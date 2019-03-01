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 Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

Представители украинской интеллигенции призывают граждан Украины ответственно отнестись к выборам Президента и не допустить избрания на эту должность шоумена Владимира Зеленского, который "является проектом" бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом говорится в открытом письме-обращении к украинцам от 27 представителей интеллигенции - участников общественной инициативы "Слуга олигарха как угроза Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Популярный артист Владимир Зеленский, которого многие ошибочно ассоциируют с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько, всерьез претендует на высший пост украинского государства. Что ж, это его право. А право людей - знать, кто скрывается за этой театральной маской", - говорится в обращении.

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Представители интеллигенции также отмечают: "Не секрет, что кандидат в президенты Зеленский - это проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов "Приватбанка". И только государство спасло вкладчиков от потери средств, проведя национализацию и взяв на себя финансовые обязательства искусственно обанкротившегося банковского учреждения".

Они призывают осознать, что "кандидат в президенты Владимир Зеленский - это вовсе не смешно!". "Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины. Зеленский всем своим образом жизни, оффшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов", - убеждены авторы обращения.

Они напоминают, как "постоянно "Квартал 95" и его руководитель Зеленский насмехался над святыми для украинцев вещами: над украинским языком, Майданом, Томосом, лозунгом "Слава Украине!", выставлял украинцев в образе "хохлов-салоедов", а нашу страну - в образе проститутки. Непосредственно паясничал перед Януковичем, Медведевым и Кадыровым, и ни разу ему не пришло в голову извиниться".

"Уважаемые соотечественники! Надвигаются очередные президентские выборы. Мы не агитируем вас за определенного кандидата. Но считаем необходимым обратить внимание на следующее крайне опасное явление, как проект Коломойского "Зеленский - слуга народа". Выбрать этого человека Президентом - значит превратить Украину в объект насмешек для всего мира. Не отдавайте голос "по приколу" за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха", - отмечается в открытом письме.

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Украинские интеллектуалы призывают каждого гражданина отнестись к своему выбору серьезно, потому что в нынешних социологических раскладах ценным является каждый голос. "Обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны", - просят авторы обращения.

В то же время на пресс-конференции в Укринформе 1 марта дипломат Юрий Щербак, представляя соответствующее обращение, отметил: "Если не нравится власть и ее кандидат - в избирательном списке есть представители оппозиции, бизнесмены, экономисты, молодежь - поддержите кого-то из них. Но не отдавайте голос "по приколу".

Щербак также отметил, что для того, чтобы кандидаты в президенты были действительно достойными, надо изменить закон о выборах Президента. В частности, кандидата в Президенты должны выдвигать политические силы, они должны пройти жесткий отбор, в частности, как в США, где борются в каждом штате и затем только остаются один или два кандидата, и уже съезды решают, кто из них останется кандидатом. Кроме того, по его мнению, нужно значительно увеличить залог, "чтобы любой дядя Вася не мог стать кандидатом".

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В свою очередь, писатель-документалист Богдан Горынь отметил, что сравнение Зеленского с президентом США Рональдом Рейганом неуместны. А председатель общества "Просвита" Павел Мовчан отметил, что украинцам есть из чего выбирать - "путь Украины, и надо прекратить этот фарс".

Документ подписали: Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цымбалюк, Юрий Щербак, Владимир Яворивский.

Иван Дзюба присоединился к обращению, выразив особое мнение. Он пожелал таланту Зеленского "искрить" исключительно на сцене: "А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і державу".

Источник: https://censor.net.ua/n3114496
 
 
 Топ комментарии
 
и еще дурачок к тому же...., помимо Коломойского....
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где интеллигенция и где ты ?

