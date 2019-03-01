 Дискуссия о мирных переговорах с Москвой - это гибридная технология врага, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью Gazeta.UA выразил лидер Гражданского движения "Спільна справа", кандидат в президенты Александр Данилюк.

По его словам, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы, получить нейтральное большинство в парламенте и менее антироссийского президента, чем Порошенко. Для противодействия - нужно донести до избирателей реальность гибридных угроз и бороться против мажоритарной системы выборов, объясняет эксперт

"Российский реванш на выборах 2019 вполне возможен из-за разочарования избирателей. Политики, которые пришли к власти после Революции достоинства, последовательно отстаивают западный вектор развития, но не являются успешными в вопросах экономики и обеспечении социальных потребностей украинцев. Отсюда - низкая популярность старых политических сил и запрос на других лидеров. Украина вполне возможно может стать жертвой латиноамериканского синдрома, когда на смену популистам пришли не технократы, а ультрапопулисты", - утверждает Данилюк.

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Используя ситуацию, Россия будет реализовывать план по разделу Украины на несколько квазигосударственных образований, которые не будут иметь шансов на интеграцию в Евросоюз. Подготовка к развалу Украины началась еще в 2004-м, с сепаратистского съезда в Северодонецке и разговоров о федерализации в Харькове и Одессе. Эксперт напомнил, что в 2010-м, когда Виктор Янукович стал президентом, одним из первых законов стал закон о референдуме по федерализации. Россия будет пытаться реализовать этот сценарий, считает эксперт.

Сам Александр Данилюк, который зарегистрирован кандидатом в Президенты Украины, откровенно признается, что он не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. Имея опыт в противодействии российской гибридной агрессии, он в частности планирует провести кампанию против мажоритарной системы, которая открывает колоссальные возможности для Российской Федерации. В частности, эксперт считает, что за счет подкупа на каждом из мажоритарных округов враждебные Украине силы могут получить не менее 70 процентов мест.

"Россия не питает иллюзий: Украина в нынешних границах не будет ни дружественной, ни даже невраждебной, поэтому попытается использовать ситуацию, когда накануне парламентских выборов украинцы будут искать политическую альтернативу - а ее за пять лет мы не создали", - считает Данилюк.

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Украинцы должны тщательнее выбирать главу государства, потому что самостоятельный президент сможет повлиять на парламент, когда там будут попытки сформировать неестественную для Украины коалицию. Если же будет Зеленский, который займет нейтралитет, то будут проблемы. Поскольку такой глава государства - это первый шаг к парламентской республике. Люди на это согласятся, достаточно дискредитировать пост президента. А парламентская республика - это еще большая дестабилизация в стране, чем сегодня. К этому призывает Кремль словами Виктора Медведчука, - утверждает глава "Спільної справи".

Александр Данилюк экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.