 Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"Очень интересный психотип. Стиль поведения: сначала идет наезд. Не хамский, но наезд. И жесткий мониторинг того, как ты реагируешь. Если только сделал шаг назад - можно ехать дальше. Только если ты "задконул". А потом применяется чисто КГБшная технология: когда клиент уже созревший, размяк - тоже стать мягким", - рассказал он.

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По его словам, эту технологию на Западе до определенного момента никто не понимал.

"Это человек, который создает свои личные правила, заставляет по этим правилам играть всех. И в ходе игры - меняет их для того, чтобы однозначно выиграть эту игру. Это формула, которая вообще не укладывается в голову ни одного европейского или, я бы сказал, адекватного классического политика. Но именно благодаря этой формуле мы имеем ту Россию, которую мы сегодня имеем, и те проблемы, с которыми мы столкнулись. И виной тому - отсутствие адекватного ответа на эту политику Путина", - подытожил Яценюк.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.