для тебя интилегенцыя - Васька Косой, Зинка Маруха и Сопля с твоего раёна
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не знаю, что там Коломойский разворовал, но при Коломойском был порядок и банк лучше работал. выводить бабло он начал, когда Петя-петушок начал у него отжимать банк и Беня решил подсунуть Параше свинью!
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Фотожоп. На янека дощ капає, а на воху не капає
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Ясно фотошоп там медведев на оригинале. Но Янукович сказал что если бы он голосовал то голосовал за Зеленского!
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чем больше топят Зеленского тем больше хочется за него проголосовать) "интелехгенция". Ми застерігаємо від приходу до влади "слуги олігарха - Зеленського", - заява 27 представників інтелігенції - Цензор.НЕТ 9113
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Здоровый человек за тупого хриплого шута голосовать не будет.
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А мародёра на второй срок здоровый человек захочет:::
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Маєш докази мародерства, чи просто працюєш?
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настоящий свободолюбивый украинец никогда не окажет повторного доверия тому, кто его нагнул! это только потомственные рабы, братья кацапов будут голосовать за парашенку! вот и посмотрим, сколько в Украине кацапских братьев. если победит Параша, то нефиг трепыхаться, можно смело присоединяться к раше, потому что тогда у меня не останется сомнений, что украинцы с кацапами один нароТ )
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Блин, а какой, при этом, Зеленский идиот - это пипец! Даже Янукович на его фоне выглядит Сенекой и Цицероном.
Не может эта бибизянка быть Президентом Украины!
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а западенцы кого выбрали? Юща? и чем это кончилось?
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Тот случай, когда вслед за вождем пролетариата хочется воскликнуть: интеллигенция не мозг нации, а говно.
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это у вас-кацапов интеллигенция это говно, у вас ценится только быдло, типа вована.
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Я бы на месте еврейской общины Украины сильно бы напрягся и приложил все усилия, чтобы задвинуть Зеленского куда подальше. Так, как он их всех (!) может подставить, их никто не подставит. Вот куда эта бибизянка лезет?!
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А вообще , неплохой такой ход: и в интеллигенты себя записать (27 штук на всю Украину) и задницу барыжную смачно лизнуть. Браво!
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однотурові,а як вам ось це? https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/ukrajina-rizikuye-vtratiti-bezviz-z-yevrosoyuzom-transparency-international-50008781.html це ваш потужний гарант веде нас в рф,тільки з тризубом...або білорусь
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Бред! Во первых будут консультации и приймут нормальный закон!
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Заберуть в українців безвіз? З за мародерства друзів ПеПо в армії? А селфі з Шпигуном робити можна буде?
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шо же это за такая антилигенция...им до интеллигенции - как до Киева раком...
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Интеллигенты..? Сильно сомнительно..
Потому что интеллигент, человек ума..
Опасения могут быть естественны, а могут быть и нет..
Но интеллигентный человек прежде бы беспокоился о соблюдении государственности и демократии.. раз мы приверженцы европейских ценностей, сколь часто интеллигенция это декларировала..
А демократия такая штука.. Выборы.. И если победит клоун, значит клоун..
И не факт.. что клоун хуже воров
А так.. это не интеллигенция.. просто прослойка
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Тоді представ собі виступ президента України на якомусь самміті закінчується словами -"ЗУБ ДАЮ!"
Ще московський цар напівгрузин сказав - боярам говорить по неписаному дабьі дурь каждого видна бьіла! Так от ZE.. Закінчив своїми словами, відійшов від писаного!
Як кажуть у народі плив плив і на березі всравсь.
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Нам потрібно перейняти досвід Латвії!! Тоді закінчиться кругообіг з протягуванням промосковських "овочів" ZE... (пустих місць)

Закон про мову і громадянство!!! Негромадяни (латис. nepilsoņi) не зможуть впливати на долю України!


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Ты хоть знаешь норму закона Латвии о гражданстве? Кто родился на територи латвии хоть даже Латвийской ССР тот получал гражданство автоматом. Поэтому своей ваты в Латвии достаточно!
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Я тебе говорю там считаются не гражданами кто приехал в Латвию, а кто родился автоматом граждане!
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а если у чела с 3-мя пунктами все ок, но есть тяга к бюджетным деньгам - он может быть президентом?
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Кто эти 27 отважных украинских интеллигентов? Почему Коломойский не сидит за хищения в своем банке?
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Они предостерегают от слуги олигарха, а то, что олигарх сейчас гарант значит это нормально?
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Истерика Порохатой Свиньи нарастает с каждым днём. Не удивительно, что оно решило воспользоваться методом, которым Путен пользуется - с помощью карманных интеллигентов повлиять на массы.
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что тут можно сказать, так чтобы без эмоций... Жаль что наши 27 интеллигентов не смогли собрать подписи с обращением к улетевшему из реальности президенту... Зато, когда нашелся человек, который сумел объединить вокруг себя разных людей, тут же собрались, с выдуманными страхами, чтобы снова разъединять и тащить однотурового на второй срок, который просрал такой огромный и такой нужный кредит доверия... Нет уж спасибо.
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Окрім Порошенка, олігархи, або їх слуги (проплачені) кандидати в президенти:
-Тимошенко (олігарх)

-Ляшко (біля того, спонсорує Ахметов)

