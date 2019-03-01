 Епифаний: Будем отходить от российских имперских традиций богослужения к греческим, но постепенно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Украинской службе ВВС 1 марта предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний (Думенко).

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"Мы должны отходить от тех российских имперских традиций, которые долгое время нам навязывались. Когда мы посещаем Церкви греческой традиции, то видим, что все те традиции существовали в Украинской Церкви еще во времена Петра Могилы", - сказал Епифаний.

Он отметил, что речь идет о греческой традиции в богослужебной практике, богословском образовании и социальном служении Церкви.

"Но все будет осуществляться постепенно, чтобы не вызвать сопротивление консервативной части верующих, которая вообще не воспринимает реформы как таковые. Мы не говорим об изменении основ веры, догматики. Мы говорим о хороших реформах. Мы должны заниматься просвещением, объяснять людям, что мы должны становиться лучше, чтобы между нами царила любовь", - отметил предстоятель ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.