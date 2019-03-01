EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия, За рубежом
  510  2
Все про:ДТП (5483) Польша (4696) украинцы (2934)

 Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус, в котором находились 15 граждан Украины, попал в аварию в Лодзинском воеводстве Польши. Водитель погиб, 2 пассажиров получили травмы.

Пострадавших госпитализировали в больницу в местности Поддембице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"В связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика. По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня его выпишут", – рассказал замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Также на Цензор.НЕТ: В ДТП с участием скорой помощи в Киеве погибли три человека, еще трое пострадали. ФОТОрепортаж

Пока уцелевших пассажиров автобуса разместили в здании школы неподалеку от места аварии.

По данным польского телеканала tvn24, ДТП произошло из-за того, что у двигавшегося навстречу автобусу грузовика оторвалось колесо. Оно, по словам журналистав, попало в лобовое стекло автобуса, который из-за этого перевернулся и рухнул в кювет.

Проверка показала, что водитель грузовика был трезв.

Смотрите также: "Расстрелять нах#й!" - российские военные на двух БТР устроили массовое ДТП в центре Курска. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114486
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
смертельно стечение обстоятельств...
не в том месте и не в тот час... оказались наши..
земля пухом водителю... соболезнования его семье
 показать весь комментарий
 
 
Цей автобус мав їхати по А2 але в звязку з тим що там була аварія поїхав по цій дорозі де у зустрічного грузовика відірвалось колесо і влетіло в наш автобус. Водій перед смертю старався за словами пасажирів все зробити щоб щоб уникнути більшої катастрофи але на жаль врятувати його не вдалось. Жахлива трагедія. Всі польські агенства показали.
"Tragiczny wypadek autokaru pod Poddębicami. Nie żyje kierowca" -
https://www.radiolodz.pl/posts/51068-tragiczny-wypadek-autokaru-pod-poddebicami-jedna-osoba-nie-zyje
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтобус с украинцами попал в ДТП в Польше
 
 
 
 
 
 вверх