-Зеленський (офшорник, біля того, спонсори Коломойський , бюджет РФ)
-Тарута...І далі промосковські.
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Ти сам дав відповідь на питання хто повинен бути громадянином. Знання мови необхідно, для отримання громадянства.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
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Электорат зека переметнулся к клоуну,в Латвии таким просто не выдали паспорта.
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Выдали! Там партия [русского] Согласия в парламенте. Учите мат часть!
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Интеллектуалы такие предсказуемые, Зеленский проект того, кто разворовал. А педро молодец и ни чей не проект и сам ворует и это типа зашибись.
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Они напоминают, как "постоянно "Квартал 95" и его руководитель Зеленский насмехался над святыми для украинцев вещами: над украинским языком, Майданом, Томосом, лозунгом "Слава Украине!", выставлял украинцев в образе "хохлов-салоедов", а нашу страну - в образе проститутки.
Да, это правда.
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Так він за це отримує з бюджету РФ . Кремлю неважливо хто ти, а з бюджету РФ платять тільки за ПРОПАГАДУ КРЕМЛЯ!!! Під час війни веде бізнес в РФ...
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Я думал, что интеллигенция будет думать о том, сколько "гарант" уложил ребят в котлах, взрывы складов, торговля оружием на крови, подкуп избирателя, отмена наказания за грабёж и ещё много чего, что уничтожает страну. Это не интеллигенция, а ЗВИЧАЙНЕ ЛАЙНО
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Ну неожидали соевые да и вона и рыги ---Что Володя Зеленский при всех его недостатках будет лидером Ми застерігаємо від приходу до влади "слуги олігарха - Зеленського", - заява 27 представників інтелігенції - Цензор.НЕТ 4364 Потому что ваши мерзкие меркантильнобрехливые рожи так ******* за эти года что просто рыгать хочеться Ми застерігаємо від приходу до влади "слуги олігарха - Зеленського", - заява 27 представників інтелігенції - Цензор.НЕТ 5994 Ми застерігаємо від приходу до влади "слуги олігарха - Зеленського", - заява 27 представників інтелігенції - Цензор.НЕТ 5994 Ми застерігаємо від приходу до влади "слуги олігарха - Зеленського", - заява 27 представників інтелігенції - Цензор.НЕТ 5994
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А какие котлы тля запоребриковая? хватит звиздеть про котлы! Был один в Иловайске где убито 200 наших ребят по тупости Семченко!
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Люди добрые!
Мы же сами смеёмся когда в рашке подобные горе-деятели пишут подобные коллективные письма... А сами похоже не очень далеко от них ушли, если у нас такие же балбесы в обществе находятся...((
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Порох ссыт: псевдоИнтеллихерцию насшибал)))))) За 80гр??????? Ганьба!!! Чмошники!!! Порох тварь!!!!11
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ПУкистан захвилювався. Збивают відвертою розмово їх ляльок-маріонеток. Хмари троллів "переживають" за долю України, таврують ганебними виразами інтелігентних людей, ро яких НІЧОГ НЕ ЗНАЮТЬ. Тому їх і роги стирчать, додатковим підтвердження іх коментарів є семантика. "Виражовиваються". Та ще мова країни моксель, та завжди негативне резуме складаються у чітку картину - комент з паРАШІ. Глянув, пропустив, забув не вдаваючись у дискусію. ПаКА ТаВАРИСЧИ!!
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Я не сторонник зеленухи, но весь этот движ с интеллигенцией напоминает мне ситуацию с российскими звездами после захвата Крыма. Только если там от лысого боятся получить люлей все, то у нас - интеллигенция, по большей части бюджетники, с госпремиями и парадной мишурой. Так и получается, что выберут то клоуна, а потом, через годик, когда еврей станет на своё место, народ вспомнит, кого выбирал и о чём думал, и если спросить, а что, не знали, что зеленый друг Коломойского, и он этого не отрицал, то скажут: "Да, помню, знали и тогда, но надеялись на другое, на картинку". Как и порошка выбирали, ВСЕ знали, что он олигарх, миллиардер, все надеялись, что он победит олигархию, а бизнес продаст. Для таких наивных предлагаю пройтись по улицам с официальным заявлением: "Я ухожу с работы, буду вашим квартальным, я решу ваши проблемы, я так хочу, а вы можете спокойно алкашить, как и раньше, потому что я святой, Исус, я за вас то-сё, и бизнес продам, и друзей-братанов-богачей нахер пошлю, потому что я хочу сделать Вам хорошо, забрать у них и отдать Вам". На такого только санитаров позовут, разве что. Ситуация с нашими политиками точно такая же
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А мне напоминает с движ с осуждением захвата Крыма. Смелые люди вышли против Буратина Папы Бени!
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Україні підсовують троянського блазня, в момент, тотальної кризи і корупції, війни з московським агресором, коли потрібно керувати і об'єднувати, бути головнокомандувачем , бути спеціалістом , дипломатом, фінансистом, який і близько не відповідає цим викликам, це удар по українському народові, спочатку Україну розвалювали, комуністи, потім ЗеКи, а тепер хочуть влаштувати Зе хохму. Голосуйте за українців.
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В заявлении "интеллигенции" сквозит то, чего реальная интеллигенция никогда себе не позволит - это обвинения без суда и следствия. Повесили ярлыки и на Коломойского и на Зеленского без суда и следствия.
В 37-ом такая интеллигенция тоже активно работала. Очевидно нет в Украине интеллигенции...
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Зеленский - это проект одиозного олигарха Игоря Коломойского,зато не проект ботоксной ***** лалита мальдивская!Не кум трупанчука и не друг кровавого ахметки,не офшорная барыга и не .....впрочем достаточно,А где ФИО данных деятелей?
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В московії традиція - напівбожевільного вову змінює кавказець що розстрілює москалів.

Москалі нав'язують подібне в Україні. На зміну проукраїнського президента протягують якогось овоча чи блазня.
Тільки закон про мову і громадянство зупинить цю московську нечість!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции
 
 
 
 
 
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