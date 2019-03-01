 С начала суток ранен один наш воин, враг трижды нарушил перемирие, применив минометы под Песками и Новолуганским, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:
из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское;
из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шумы.
В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
Подразделения, которые обстреливались, дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".