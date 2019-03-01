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 С начала суток ранен один наш воин, враг трижды нарушил перемирие, применив минометы под Песками и Новолуганским, - штаб ООС

В течение текущих суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, дважды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:
из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

Подразделения, которые обстреливались, дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены 1 наемник, вооружение и военная техника противника, в том числе САУ и ПТРК, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3114518
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранен один наш воин, враг трижды нарушил перемирие, применив минометы под Песками и Новолуганским, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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