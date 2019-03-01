 В Киеве налоговиками разоблачены компании, через которые осуществлено уклонение от уплаты 9 млн грн НДС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа компаний, с использованием реквизитов которых в течение 2017-2018 гг. были предоставлены услуги охранным компаниям по минимизации налоговых обязательств, чем было совершено пособничество указанным предприятиям в уклонении от уплаты более 9 млн грн НДС. Читайте: Налоговики на Черниговщине добились от сельхозпроизводителя возмещения в бюджет 2,9 млн грн неуплаченного ЕСВ

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты печати и документы фиктивных СХД, черновые записи, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, электронные носители информации, а также литературу антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы.