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Все про:ВР (22682) депутат (2620) КС (1250) незаконное обогащение (5)

 Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение

В СМИ попал список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого Конституционный суд отменил статью 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Первым перечень опубликовал портал "Лига.Нет", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, представление подписали 59 депутатов Рады.

  1. Руслан Сольвар, БПП
  2. Андрей Шинкович, БПП
  3. Александр Кирш, Народный фронт
  4. Геннадий Чекита, БПП
  5. Дмитрий Святаш, Відродження
  6. Геннадий Бобов, Відродження
  7. Артем Ильюк, Відродження
  8. Василий Гуляев, Відродження
  9. Олег Кулинич, Відродження
  10. Федор Негой, БПП
  11. Павел Пинзеник, Народный фронт
  12. Ярослав Едаков, Народный фронт
  13. Дмитрий Стеценко, Народный фронт
  14. Константин Павлов, Оппоблок
  15. Дмитрий Колесников, Оппоблок
  16. Андрей Гальченко, Оппоблок
  17. Иван Мирный, Оппоблок
  18. Евгений Балицкий, Оппоблок
  19. Сергей Сажко, Оппоблок
  20. Максим Поляков, Народный фронт
  21. Наталья Королевская, Оппоблок
  22. Татьяна Бахтеева, Оппоблок
  23. Виктор Бондарь, Відродження
  24. Василий Нимченко, Оппоблок
  25. Игорь Шурма, Оппоблок
  26. Станислав Березкин, Воля народа
  27. Антон Киссе, Відродження
  28. Валерий Лунченко, Народный фронт
  29. Игорь Бриченко, Народный фронт
  30. Тарас Креминь, Народный фронт
  31. Федор Бендюженко, Народный фронт
  32. Александр Горбунов, Народный фронт
  33. Николай Княжицкий, Народный фронт
  34. Владислав Данилин, Народный фронт
  35. Олег Крышин, Народный фронт
  36. Борис Козырь, БПП
  37. Дмитрий Андриевский, БПП
  38. Елена Масорина, Народный фронт
  39. Виталий Корчик, Народный фронт
  40. Евгений Дейдей, Народный фронт
  41. Владимир Шкварилюк, Народный фронт
  42. Анатолий Дырив, Народный фронт
  43. Сергей Фаермарк, Народный фронт
  44. Роман Заставный, Народный фронт
  45. Юрий Вознюк, Народный фронт
  46. Дмитрий Лубинец, БПП
  47. Вадим Пидберезняк, Народный фронт
  48. Виктор Развадовский, Відродження
  49. Юрий Шаповалов, Відродження
  50. Валерий Писаренко, Відродження
  51. Сергей Мельничук, Радикальная партия
  52. Елена Бойко, Народный фронт
  53. Сергей Мартыняк, Воля народа
  54. Геннадий Ткачук, БПП
  55. Артур Палатный, БПП
  56. Валерий Ищенко, БПП
  57. Олег Великин, БПП
  58. Андрей Шипко, Відродження
  59. Игорь Молоток, Воля народа

Читайте на Цензор.НЕТ: 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пензеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

Также на Цензор.НЕТ: "В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте также: Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис

28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Центр предотвращения коррупции" утверждает, что внесенный президентом законопроект хуже, чем принятый во времена Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/n3114517
 
   
 Топ комментарии
 
Ці прізвища потрібно запам'ятати на майбутнє. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 1425
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хе хе , и ни одного с "Батькивщины" . Вот вам и рекламка ))))))
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Ці прізвища потрібно запам'ятати на майбутнє. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 1425
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Виглядає на групову явку з повиною! Розчулює дружба і співробітництво депутатів різних фракцій. Адже можуть об'єднатися перед розстрілом, вибачте, перед слідством. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3207
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Треба пам"ятати і прізвища і партії які вони представляють щоб більше і не смерділи у раді. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 2747
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Список партій цих покидьків треба вішать на виборчих дільницях з написом. ЗЛОДІЇ
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Згадав з історії Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3866

Товарищ, верь, пройдет она,
Пора свободы, счастья, гласности.
Но комитет госбезопасности
Запомнит наши имена . Все имена.
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Товарищь,верь,зайдет она,звезда,которой имя-гласность,и вот тогда госбезопасность припомнит наши имена
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хе хе , и ни одного с "Батькивщины" . Вот вам и рекламка ))))))
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жодного від громадянської позиції, само- помочі і свободи
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*****

https://www.youtube.com/watch?v=iwiQPib-SP8
https://www.youtube.com/watch?v=iwiQPib-SP8
Регионал" Святаш попал в руки активистов

