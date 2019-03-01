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 В Киеве к дверям квартиры привязали муляж гранаты, - Нацполиция. ФОТО

В Соломенском районе Киева к дверям квартиры в многоквартирном доме привязали муляж гранаты

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня около 8 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату.

В Киеве к дверям квартиры привязали муляж гранаты, - Нацполиция 01

На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей с нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки.

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В Киеве к дверям квартиры привязали муляж гранаты, - Нацполиция 02

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полиция проводит розыск и установление злоумышленника, который оставил муляж гранаты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114472
 
 
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Возможно, те кто это сделал, планируют в будущем привязать рабочую версию...
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В Стране идет война... Страна наводнена оружием по гланды... В Стране, с каждой секундой, уменьшается вера в закон и справедливость...
Так шо новость у муляже гранаты - выглядит первоапрельским стебом, на фоне других новостных событий.
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А причину предупреждения полиция в упор не видит???))) читать не хотим. Хотя, судя по модели двери - мелкий воришка
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве к дверям квартиры привязали муляж гранаты, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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