 Адвокат посетила Сенцова в колонии: режиссера хорошо кормят и разрешают заниматься спортом

Динзе сообщила, что "Сенцов чувствует себя нормально", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Около 12:00 наконец удалось попасть к Олегу. Чувствует он себя нормально. На мой взгляд, он достаточно сильно поправился. Как он пояснил, сейчас он хорошо питается и занимается спортом. Время он уделяет себе и творчеству. Он постоянно в работе, как он объясняет, они полдня ходят строем, полдня занимаются спортом и творчеством. Каких-либо нареканий со стороны администрации к нему не поступает. Он, соответственно, не жалуется", – рассказала Динзе.

По ее словам, сейчас режиссер находится в общей казарме на 50-60 человек.

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Ранее адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщал, что в результате голодания у политзаключенного обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.