Почти
в с е в списке бывшие РЫги ...
Ни ОДИН не должен пройти в новый парламент .
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А что вы хотели от Порошенко? Воровство у него в крови, его папа 5 лет при совке получил за воровство
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Чего спамите порохоботы? Стенсняетесь?
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- "умышленное совершение приписок в государственной статистической отчётности и предоставление искажённых отчётных данных о выполнении планов", что тогда считалось "противогосударственными действиями, наносящими вред народному хозяйству СССР" (ст. 155 ч. 1 УК МССР);
- "хищение государственного имущества путём злоупотребления своим служебным положением, присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц, повторно на суму 2 235 руб. 91 коп" (ст. 123 ч. 2 УК МССР в редакции Указа президиума ВС МССР от 24 декабря 1982г.);
- "незаконное приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, совершённое в крупных размерах" (ст. 220 ч. 2 УК МССР);
- "незаконное хранение оружия" (ст. 227 ч.1 УК МССР).
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Батьківщина не відзначилась. ТО що, голосуємо за батьківщину? Тобто за ЮВТ!
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"Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение" - а нахрена мне фамилии этих воров, там половина из них пятая колонна кремлёвского мясника, выходит, конституционный суд, креатура Пети Потрошителя, тоже пятая колонна беса путлера.
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БПП,,мусорофронт, жопаблок, воля.народу, радіКали, виродження.-ЗЛОДІЇ А з решти можна обирати. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 639
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Расстрелянный список утверждаю и подтверждаю
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Когда дружно голосуют за коррупцию с Королевской, Святашем, колесниковым и Писяренко куча дерьма из БПП и, особенно с Народного фронта, Это наталкивает нв ответ кто есть ху.
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Это также наводит на мысль, кто расстреливал людей на Майдане.
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Кто бы сомневался,крысы из пециной партии,и их подельники из НФ...
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Пример воровайкиной калолиции. Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 175
БПП, НФ, Відродження, Воля народа. Ну и, как же без них, Ради кала с Жопоблоком.
Они все мать родную продадут и с любым уродом любое соглашение подпишут.
Так что не переживайте за результат президентских выборов: эти твари любого поддержат, и от кормушки в ВР их только патологоанатом оттащит.
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и на севера ехать не надо,тут очко подставили,их отымели и они на всю оставшуюся жизнь на субсидии сидеть не будут,а "шахматисты" из-за бугра :"Ще не вмерла Украина...Слава Украине!
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А от якби Петя з Юггою їх посадили за "Закон 16 січня", то й нікому було б підписувати... Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 5461
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У всех этих персонажей одна фамилия-Порошенко !
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Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник------ вот это падло запомните особенно , .... мажор сыночек афигенного экономиста Пинзеника.... того самого Пинзеника ---- В голове у украинцев Кучма , в карманах Пустовойтенко и впереди у них Пензеник.... вспомнили то время? Так вот этот Пинзеник пришел,главный спец Комитета по честности и регламенту ЗРАДЫ ,член партии Кролей, ЗАПОМНИТЕ ЭТО !!!!!!!!!!
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Я знаю, что будет украшать 59 фонарных столбов через три дня после того, как наш народ наконец-то поймет, что его судьба - только в его собственных руках.

На шестидесятом столбе будет висеть самый главный гарант. Если он, по примеру предшественника, не успеет дать дёру. Но эти сволочи никуда не убегут. Эти шесть десятков предателей - слишком мелкая сошка. Это отличное украшение для фонарей.
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коалиция на лицо.Порохолизуны где вопли про Юлю и Батькивщину, языки в одно место засунули после очередной перемоге
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у меня другой вопрос 2017 и 2019,что то раньше не торопились граждане судьи, развели болото под выборы,ну такое утонут в нем многие
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Народный фронт это тоже Юльки ребятки. Яценюк с Рюкзаковым подтвердят.
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Storm UA , а ты, клоун, смотрю по всем темам скачешь с обсыранием Юльки)) Куратор поставил метать дерьмо в бабу Юлю? Вот ущербные
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Что тебе сепар не нравиться? Правды боишься?
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Да у вас, мрази соевой, все, кто против коррупции - все сепары.
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наша інтєлігенція нє чітатєлі, а пісатєлі
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Среди этих 59 ни одной яркой личности. Надо их запомнить, чтобы в будущем не допускать до власти на пушечный выстрел. Негодяи.
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Опять главные герои - БПП и НФ? А Юли шо, нету? Не, ну это не просто зрада.
Соевые объясните!
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подумаешь,ну не было тогда в зале юлеботов))) вопрос в том что ,опять никто раньше не знал,знали,только вой под выборы приберегли,
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Подписи собирали не один день. Об этом обращении в КС знали, но запретить собирать
подписи никто не имел права.
Не было бы решения КС под выборы, не было бы и воя.
Голимая отмазка, соевые
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Вот они истинные политические союзники: Опоблок - БПП - НарФронт. А чё же нету "Батькивщыны" и "Самопомочи"?
Совет и просьба к Юле и Гриценко обьединяйтесь и изгоните наконец эту ватно-шоколадную банду
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а ви думали Овощ поганіший за усіх.. тут таке гівно позбиралось, шо Овоч потилицю чухає
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Только давай без любви к Овощу.
А чё ты хотел от прислужников Овоща? Ума, чести, совести, правды и раскаяний?
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Да речь, видимо, не о любви к овощу, здесь скорее речь идет о том, что ПР и БПП близнецы
и братья и БПП ничем не лучше ПР.
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я так гадаю, цей список вартий того, щоб розглядати його підписантів корупціонерами 1 ступеня
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Петины отбросы на пару с рыгами.Кто б сомневался Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 897
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Порошенко то тут при чем? это верховна рада,и второе считать можете?а юуля вообще голоса покупает и есть факты,а тут она конечно пушиста
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bag Порошенко то тут при чем?

