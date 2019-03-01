 Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.
"Очень интересный психотип. Стиль поведения: сначала идет наезд. Не хамский, но наезд. И жесткий мониторинг того, как ты реагируешь. Если только сделал шаг назад - можно ехать дальше. Только если ты "задконул". А потом применяется чисто КГБшная технология: когда клиент уже созревший, размяк - тоже стать мягким", - рассказал он.
По его словам, эту технологию на Западе до определенного момента никто не понимал.
"Это человек, который создает свои личные правила, заставляет по этим правилам играть всех. И в ходе игры - меняет их для того, чтобы однозначно выиграть эту игру. Это формула, которая вообще не укладывается в голову ни одного европейского или, я бы сказал, адекватного классического политика. Но именно благодаря этой формуле мы имеем ту Россию, которую мы сегодня имеем, и те проблемы, с которыми мы столкнулись. И виной тому - отсутствие адекватного ответа на эту политику Путина", - подытожил Яценюк.
Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.
16:28, 1 марта 2019
Лукашенко пойдет на шестой срок президентом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что в шестой раз будет баллотироваться на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також. Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
Оно решило, что для него самый выгодный вариант Зеленский.
А задача Бигуса помочь х-лу в этом. Инфой его снабжают скорее всего кацапы
мне хватило и твоей брехни, так-что верить тебе - себя не уважать...!
Больше нечего?...
Двойники Путина
https://www.youtube.com/watch?v=5eWLbgUf0Uc
Но у саентологов всё по старому, не запугаешь Путиным, не сможешь управлять охлосом
поясните плииз