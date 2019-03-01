 Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

Об этом говорится в открытом письме-обращении к украинцам от 27 представителей интеллигенции - участников общественной инициативы "Слуга олигарха как угроза Украине", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Популярный артист Владимир Зеленский, которого многие ошибочно ассоциируют с вымышленным героем сериала "Слуга народа" Голобородько, всерьез претендует на высший пост украинского государства. Что ж, это его право. А право людей - знать, кто скрывается за этой театральной маской", - говорится в обращении.
Представители интеллигенции также отмечают: "Не секрет, что кандидат в президенты Зеленский - это проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который разворовал миллиарды долларов "Приватбанка". И только государство спасло вкладчиков от потери средств, проведя национализацию и взяв на себя финансовые обязательства искусственно обанкротившегося банковского учреждения".
Они призывают осознать, что "кандидат в президенты Владимир Зеленский - это вовсе не смешно!". "Потому что не может быть смешным то, что несет трагедию для Украины. Зеленский всем своим образом жизни, оффшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского, его телеканалов, юристов, режиссеров и политтехнологов", - убеждены авторы обращения.
Они напоминают, как "постоянно "Квартал 95" и его руководитель Зеленский насмехался над святыми для украинцев вещами: над украинским языком, Майданом, Томосом, лозунгом "Слава Украине!", выставлял украинцев в образе "хохлов-салоедов", а нашу страну - в образе проститутки. Непосредственно паясничал перед Януковичем, Медведевым и Кадыровым, и ни разу ему не пришло в голову извиниться".
"Уважаемые соотечественники! Надвигаются очередные президентские выборы. Мы не агитируем вас за определенного кандидата. Но считаем необходимым обратить внимание на следующее крайне опасное явление, как проект Коломойского "Зеленский - слуга народа". Выбрать этого человека Президентом - значит превратить Украину в объект насмешек для всего мира. Не отдавайте голос "по приколу" за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха", - отмечается в открытом письме.
Украинские интеллектуалы призывают каждого гражданина отнестись к своему выбору серьезно, потому что в нынешних социологических раскладах ценным является каждый голос. "Обдумайте последствия. Именно от вашего волеизъявления зависит судьба всей страны", - просят авторы обращения.
В то же время на пресс-конференции в Укринформе 1 марта дипломат Юрий Щербак, представляя соответствующее обращение, отметил: "Если не нравится власть и ее кандидат - в избирательном списке есть представители оппозиции, бизнесмены, экономисты, молодежь - поддержите кого-то из них. Но не отдавайте голос "по приколу".
Щербак также отметил, что для того, чтобы кандидаты в президенты были действительно достойными, надо изменить закон о выборах Президента. В частности, кандидата в Президенты должны выдвигать политические силы, они должны пройти жесткий отбор, в частности, как в США, где борются в каждом штате и затем только остаются один или два кандидата, и уже съезды решают, кто из них останется кандидатом. Кроме того, по его мнению, нужно значительно увеличить залог, "чтобы любой дядя Вася не мог стать кандидатом".
В свою очередь, писатель-документалист Богдан Горынь отметил, что сравнение Зеленского с президентом США Рональдом Рейганом неуместны. А председатель общества "Просвита" Павел Мовчан отметил, что украинцам есть из чего выбирать - "путь Украины, и надо прекратить этот фарс".
Документ подписали: Вячеслав Брюховецкий, Юрий Буряк, Юрий Винничук, Петр Вольвач, Любовь Голота, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Александр Ирванец, Тарас Компаниченко, Дмитрий Ломачук, Надежда Лукьяненко, Павел Мовчан, Раиса Недашковская, Николай Нестерчук, Владимир Панченко, Александр Пономарев, Михаил Ратушный, Ирен Роздобудько, Вадим Скуратовский, Кирилл Стеценко, Николай Тимошик, Леонид Финберг, Елена Финберг, Николай Цымбалюк, Юрий Щербак, Владимир Яворивский.
Иван Дзюба присоединился к обращению, выразив особое мнение. Он пожелал таланту Зеленского "искрить" исключительно на сцене: "А як іскритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і державу".
Не может эта бибизянка быть Президентом Украины!
Потому что интеллигент, человек ума..
Опасения могут быть естественны, а могут быть и нет..
Но интеллигентный человек прежде бы беспокоился о соблюдении государственности и демократии.. раз мы приверженцы европейских ценностей, сколь часто интеллигенция это декларировала..
А демократия такая штука.. Выборы.. И если победит клоун, значит клоун..
И не факт.. что клоун хуже воров
А так.. это не интеллигенция.. просто прослойка
Ще московський цар напівгрузин сказав - боярам говорить по неписаному дабьі дурь каждого видна бьіла! Так от ZE.. Закінчив своїми словами, відійшов від писаного!
Як кажуть у народі плив плив і на березі всравсь.
Закон про мову і громадянство!!! Негромадяни (латис. nepilsoņi) не зможуть впливати на долю України!
Щоб отримати паспорт громадянина - стати громадянином, латвієць повинен здати три екзамени:
1. На знання мови
2. На знання історії Латвії
3. На знання Гімну Латвії
-Тимошенко (олігарх)
-Ляшко (біля того, спонсорує Ахметов)
-Зеленський (офшорник, біля того, спонсори Коломойський , бюджет РФ)
-Тарута...І далі промосковські.
3 ч. ·
Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
Да, это правда.
Мы же сами смеёмся когда в рашке подобные горе-деятели пишут подобные коллективные письма... А сами похоже не очень далеко от них ушли, если у нас такие же балбесы в обществе находятся...((
В 37-ом такая интеллигенция тоже активно работала. Очевидно нет в Украине интеллигенции...
Москалі нав'язують подібне в Україні. На зміну проукраїнського президента протягують якогось овоча чи блазня.
Тільки закон про мову і громадянство зупинить цю московську нечість!