардепы? И его молодую команду
 показать весь комментарий
 
 
Все это фигня на постном масле, про ее успешность.
Вы напишите хто ее папа и как эта телочка, в свои то годы, умудрилась влезть в списки Фобс?
Начните сначала ее биографию, пожалуйста. А мы уж как-то рассудим ее умелость и успешность.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРуководитель агрохолдинга "Авангард" - в ТОП-50 самых успешных женщин Украины
 
 
 
 
 
 вверх