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 Общество, За рубежом
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 Россия усиливает войска на границах с Украиной: формируются новые части, перебрасывается техника

В конце февраля в Москве под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу состоялось заседание коллегии Минобороны Российской Федерации. Основным его вопросом стало усиление боевых возможностей российской армии, в том числе и возле границ с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Минобороны РФ. Во время коллегии, Сергей Шойгу отметил "рост конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России". По словам российского министра, "США пытаются удержать позиции сверхдержавы". Кроме того "продолжается развитие системы передового базирования Североатлантического блока в странах Балтии, Восточной и Южной Европы".

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"Более чем в два раза увеличились масштабы и интенсивность учений, к участию в которых всё активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В связи с этим, Сергей Шойгу заявил о необходимости "планомерного наращивания боевых возможностей соединений и воинских частей" вооруженных сил РФ в 2019 году. Так на территории Западного военного округа (ЗВО) "основные усилия будут сосредоточены на выполнении 142 организационных мероприятий". Это будет формирование зенитного ракетного полка мобильного резерва на Балтийском операционном направлении, танкового полка и берегового ракетного дивизиона на Балтийском флоте, двух полков в 20-й армии, а также завершение строительства военных городков для вновь сформированных 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии.

Для этого в войска ЗВО поступят 1272 единицы вооружения, военной и специальной техники.

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Отметим, что 20-я гвардейская Краснознамённая армия с управлением в Воронеже развернута у границ с Украиной. В частности, командование 144-й гвардейской мотострелковой дивизии находится в городе Ельня в Смоленской области, но большая часть подразделений этой дивизии дислоцируются в пограничной с Украиной Брянской области. А 3-я мотострелковая дивизия расположена в городе Богучар Воронежской области, в 100-150 км от границ с Украиной. 

В Южном военном округе (ЮВО) предусмотрены более 30 основных организационных мероприятий, в том числе формирование ракетной бригады, двух полков, ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал" и Центра обеспечения мобилизационного развёртывания.

Войска Южного военного округа дислоцируются в Ростовской области, непосредственно возле границ с Украиной, а также в оккупированном Крыму. Частью ЮВО являются, помимо прочего, оккупационные силы, сформированные на Донбассе - 1-й и 2-й "армейские корпуса" террористических "ДНР" и "ЛНР". По всей видимости, дополнительный дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" будет развернут в аннексированном Крыму.

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Соединения и воинские части ЮВО получат свыше 1200 единиц новой и модернизированной техники. "В результате доля современных образцов возрастёт до 66% (сейчас - 60%), а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уже сообщал "Цензор", пытаясь скрыть факты агрессии, Россия запретила своим военным пользоваться смартфонами и публиковать фото в социальных сетях. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что мир с Россией может наступить только после деоккупации Донбасса и Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3114480
 
 
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**..ым нет покоя, на НАТО засцут конечно же нападать, но вот к нам полезть могут, потому, что больше не к кому...
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**йло спешит на помощь горящему на всех фронтах торговому партнеру, которому светит шконка с конфискацией.
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Це брехня: це все вигадав Порошенко, бо в нього падає рейтинг.
А може правда: ***** збирає війська, аби врятувати "лоліту", якого з півтора роки тому випадково здали його недолугі підлеглі з фсб...
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А как без этого? Будка то скоро рассыплется.
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Понты для запугивания не нас, а Запада. Каждый прыщ хочет казаться фурункулом (особенно перед своей быдломассой внутри страны). Также пугал и бряцал оружием союз на границе Вапшавского договора с НАТО. И чем это закончилось?
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надо выбрать петра а то путин нападёт...
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Нехай тратять. Здохлий совок робив все точно те саме.
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Так что, таки это правда, оказывается? Порошенко не выдумывал? Як невдобно получилось...
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Шоколадная сводка напугать лоха пусть сын шоколадного лезет в окопы багатство защищать )))
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Нашли чем пугать: Зеленский ведь про всё договорится. Один не справится - Марув пусть позовёт, та тоже так сильно за мир, что аж трусы спадают.
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только отмена выборов сможет спасти горящую жопу мародера "агента Лолиты" Порошенка.
И "торговые партнеры" не преминуть ему пособить при случае. Хорошо, что грунт сейчас начнет оттаивать, а поэтому пока все не высохнет - аж до лета, никакой бронетехнике прорвать фронт больше чем на 40 км не под силу.
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после уничтожения складов с боеприпасами, их боеприпасов , осталось на СЕМЬ ДНЕЙ интенсивных боев.

торговые партнеры постарались.
кроме всего прочего с техникой из бракованных запчастей которая не в состоянии часто густо доехать до фронта , как показало очередное расследование журналистов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия усиливает войска на границах с Украиной: формируются новые части, перебрасывается техника
 
 
 
 
 
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