 Техническая миссия МВФ посетит Украину перед выборами для обсуждения прогресса в реформах, - постпред Люнгман

Об этом объявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресс в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной", - сказал он.

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Напомним, что согласно новой программе сотрудничества с МВФ Украина в декабре 2018 года получила первый транш МВФ в размере 1,4 мрлд долларов. Национальный банк ожидает, что в течение 2019 года МВФ выделит еще два транша по 1,3 млрд долларов. Пересмотр программы запланирован на май и сентябрь текущего года.