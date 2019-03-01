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 Политика Украины
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 Мародерство не должно иметь срока давности. Мы должны принять закон аналогичный хорватскому, - Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии "Закона о преступлениях "профитерства в крови"(наживы на войне) и отсутствие срока их давности", а также внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta.ua

Основой такого закона, по его мнению, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.

По словам Наливайченко, закон должен, в частности, предусматривать сверхжесткое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в том числе за:

- недобросовестную хозяйственную деятельность;
- сокрытие средств, полученных незаконным путем и отмывание средств;
- злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
- запрещенную торговлю с агрессором;
- заключение заведомо убыточных договоров;
- избежание таможенного контроля;
- необоснованное завышение цен;
- уклонение от уплаты налогов;
- умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114516
 
   
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ему на должности главы СБУ каких законов не хватало ?
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Кто это такой ?

Чем прославился в розбудові держави ?
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випивайченко відмовився арештовувати януковича і допомагав путіну захоплювати Крим!
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Вообще ,согласен. Все бывшие,это настоящие нынешние. И этот гавнозамес не одни руки лепили.
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А при чем тут, кто такой. Ты против этого закона? Почитай внимательно. Если бы такой закон был, то в армии не было такого наглого неприкрытого преступного бардака.
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ему на должности главы СБУ каких законов не хватало ?
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Що завадило Наливайченку арештувати януковича в Криму за підтримки військових ЗСУ? Що завадило Наливаченку, ввести режим АТО в Криму і перестріляти російських терористів в будівлі Кримського парламенту після його захоплення? Що завадило Наливайченку перестріляти терористів в Слов'янську та Краматорську ще в перші дні терористичної активності? Наливайченко зрадник і має сидіти в тюрмі! Тепер можна оцінити його дії як повністю провальні та антидержавні! Гриценко прямо вимагав від Наливайченко активно діяти в Криму, але Наливайченко відморожувався і навіть не призначив керівника Антитерористичного центру СБУ, який мав керувати Антитерористичною операцією! Тобто Наливайченко всіма засобами блокував ефективні дії СБУ в Криму та на Донбасі!
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Наливайченко не відбудовував ніхрєна.. але й не розвалював як барига
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Маладец !!!

Это как пожарный, который нихрена не тушит, но нихрена и не поджигает
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Helg1961 - у нас в Украине любой закон, отменит КС.
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Хмыря грозится посадить.Наш человек. Не прогадаешь ))
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Это он на пэтю намекает？ согласен！
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Плохо,что только намекает. Ляшко хоть и придурок,но сразу за расстрел говорит. И этим он берет народ.
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Папа Порошенко при совке 5 лет получил за воровство, за эти деньги Петруха и раскрутился
Воровать у них в крови..
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- "умышленное совершение приписок в государственной статистической отчётности и предоставление искажённых отчётных данных о выполнении планов",(ст. 155 ч. 1 УК МССР);
- "хищение государственного имущества путём злоупотребления своим служебным положением, присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц, повторно на суму 2 235 руб. 91 коп" (ст. 123 ч. 2 УК МССР в редакции Указа президиума ВС МССР от 24 декабря 1982г.);
- "незаконное приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, совершённое в крупных размерах" (ст. 220 ч. 2 УК МССР);
- "незаконное хранение оружия" (ст. 227 ч.1 УК МССР).
пят лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет, с отбыванием наказания в ИТК строгого режима"
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кажуть ще й брата за гроші приговорив на той світ
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Мне это нравится. Нужно еще добавить,что все наворованное пойдет на благоустройство и развитие экономики.
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Вы хотите их наказать или удовольствие доставить?
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Взять всё наворованное , да и поделить (между собой), а если кто рот откроет - на Хорватов всё свалить )))))))))))))).
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Интересно каким образом Наливайченко собирается это делать? Предложит преступникам принять эти законы в первом чтении?
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якби Наливайченко зловив Януковича, то голосував би за нього, а так за Скоцика!
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Це один із самих тяжких злочинів.На жаль були не зовсім чесні БТРи, бр.катери,"молоти",рюкзаки,ціни на ГСМ, червива їжа...
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Ну ты и *******. Кто такого придурка назначил руководить СБУ. Сроки давности по всем международным канонам распространены на военных преступников. Хочешь подогнать этих субъектов мародеров под УК Украины, выберись сначала депутатом мощной фракции в Парламенты. Президент с тебя такой, как с кремлевского 150 сантиметрового опарыша полковник КГБ. Он не досрал до этого звания и тебе тоже не быть у руля Украины. Почему, посмотри видео с собой и поймешь, только все, где за тебя стыдно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМародерство не должно иметь срока давности. Мы должны принять закон аналогичный хорватскому, - Наливайченко
 
 
 
 
 
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