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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4696) украинцы (2934) заробитчане (315)

 Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

Заробитчане не только нанимаются на работу, но и сами открывают бизнес, набирая персонал из местного населения.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ранее свое дело в Польше открывали в основном граждане стран "старого" Евросоюза, в частности, немцы и британцы. Но ситуация начала меняться, утверждает газета.

"Среди иностранцев, которые учреждают фирмы в Польше, становится все больше украинцев. Также они составляют самую большую группу иммигрантов-предпринимателей в Опольском воеводстве", – сказала доктор Сабина Кубичель-Лодзиньская из Отдела экономики и предпринимательства Опольской политехники.

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Вместе с доктором Йолантой Май и доктором Петром Бенбенком она провела первое в воеводстве исследование среди иностранцев, которые ведут экономическую деятельность.

"Среди наших респондентов, кроме немцев и украинцев, были также выходцы из Армении, Грузии, Турции, Ливии и Италии", – добавила Кубичель-Лодзтньская.

С точки зрения иммиграции Опольское воеводство оказалось в особом положении. Ведь местные жители уже много лет выезжают на заработки в другие страны ЕС. И это отразилось на демографии и экономике региона. Поэтому, по мнению издания, ничего удивительного, что именно этот регион Польши стал своеобразной "лабораторией" для первого исследования последствий экономической миграции. Впрочем, до этого времени никто не изучал вопрос основания иностранцами бизнеса. Во всей Польше найдется лишь несколько таких исследований.

"А это вопрос, который может иметь большое влияние на экономическое развитие", – подчеркнула доктор Йоланта Май.

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В Опольском воеводстве исследование было проведено по заказу местной власти. Уже сформировался стереотип о гражданах стран Восточной Европы, а в частности, Украины, что они в Польше играют роль рабочей силы, которую используют польские компании. Но, как оказалось, именно украинцы проявляют особую активность в создании бизнеса и рабочих мест. Более 36% фирм, зарегистрированных в Опольском воеводстве, принадлежат гражданам Украины. Издание отмечает, что в масштабах всей страны все больший процент украинцев открывают новые компании.

Gazeta Wyborcza пишет, что это делают в основном мужчины в возрасте 26-30 лет с высшим образованием. Их бизнес обычно касается сферы услуг.

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"На открытие фирмы в Опольском воеводстве часто решаются люди, которые только приехали в Польшу. Несмотря на это, можно допустить, что они не имели большого опыта ведения дел с властями и, вероятно, не очень разбирались в польских законах и культуре. Это может свидетельствовать об их принципиальном желании вести именно собственное дело", – пояснила Май.

В Евросоюзе в 2016 году 10% людей, открывших собственный бизнес, были иностранцами. Из них две трети происходили из стран за пределами ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3114477
 
   
 Топ комментарии
 
Статья про одно, а порохотролли про свое.)))))
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Вчера Зе: -Я каждому коррупционеру найду статью в уголовном кодексе
Быдломасса: - УраУра!
Сегодня: Коломойский через фирму Зеленского вывел 41млн$ из ПриватБанка.
Быдломасса молчит. Наверное рот вчерашним дерьмом занят.
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Це означає тільки одне: вслід за робітниками та фахівцями в Польщу поїхали і малий та середній бізнес. Поїхали з України. І якщо робітники в своїй більшості повернуться, то бізнес - ні.
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Вчера Зе: -Я каждому коррупционеру найду статью в уголовном кодексе
Быдломасса: - УраУра!
Сегодня: Коломойский через фирму Зеленского вывел 41млн$ из ПриватБанка.
Быдломасса молчит. Наверное рот вчерашним дерьмом занят.
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Статья про одно, а порохотролли про свое.)))))
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Мордва в країнах з давніми імміграційними традиціями підприємства, засновані прибулими іноземцями, мають великий вплив на розвиток економіки. В США іммігранти заснували 25% ІТ-фірм, доходи яких перевалюють за мільйон доларів.
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Мариец, какой же ты тупой )))
Сразу видно - электорат грицацувой, той что армию распродала
Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza - Цензор.НЕТ 3975
Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza - Цензор.НЕТ 6751
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Мариец, электорату гриценко принудительно лоботомию делают и многих пускают в бой даже не сняв швы? Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza - Цензор.НЕТ 5717
Давай рассказывай про то что НИКТО (и даже Коломойский) не может вывести деньги за границу без разрешения НАЦБАНКА
Бгг
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З Привату, а не з Оборонпрому- різницю відчуваєш?
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ВаЗЕліни пижили з Привату і через свої компанії, і через безпосередньо них, як фізосіб.
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Это было еще несколько лет назад, да и то больше домыслы от БПП.
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2012-2016 р.

