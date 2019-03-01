 Объявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик.

Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности нашего государства.

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Сотрудники СБУ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. Согласно выводам экспертов эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Следователи Управления СБУ в Закарпатской области за умышленные действия депутата районного совета в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности и информационной безопасности нашего государства объявили ему подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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