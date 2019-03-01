 Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман

Об этом объявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - сказал он.
Напомним, что согласно новой программе сотрудничества с МВФ Украина в декабре 2018 года получила первый транш МВФ в размере 1,4 мрлд долларов. Национальный банк ожидает, что в течение 2019 года МВФ выделит еще два транша по 1,3 млрд долларов. Пересмотр программы запланирован на май и сентябрь текущего года.
и убийство статьи за обогащение - ЭТО пэрэмога...
Понятно одно - шо нам не оттуда, и не оттуда - лучше не будет.
Все решается кучкой заинтересованных людей за нашими спинами.
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УСПЕХ В РЕФОРМАХ ПО СЛОВАМ ПОРОШЕНКО - ЭТО СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
Президент Украины Петр Порошенко снова выразил удовлетворение принятием Радой изменений в Конституцию в части судебной реформы.
https://ipress.ua/ru/news/poroshenko_o_sudebnoy_reforme_vchera_bila_pobeda_168386.html
И ПОЭТОМУ ВСЕХ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ФАКТИЧЕСКИ ОПРАВДАЛ
ПРИЧЕМ ЭТО БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ СУДА ОБЖАЛОВАНИЮ - НЕ ПОЛЕЖИТ!!!
ТО ЕСТЬ ВСЕ ШО ЗА 5 лет НАГРАБИЛИ ЛЕГАЛИЗИРОВАНО!!!
ЭТО КОНЧЕННАЯ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ!!!