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Все про:аэропорт (1179) Мариуполь (3615) Порошенко (16469)

 Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Президент Петр Порошенко поручил начальнику Генштаба, министру обороны и министру инфраструктуры проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я поручаю начальнику Генерального штаба, министру оборону, министру инфраструктуры и председателю ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", – сказал Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: "Здесь все равно будет "ДНР", - в центре Мариуполя неизвестный с ножом напал на агитационную палатку Порошенко. ФОТОрепортаж

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности, в том числе средств противовоздушной безопасности, защиты от диверсионно-разведывательных групп.

Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити".

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Олег Ляшко - народный президент, вот так все вместе", - в Мариуполе с пенсионерами репетировали массовку к приезду кандидата в президенты. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3114498
 
   
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Відновлювати роботу аеропорту в зоні дії терористичних ППО? рошен зовсім зійшов з розуму? Якщо терористи зіб'ють черговий літак, відповідальність знову ляже на Україну, бо Україна не закрила небо в небезпечній зоні! Ми це вже проходили з МН17
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Ну и ну ,а поручить работать экономике Украины,он случайно не может... Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе - Цензор.НЕТ 9401
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Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити"

Остап Бендер - "Нью Васюки"
Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе - Цензор.НЕТ 7020
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Відновлювати роботу аеропорту в зоні дії терористичних ППО? рошен зовсім зійшов з розуму? Якщо терористи зіб'ють черговий літак, відповідальність знову ляже на Україну, бо Україна не закрила небо в небезпечній зоні! Ми це вже проходили з МН17
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Крым вместо масла : Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 2326


По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м - тогда за год они выросли на четыре процента.

Совпадение? Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 2326
Не думаю
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Напевно як він це поручив то за безпеку подбають.
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Та нє. Дурачок той Порошенко - сходив би на цензор почитав шо треба робить.
Бо шо не робить все не так)
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Як Ви правильно визначили розумовий рівень рошена! Для заходу на посадку літаки мають пролітати над окупованими терторіями, де їх можна обстріляти навіть зі стрілецької зброї, я вже не кажу про ПЗРК чи ЗРК Стріла, Тор, Бук та інші!
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Я ж кажу дурачок. Нічо не розуміє. А от ви схоже голова)
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Ти хочеш назвати ПО розумним? Штаб сектору М з 14 року в аеропорту.... Класс! Генерали, полковники, а між ними - пасажири з валізами..
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Та да, і штаб там залишать і аеропорт відкриють. А ще построять іпподром і базар)
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Жаль, що в Україні азартні ігри поза законом, бо блек-джет зі шлдівчатами теж не завадить
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Як можна забезпечити безпеку аеропорту в 20 км від лінії фронту?
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ти погано рахуеш.від аеропорту до міста 20км.І від міста до лініі 20км.І хто тобі сказав про "заходити над окупованими"???Ну і військова авіація давно вже літае вздовж лініі зіткнення на різних висотах.Так шо як кажуть" не учи отца ...баться"
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маю на увазі шо требе проіхати все місто.Аєропорт на протилежному від лініі боку
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Про що Ви говорите, 20км від Маріуполя це вже до окопів терористів, а ЗРК БУК стріляє по літакам на дальність 70км!!!!! Там як не вимірюй кілометри, вся територія на 50км навколо Маріуполя під контролем терористичних ЗРК! Військова авіація літає дуже низько над землею, там де РЛС терористів їх не бачить, або бачить але не може навести по ним зенітну ракету. А пасажирський Боїнг не буде летіти до Маріуполя на висоті 100м від землі!
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Волноваська Хунта‏ @solomazheka 1 ч.1 час назад

Они там вообще ********* ? На карту и на расположение впп смотрели ? Когда ветер с моря ( а в Марике он в 80% дует оттуда) , разворот и заход на глиссаду гражданскому лайнеру типа В737 нужно делать где то в районе Чермалыка.
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Ага, в районе Нью Йорка, вот тупые чуваши
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А не літати над територією підконтрольної терористам і проблем не буде. Їздять же потяги та автобуси міжміських маршрутів.
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Ну и ну ,а поручить работать экономике Украины,он случайно не может... Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе - Цензор.НЕТ 9401
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"Економіка, кроком руш! Раз-два!"
Без порошенко уже и самолеты не летают....
Томос начал действовать.
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лучше как тарута сказать что страна заработает
не уточняя какая Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 4837
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кацапню от ПОРОХА пучит конкретно.БЕЗВИЗ ОНИ ХАЯЛИ А ОН ЕСТЬ.ТОМОС ХАЯЛИ А ОН ЕСТЬ.Цапы -вы дурни Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 5552
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Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити"

Остап Бендер - "Нью Васюки"

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У Зеленского с Юлей это смешнее выглядело Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 9883
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Хороший аэродром "подскока"... Старт, резкий набор высоты, захват цели, залп, разворот со снижением, и посадка...
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Саскучилися ручечки по ленточке???
А успееееешь???
😜
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упоминание одного только имени барыги мальдивского, уже вызывает рвоту
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Вообще то оно должно вызывать у тебя только взрыв нижнего мозга!
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и не говори.Кацапня срется и блюет при виде ПОРОХА а это уже не мало. Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1359
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Какая бурная деятельность перед выборами, пришла пора страну отстроить ...
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чартер с Киева должен будет дозаправится в Мариуполе....а там "стингеры " ужо караулят того.кто от народа Украины в Ростов собралси с награбленным...
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до Мариуполя 30 минут лёта, какая дозаправка? Да и со стингерами, боюсь, напряжёнка..
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Мляяяя!!! Краще Воду і світло автономне підведіть до Маріка, бо якщо сєпари з козлорилими воду перекриють - хана місту...
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Ось хто мав представляти Україну на Євробаченні!
ІВАН ГАНЗЕРА
Виступаючи з благодійними концертами, зібрав 2 млн.грн. для допомоги армії
Постійно їздить на фронт, виступає перед воїнами
Коли не бачать очі, та зряча душа. Шана, Повага та Честь! Порошенко доручив відновити роботу аеропорту в Маріуполі - Цензор.НЕТ 4062
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Класс! Всегда мечтал слетать в Мариуполь! Как только-так сразу!
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Обязательно слетай там очень теплое море а купаться можно уже в середине мая.
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Таваріщ прапарщік.. Там рєбьонок упал на рєльси.. Астанавітє поєзд
Поєзд, стой раз-два!!!
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щось це нагадує...а, один сцарь сусідньої держави так завдання ставить...коротше кажучи в нас будується рф тільки з тризубом...а решта,откати,розпіли ідентично...з чим нас і поздоровляю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе
 
 
 
 
 
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