 Слова о том, что мы не можем освоить производство для бронетехники звучат глупо и тупо, - глава Ассоциации производителей вооружения Кодачигов об оружейном скандале

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию он изложил в Фейсбуке.

Кодачигов отметил: "Бизнес на крови! или Системный анализ в доступном изложении к скандальным материалам журналистского расследования. Тема ОПК получила особую актуальность с первых дней начала боевых действий. Но к сожалению люди, привлеченные к управлению этой отраслью, были так же далеки от производства, как и от самой войны. Отбор "достойных" производился по давно устоявшемуся принципу: либо по "лояльности к первому", либо по умению "создавать из воздуха" добавленную стоимость государственными мощностями, направляя ее однако, вовсе не в государственные закрома.

Как известно, ставя к управлению лояльных, не стоит требовать с них как с умных. Поэтому лояльные шли во второй эшелон: подписывать наказы и с умным видом отдавать распоряжения. Ну а умных оставляли в "тени"- создавать эту самую добавленную стоимость. Мной написано более трех десятков статей на эти темы с вариантами последствий для Армии, ОПК и доверия общества к системе государственного управления в целом. Предложена комплексная реформа с финансовым обоснованием, цифрами, готовыми законопроектами и постановами КМ, которая рассматривалась всеми высшими профильными инстанциями! Однако... все шло как раньше: "Мыши плакали, кололись... но продолжали жрать кактус...", что в современной интерпретации звучит как: "лояльные" кивали головами, брались решать, выражали искреннюю поддержку и.... в это время "умные" продолжали умножать счета хозяев.....

Все работало как часы! Но даже часы иногда дают сбой. И вот наконец они! Грабли! Приехали.... Ну что же... давайте разберем схему по деталям. Думаю сейчас к этой теме интерес как минимум будет повышен. Любой рынок - это простая формула: "спрос рождает предложение". С учетом того, что Украина имеет хоть и порядком устаревшую, но все еще достаточно сильную производственную базу, совершенно глупо звучит предположение о том, что мы не можем освоить производство комплектующих для бронетехники! Ну прям не глупо, а откровенно тупо!

Особенно мне и моему коллективу, создавшему собственными руками отличный БТР, в котором НЕТ ни одной контрабандной детали, равно как и ни единой, произведенной в рф. Особенно Alexander Nossov - одному из крупнейших украинских экспортеров спец пром деталей. Особенно... да всем тем, кто строит свой бизнес на производстве техники а не на воровстве бюджета! Включаем бизнес - аксиому - это я про спрос - и даём о нем понятную задачу: "необходим топливный насос". Определяем количество - что совершенно не является проблемой, и размещаем предложение на понятном доступном ресурсе Prozorro. Сложно? Нет. Эффективно? Да! Экономно? Более чем! Но вот.... прибыльно ли себе любимому "чинуше"? Где тут "доля"? Доли нет! А это портит весь процесс((( Поэтому единственный орган, использующий простую и понятную процедуру для пополнения ремкомплектов - это ЦБТУ, со своим крайне скудным ресурсом! Которое, при этом, все 128 контролирующих органов, регулярно "дрючат" за мелейшую запятую не в том месте и не в то время! Правда, Евгений Сидоренко? Ничего не преувеличил? Знаю, Женя... потому что ты сам вчера только вылез из этого же танка и понимаешь что необходимо сделать все, чтобы он не только ездил, но и стрелял.

А вот теперь о "нетанкистах" с их "каруселями" и "контрабасе". О том, в чем журналистам не имеющим понимания процесса "изнутри", так и не удалось разобраться. На самом деле "контрабас" не имеет особого отношения к решению проблемы обеспечения запчастями бронетехники . Можно даже сказать ровным счетом совершенно никакого! Импортные комплектующие - это часть процесса формирования ЦЕНЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА! Расшифрую: во всем мире процесс формирования цены - конкурентная процедура оценки соотношения цены и качества товара. Т.е. выше качество, лучше функционал - больше цена. И это правильно. Но не для Украинских "гос-заробітчан". У нас цена продукции "доказательная"! Т.е. себестоимость складывается из цены всех комплектующих, с наценкой в виде установленной разрешенной прибыли. И, как следствие - чем выше себестоимость - тем больше прибыль! Да да... Вы не ослышались. Фактически наша система закупки стимулирует создание максимально неэффективного производства! Купил за 1000 - разрешенная прибыль 50. А купил эту же деталь за 10000 - заработок уже 500! По вашему глупо? С точки зрения плательщика налогов - более чем... Однако, не с точки зрения распорядителей бюджета. Все, что нужно сделать для получения ЛИЧНОЙ сверхприбыли - перенаправить "неэффективность" в свой карман. Создать оффшоры, на которых "создавать добавленную стоимость" на наши же, украинского производства запчасти. Да да, любезные... Вы снова не ослышались: именно на наши собственные - либо произведенные, либо "честно украденные" - запчасти made in Ukraine.

