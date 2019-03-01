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Все про:МВФ (2638) Люнгман Йоста (13)

 Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман

Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 5-13 марта. Специалисты фонда хотят поговорить о продвижении реформ.

Об этом объявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - сказал он.

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Напомним, что согласно новой программе сотрудничества с МВФ Украина в декабре 2018 года получила первый транш МВФ в размере 1,4 мрлд долларов. Национальный банк ожидает, что в течение 2019 года МВФ выделит еще два транша по 1,3 млрд долларов. Пересмотр программы запланирован на май и сентябрь текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3114481
 
 
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прогресс есть, вас кинули а ворам дали амнистию
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Может в качестве эксперимента Зелю на встречу отправим? Он им на пианино хреном сыграет.
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Если за погашением долга приедут, пускай эта власть платит, которая раздерибанила ваши кредиты, а не следующая новая власть, что будет.
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барыге есть что показать, воровство свинарчука
и убийство статьи за обогащение - ЭТО пэрэмога...
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Уже и не поймешь хто кого больше дурит - миссия МВФ Украину или украинское правительство - миссию МВФ? Я думаю, шо там все в профите...
Понятно одно - шо нам не оттуда, и не оттуда - лучше не будет.
Все решается кучкой заинтересованных людей за нашими спинами.
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Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман

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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УСПЕХ В РЕФОРМАХ ПО СЛОВАМ ПОРОШЕНКО - ЭТО СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Президент Украины Петр Порошенко снова выразил удовлетворение принятием Радой изменений в Конституцию в части судебной реформы.

https://ipress.ua/ru/news/poroshenko_o_sudebnoy_reforme_vchera_bila_pobeda_168386.html

И ПОЭТОМУ ВСЕХ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ФАКТИЧЕСКИ ОПРАВДАЛ

ПРИЧЕМ ЭТО БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ КОРРУПЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ СУДА ОБЖАЛОВАНИЮ - НЕ ПОЛЕЖИТ!!!

ТО ЕСТЬ ВСЕ ШО ЗА 5 лет НАГРАБИЛИ ЛЕГАЛИЗИРОВАНО!!!

ЭТО КОНЧЕННАЯ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ!!! Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман - Цензор.НЕТ 7144
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"Луценко соврал в ООН: ГПУ признала, что конфискованные $1,5 млрд не касаются Януковича"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТехническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман
 
 
 
 
 
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