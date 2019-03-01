 Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ранее свое дело в Польше открывали в основном граждане стран "старого" Евросоюза, в частности, немцы и британцы. Но ситуация начала меняться, утверждает газета.

"Среди иностранцев, которые учреждают фирмы в Польше, становится все больше украинцев. Также они составляют самую большую группу иммигрантов-предпринимателей в Опольском воеводстве", – сказала доктор Сабина Кубичель-Лодзиньская из Отдела экономики и предпринимательства Опольской политехники.

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Вместе с доктором Йолантой Май и доктором Петром Бенбенком она провела первое в воеводстве исследование среди иностранцев, которые ведут экономическую деятельность.

"Среди наших респондентов, кроме немцев и украинцев, были также выходцы из Армении, Грузии, Турции, Ливии и Италии", – добавила Кубичель-Лодзтньская.

С точки зрения иммиграции Опольское воеводство оказалось в особом положении. Ведь местные жители уже много лет выезжают на заработки в другие страны ЕС. И это отразилось на демографии и экономике региона. Поэтому, по мнению издания, ничего удивительного, что именно этот регион Польши стал своеобразной "лабораторией" для первого исследования последствий экономической миграции. Впрочем, до этого времени никто не изучал вопрос основания иностранцами бизнеса. Во всей Польше найдется лишь несколько таких исследований.

"А это вопрос, который может иметь большое влияние на экономическое развитие", – подчеркнула доктор Йоланта Май.

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В Опольском воеводстве исследование было проведено по заказу местной власти. Уже сформировался стереотип о гражданах стран Восточной Европы, а в частности, Украины, что они в Польше играют роль рабочей силы, которую используют польские компании. Но, как оказалось, именно украинцы проявляют особую активность в создании бизнеса и рабочих мест. Более 36% фирм, зарегистрированных в Опольском воеводстве, принадлежат гражданам Украины. Издание отмечает, что в масштабах всей страны все больший процент украинцев открывают новые компании.

Gazeta Wyborcza пишет, что это делают в основном мужчины в возрасте 26-30 лет с высшим образованием. Их бизнес обычно касается сферы услуг.

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"На открытие фирмы в Опольском воеводстве часто решаются люди, которые только приехали в Польшу. Несмотря на это, можно допустить, что они не имели большого опыта ведения дел с властями и, вероятно, не очень разбирались в польских законах и культуре. Это может свидетельствовать об их принципиальном желании вести именно собственное дело", – пояснила Май.

В Евросоюзе в 2016 году 10% людей, открывших собственный бизнес, были иностранцами. Из них две трети происходили из стран за пределами ЕС.