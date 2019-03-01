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 Объявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрение в государственной измене одному из депутатов Береговского районного совета Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время досудебного следствия СБУ собрала доказательства, согласно которым депутат райсовета в июне 2018 года организовал участие фейковой "сборной Закарпатья" в так называемом чемпионате по футболу непризнанных республик.

Правоохранители установили, что депутат непосредственно формировал команду из выходцев из Закарпатской области, которые длительное время играли за профессиональные футбольные клубы разных стран. Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности нашего государства.

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Сотрудники СБУ выяснили, что на непризнанном чемпионате спортсмены выступали в форме с комбинированным логотипом герба, флага, контурной карты Закарпатской области в сочетании с государственной символикой соседней европейской страны. Согласно выводам экспертов эмблема фейковой сборной содержала символы, которые можно расценить как декларирование претензий и посягательств на территориальную целостность Украины.

Следователи Управления СБУ в Закарпатской области за умышленные действия депутата районного совета в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности и информационной безопасности нашего государства объявили ему подозрение в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114513
 
   
 Топ комментарии
 
Шо ж ви творите ироди.
Теперь в засрахе снимут блохбастер "Матч смерти 2" Объявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ - Цензор.НЕТ 5745
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это называется госизмсена и сепаратизм,понапридумывали сучьих законов,под арест на 60 суток и разбирайтесь,а то объявили видишь ли,сьёбывайся мол давай братан((
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Шо ж ви творите ироди.
Теперь в засрахе снимут блохбастер "Матч смерти 2" Объявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ - Цензор.НЕТ 5745
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Токо чур в этот раз все по честному - участников расстрелять, а не как в прошлый раз. Объявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ - Цензор.НЕТ 1150
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Та ти прикинь - украинские фошисти, рускоязичние футболисти в трусиках. Мечта)
Даже сериал можна замутить
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Щоб усі боялись і не насміхались (с) Капітошка
А по суті вірно. Потрібно головою думати, що ти робиш.. занадто потім велика ціна від цих дурощів...
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Он обеспечил их формой и способствовал широкой информационной кампании турнира, чем создавал угрозу национальной безопасности нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3114513

Так а в чем угроза?
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Он очень хочет в состав Венгрии... Помню подработка была в одном селе около границы. Выборы главы сельсовета, два кандидата - украинка с выш образов и абориген нацменьш (старый, безработный аватар). Выбрали аборигена....почему? Логика коренных жителей (80% венгроязычных) - старый, тупой, главное чтоб венгр. Вот и угроза
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Там есть бассейн в Виноградово. Вода реально зеленая. Пусть лучше его очистят, чем заниматься какой-то х...ней.
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Дурацкое возбуждение уголовного дела провинциально-колхозными СБУшниками по пустому ничтожному поводу, дающее козыри антиукраинснкой пропаганде.

И это при той ситуации, когда в кресле 1-ого замглавы Службы внешней разведки спокойненько сидит генерал Семочко, который на российские деньги накупил себе недвижимости на 8 миллионов долларов...
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это называется госизмсена и сепаратизм,понапридумывали сучьих законов,под арест на 60 суток и разбирайтесь,а то объявили видишь ли,********** мол давай братан((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявлено о подозрении в госизмене депутату Береговского райсовета, организовавшем участие фейковой "сборной Закарпатья" в чемпионате непризнанных республик, - СБУ
 
 
 
 
 
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