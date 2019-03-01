 Порошенко поручил возобновить работу аэропорта в Мариуполе

Об этом глава государства заявил на заседании Совета регионального развития Донецкой области в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Я поручаю начальнику Генерального штаба, министру оборону, министру инфраструктуры и председателю ОГА проработать вопрос запуска аэропорта города Мариуполь", – сказал Порошенко.
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Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности, в том числе средств противовоздушной безопасности, защиты от диверсионно-разведывательных групп.
Он добавил, что если удастся эффективно провести переговоры с ЕС, провести обновление и электрификацию железнодорожной линии, будет запущен в Мариуполь и поезд "Интерсити".
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По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м - тогда за год они выросли на четыре процента.
Совпадение?
Не думаю
Бо шо не робить все не так)
шлдівчатами теж не завадить
Они там вообще ********* ? На карту и на расположение впп смотрели ? Когда ветер с моря ( а в Марике он в 80% дует оттуда) , разворот и заход на глиссаду гражданскому лайнеру типа В737 нужно делать где то в районе Чермалыка.
Без порошенко уже и самолеты не летают....
Томос начал действовать.
не уточняя какая
Остап Бендер - "Нью Васюки"
А успееееешь???
😜
ІВАН ГАНЗЕРА
Виступаючи з благодійними концертами, зібрав 2 млн.грн. для допомоги армії
Постійно їздить на фронт, виступає перед воїнами
Коли не бачать очі, та зряча душа. Шана, Повага та Честь!
Поєзд, стой раз-два!!!