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Все про:Киев (17236) налоговая милиция (1555) НДС (302) ГФС (3134)

 В Киеве налоговиками разоблачены компании, через которые осуществлено уклонение от уплаты 9 млн грн НДС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева разоблачили ряд компаний, через которые осуществлялось пособничество в уклонении от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа компаний, с использованием реквизитов которых в течение 2017-2018 гг. были предоставлены услуги охранным компаниям по минимизации налоговых обязательств, чем было совершено пособничество указанным предприятиям в уклонении от уплаты более 9 млн грн НДС.

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По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты печати и документы фиктивных СХД, черновые записи, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, электронные носители информации, а также литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Источник: https://censor.net.ua/n3114503
 
 
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Шо опять сейшельский консул чё то начудил?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Киеве налоговиками разоблачены компании, через которые осуществлено уклонение от уплаты 9 млн грн НДС
 
 
 
 
 
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