Ты это об чем, болезный? ) А Блок Панамских Патриотов чьих будет? Даже у пуйла не хватило наглости назвать политический блок своим именем. Где в мире есть такое *лядство. Блок Ангелы Меркель, Макрона.... Дааа, даже Трампа переблюнула барыга Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3828
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депутат вправе голосовать так как он решит или решит фракция,и в сбу на это дело как на юулю не заведешь,так что отдыхай грамотей,твое дело больше читать,а не писать Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 6587
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а теперь отгадайте с двух раз,кто внес этот закон в Верховную Раду? зрадофилы тут вам ничего не выгорает!
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Приколько, это был Петра законопроект, т.е. норму писал он (пускай не лично), но в КС обратился считай тот же Петро, считая свою же норму неконституционной)

Похоже такой план был изначально - подать в ВР законопроект, принять неконституционную норму, а потом под конец срока через КС ее отменить и всех друзяков оправдать))

Гениально, Петро!!!
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а ты ставки на матчи делаешь? с твоим талантом как у ляшка можно озолотится Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 709
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Кирш и Княжицкий в этом списке неприятно удивили.
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не знаю, какой нашел петя бежи ,те и ставлю -- главное надпись актуальна
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Ну передавай привет рукаводству маладой республики.
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Тут все кто за Юлю и Зелю, с дырляндии и мордора.
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Все как на подбор - вальцмановские и яценючьи. Ну и рыги от чего-то с радостью подсобили таким "патриотам-антимосковникам".
Как интересно свиноботы будут отмазывать своего вождя от такого позора?
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А я не понимаю, почему КС Украины не отменит Правила дорожного движения, ведь никто не соблюдает?
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княжицький -а як це ти в цю п...здобратію попав???
так ти ж чесний і чистий???
а може одного поля ягідка?
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Вот когда все фракции коалиционно и без споров решают наболевшие вопросы. Своя рубашка ближе к телу.
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Юрий Шаповалов, Відродження кременчуцкий урод продажная шкураВалерий Писаренко, Відродження ..где только Валера не был и в БЮТе при Юльке в 2009 и в ПР при хфедорыче в 2012 сиксот еще тотИсточник: https://censor.net.ua/n3114517
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не только фамилии, но и партии нужно запомнить, чтоб их никогда больше не было в парламенте
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Ну так забор же должен был построить... А Рюкзаков рюкзаки "купил"...
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після сьогоднішнього висловлювання Яценюка я зрозуміла слова адептів його політичної сили (або прихільників))))): "ми підтримуватимемо Тимошенко, бо з Порошенко нам нічого не світить".
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Лаура Кьовеши

"""за 4 года работы в антикоррупционном директорате Румынии Лаура Кьовеши довела до суда более 1500 уголовных дел на коррупционеров всех уровней.
Только в 2016 году были открыты уголовные дела против: 3 министров, 6 сенаторов, 11 депутатов, 47 мэров, 16 судей и 21 руководителя госкомпаний.
Общий объём конфискованных средств составил: ~ 668 миллионов евро.

Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 1976
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Аааааа *** в 2017 году,зрадофилы как вам подстава,вы достойны клоуна вы бл даже читать не хотите внимательно,вас развести как два пальца обосс Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 2309 Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 2309 Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 4891 Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 8565
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Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 6255ПОРОХ виноват в 2017 году клована на царство Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 7197парахаботы,шеколадные,соевые,абырвалг!
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