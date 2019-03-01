 В Киеве к дверям квартиры привязали муляж гранаты, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату.
На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей с нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит розыск и установление злоумышленника, который оставил муляж гранаты.
Так шо новость у муляже гранаты - выглядит первоапрельским стебом, на фоне других новостных событий.