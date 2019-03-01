 Мародерство не должно иметь срока давности. Мы должны принять закон аналогичный хорватскому, - Наливайченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Gazeta.ua
Основой такого закона, по его мнению, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.
По словам Наливайченко, закон должен, в частности, предусматривать сверхжесткое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в том числе за:
- недобросовестную хозяйственную деятельность;
- сокрытие средств, полученных незаконным путем и отмывание средств;
- злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
- запрещенную торговлю с агрессором;
- заключение заведомо убыточных договоров;
- избежание таможенного контроля;
- необоснованное завышение цен;
- уклонение от уплаты налогов;
- умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
Чем прославился в розбудові держави ?
Это как пожарный, который нихрена не тушит, но нихрена и не поджигает
Воровать у них в крови..
- "хищение государственного имущества путём злоупотребления своим служебным положением, присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц, повторно на суму 2 235 руб. 91 коп" (ст. 123 ч. 2 УК МССР в редакции Указа президиума ВС МССР от 24 декабря 1982г.);
- "незаконное приобретение имущества, добытого заведомо преступным путем, совершённое в крупных размерах" (ст. 220 ч. 2 УК МССР);
- "незаконное хранение оружия" (ст. 227 ч.1 УК МССР).
пят лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет, с отбыванием наказания в ИТК строгого режима"