Как это выглядит в цифрах и на схеме? Пример: Деталь ХХ стоит на заводе города У 5000 грн. Наценка на покупное изделие для использования его в производстве или ремонте БТРа составит 250 грн (5%). Однако.... что за мелочь, господа? Деталь ХХ продается компании-резиденту какой-либо Европейской страны (учредители этой компания естественно вовсе и не европейцы, как понимаете), после чего деталь ХХ из Европы предлагается нашему заводу за скоромных.... скажем 20000 грн. Что скажет представитель Заказчика? А он скажет что все документы в порядке и цена обоснована! Такова процедура (1976 год), которой они следуют. Импортные комплектующие не требуют подтверждения цены! Достаточно декларации. Удобненько так... да? И, заметьте... все как бы законно! Калькулируем бонусы: купили за 5000. "Продали" в Европу за 5100. Заплатили со 100 грн прибыли налог и не забыли вернуть НДС! Потом отложили 15000 на оффшорный счетик и в Украине официально накинули 5% на "покупную" продукцию - еще 1000. Итого чистая прибыль 16000 грн! Согласитесь что взять 250 грн или развести ВАС (а это именно каждый из вас за это платит из своего кармана!!!) на 16000 - разница в 64 раза впечатляет! Как говорил незабвенный герой Ильфа и Петрова товарищ О.Бендер: "...Вы оцените красоту игры..!" Помножьте теперь все это на перечень запчастей (а только по нашей модернизированной машине это более 2000 наименований) а затем на общее количество бронетехники... а затем на всю остальную технику... Впечатляет?

По оценкам разных экспертов, более близких к этой теме, нежели журналисты, сумма, перекочевавшая транзитом через оборонный бюджет из ваших карманов в оффшоры, составляет не менее 20 млрд. грн. При этом хотелось бы напомнить что частные компании, имеющие совершенно конкурентную продукцию в разы дешевле государственной и "импортной" - остаются на обочине процесса и вынуждены либо закрываться, либо вывозить производство за рубеж, либо.... работать по "правилам" Соломатина&Януковича, так пришедшимися по вкусу и нынешним "правителям".

Есть ли быстрый выход из всего этого позорного конвейера, вымывающего деньги из украинского ОПК и разрушающего не только одну из отраслей, имеющих шансы стать локомотивом нашей экономики, науки и технологий, но и подрывающего боеспособность Армии, основным приоритетом развития которой должно стать полное перевооружение на высокоточное и высокотехнологичное оружие? Есть. И он уже три года гуляет по кабинетам властей, "назойливо" требуя перестать набивать карманы армейским баблом и начать строить настоящую Армию! Где кроме патриотизма и самоотдачи солдат, будет надежное и эффективное оружие. Шаги просты и давно разработаны до деталей: - стратегия развития ЗСУ - стратегия развития ОПК, прописанная ПОД стратегию ЗСУ! (Формирование национальной связки "спроса и предложения") - частичное снятие секретности с ДОЗа с переходом на электронную систему закупок (не буду углубляться в детали - это тема отдельной и узкопрофильной дискуссии) - немедленный переход на конкурентную процедуру формирования цены - долгосрочное планирование оборонного заказа привязанное к плану развитие ЗСУ - снятие монополии на экспорт - автоматизация и усиление ДСЭК - корпоратизация предприятий УОП - развитие государственных программ финансирования критически важных сегментов вооружения - создание министерства Оборонной промышленности для формирования полного пакета нормативно-правовых актов.

В этом вопросе особо подчеркну!!!!!!!! Не для УПРАВЛЕНИЯ предприятиями оборонной промышленности, а для СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ их выхода на внутренний и внешний рынок, создание базы данных отечественных производителей, упрощения кооперации и обеспечения доступа к ресурсам.

Любое здравомыслящее Правительство, имеющее целью развития Государства а не увеличение собственных достатков, использует внешнюю агрессию для технологического и производственного прорыва оборонного сектора экономики, являющегося одним из самых бюджетных в мире! И Украина, имеющая все шансы войти со своей, проверенной реальными боями продукцией, на постсоветские рынки, не имеет права упустить эту возможность! А в условиях эмбарго российской оборонки - эти, совершенно реальные шансы, дают нам надежду на очень быстрое развитие машиностроения, науки, технологий и кадров.

Шел 6 год войны...... Шел 6 год "реформ".... Шел 6 год ожиданий...."

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.