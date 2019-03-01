 Стали известны имена депутатов, по инициативе которых КС отменил наказание за незаконное обогащение

Первым перечень опубликовал портал "Лига.Нет", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, представление подписали 59 депутатов Рады.

Руслан Сольвар, БПП Андрей Шинкович, БПП Александр Кирш, Народный фронт Геннадий Чекита, БПП Дмитрий Святаш, Відродження Геннадий Бобов, Відродження Артем Ильюк, Відродження Василий Гуляев, Відродження Олег Кулинич, Відродження Федор Негой, БПП Павел Пинзеник, Народный фронт Ярослав Едаков, Народный фронт Дмитрий Стеценко, Народный фронт Константин Павлов, Оппоблок Дмитрий Колесников, Оппоблок Андрей Гальченко, Оппоблок Иван Мирный, Оппоблок Евгений Балицкий, Оппоблок Сергей Сажко, Оппоблок Максим Поляков, Народный фронт Наталья Королевская, Оппоблок Татьяна Бахтеева, Оппоблок Виктор Бондарь, Відродження Василий Нимченко, Оппоблок Игорь Шурма, Оппоблок Станислав Березкин, Воля народа Антон Киссе, Відродження Валерий Лунченко, Народный фронт Игорь Бриченко, Народный фронт Тарас Креминь, Народный фронт Федор Бендюженко, Народный фронт Александр Горбунов, Народный фронт Николай Княжицкий, Народный фронт Владислав Данилин, Народный фронт Олег Крышин, Народный фронт Борис Козырь, БПП Дмитрий Андриевский, БПП Елена Масорина, Народный фронт Виталий Корчик, Народный фронт Евгений Дейдей, Народный фронт Владимир Шкварилюк, Народный фронт Анатолий Дырив, Народный фронт Сергей Фаермарк, Народный фронт Роман Заставный, Народный фронт Юрий Вознюк, Народный фронт Дмитрий Лубинец, БПП Вадим Пидберезняк, Народный фронт Виктор Развадовский, Відродження Юрий Шаповалов, Відродження Валерий Писаренко, Відродження Сергей Мельничук, Радикальная партия Елена Бойко, Народный фронт Сергей Мартыняк, Воля народа Геннадий Ткачук, БПП Артур Палатный, БПП Валерий Ищенко, БПП Олег Великин, БПП Андрей Шипко, Відродження Игорь Молоток, Воля народа

Читайте на Цензор.НЕТ: 30 нардепов могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении, - Холодницкий

Напомним, 26 февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью УК в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов. Их интересы в суде представляет депутат от "Народного фронта" Павел Пензеник.

Общественные организации предупредили, что отмена ответственности за незаконное обогащение приведет к прекращению сотрудничества с МВФ.

Антикоррупционная инициатива Европейского Союза EUACI возразила содержательность аргументов, руководствуясь которыми Конституционный суд решил признать статью о незаконном обогащении неконституционной.

Также на Цензор.НЕТ: "В США тоже нет этой статьи", - глава Конституционного суда Шевчук об отмене нормы о "незаконном обогащении"

Национальное антикоррупционное бюро объявило, что решение КСУ означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было среди пунктов меморандума сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте также: Еврокомиссия обеспокоена решением КС об отмене ответственности за незаконное обогащение, - Домбровскис

28 февраля Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение. "Центр предотвращения коррупции" утверждает, что внесенный президентом законопроект хуже, чем принятый во времена Януковича.