ці аферисти намагаються проюзати цю ж саму схему тільки в масштабі держави..
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як гадаєш, хто переможе у другому турі.. Зеленський чи Тимошенко?
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Здорово Полякам, что наша власть выбила из Украины весь профессиональный рабочий ресурс, и теперь в Польше все хорошо...
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самые трудолюбивые Украинцы, попав в плодородную европейскую почву пускают корни - заработали стартовый капитал, начинают свой бизнес... Что тут мешало ? да все - от невероятных процентов на кредит до охеревших цен на аренду недвиджимости, нищенствующее население которое мыслит - дотянуть бы до марта... выплатить бы за лето долги за комуналку, за ремонт стояков за садик, школу, институт. Мы все по уши в долгах! И тут будущего нет... в особенности если популисты, марионетки и сорты *овна всех мастей прийдут к власти...
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В Польше было хорошо до украинцев. Иначе они бы туда не ехали.
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Без допомоги ? Євросоюз в них мільярди вливав
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МВФ и Украине деньги давал и где они и что на них умудрились построить?Козин и Межгорье
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Так може потому і вклав, що в них президент не мародерив???
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Ахмет американцев в Америке нанимает)).Манафорта ,янык )) Причем здесь украинцы ?
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Открывают бизнес украинцы! Ура! Молодцы! Но где? В Польше, не в Украине! Позор властям-рэкетерам!
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Когда похвастать нечем,начинают придумываться плаксивые истории про гениев. Вместо того,чтобы экономику развить у себя.
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Нужно заставить этих предпринимателей платить единый налог в Украине!

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Можешь идти по известному всем адресу.
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следом за людьми , бежит и бизнес , средний класс соевым не нужен , рабы и монополии - это всё что им нужно
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Похоже на фейк. Попробуйте имея украинский паспорт зарегистрировать бизнес в Европе.
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Как два пальца, можешь сам попробовать, даже с беларуским.
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украинский - нет, а второй польский - почему бы и нет ? Поляки ж не требуют украинский сдаввать? и в испании глубоко похрену есть у тебя украинский паспорт или нет!
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А разве польский паспорт легко получить? Даже чтобы получить карту поляка надо доказать родство предков и выучить язык.
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язык в любом случае выучить нужно! это же не украина где разного рода нечесть не слова не зная по украински является и депутатами и мерами и даже может балотироваться в президенты
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Удачи на новом месте и в нормальной стране.
Сам задумываюсь..
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Це дійсно так.. Стають поляками. В нас можливостей відчути себе ЛЮДИНОЮ поки що обмаль.
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Це означає тільки одне: вслід за робітниками та фахівцями в Польщу поїхали і малий та середній бізнес. Поїхали з України. І якщо робітники в своїй більшості повернуться, то бізнес - ні.
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У меня знакомый таксист уехал в Польшу 1.5 года назад работает водилой и радуется,приезжать вообще не собирается,приехал в отпуск,даже отпуск не добыл ,в Николаеве,уехал опять в Польшу
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цей процес почався давно, коли наші славні правоохоронні органи в кінці 1990-х років замінили рекет початку 90-х і почали давити український середній бізнес, і народ, трохи скопивши грошенят, - поїхав до Польщі, Чехії і тд відкривати там магазини та бізнески.
Тепер ті хто таке неподобство робив з прокуратур, міліцій і тд - на почесних пристойних пенсіях або, мабуть, дослужують на генеральських та полковничих посадах, а Україна - найбідніша країна Європи. Отаке. Далі буде.
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За то з найбагатшим президентом-мародером в Європі!!!
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ну це не зовсім його вина, що таке сталося в ті роки в Україні. Тоді були інші герої.
Але Він не хоче сказати народу правду звідки ростуть ноги наших проблем.
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Не його вина?
Його красти путін примушував??
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Саме тому Європа ніколи не захоче бути з нами на рівних. Якщо ми і наш бізнес виживаємо в наших умовах тотального віджиму, то в тепличних європейських умовах різних дотацій, доступу до довгих дешевих кредитів, ми порвем їх як тузік тряпку. Ми дуже швидко видавимо їх з ринків, та наші кращі специ очолять їх компанії та владу.
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Не, ну так мы скоро и трампа, (после импичмента), можем гастарбайтером пригласить... Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza - Цензор.НЕТ 3251 У нас дворника нет.
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Хто ж дурак при шоколадном деньги вкладывать лутше в Европе тут стабтльность и покой)))
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И проценты.
5 годовых на недвижимость а не 25 как в Украине...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza
 
 
 
 
 
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