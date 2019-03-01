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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (24626) Россия (72161) Яценюк (7721)

 Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается

Путин создает правила и заставляет по ним играть. Адекватный европейский политик к такому не готов.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ Лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"Очень интересный психотип. Стиль поведения: сначала идет наезд. Не хамский, но наезд. И жесткий мониторинг того, как ты реагируешь. Если только сделал шаг назад - можно ехать дальше. Только если ты "задконул". А потом применяется чисто КГБшная технология: когда клиент уже созревший, размяк - тоже стать мягким", - рассказал он.

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По его словам, эту технологию на Западе до определенного момента никто не понимал.

"Это человек, который создает свои личные правила, заставляет по этим правилам играть всех. И в ходе игры - меняет их для того, чтобы однозначно выиграть эту игру. Это формула, которая вообще не укладывается в голову ни одного европейского или, я бы сказал, адекватного классического политика. Но именно благодаря этой формуле мы имеем ту Россию, которую мы сегодня имеем, и те проблемы, с которыми мы столкнулись. И виной тому - отсутствие адекватного ответа на эту политику Путина", - подытожил Яценюк.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3114466
 
 
 Топ комментарии
 
Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 1386Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 8306Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 2023Андрій ДзиндзяВчера в 16:14.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та люблять почитати про досвід ЦРУ.
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також. Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
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Бигус по логике жанра сразу стал агентом москвы,только вот факты его настоящие и воровство друзей президента с доказательствами есть,у Порошенко невестка кацапка из Питера,ФСБ подсунуло скорей всего
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16:28, 1 марта 2019
Лукашенко пойдет на шестой срок президентом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что в шестой раз будет баллотироваться на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС.
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Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 1386Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 8306Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 2023Андрій ДзиндзяВчера в 16:14.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також. Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
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Госдеп выбрал Бигуса для тотальной аннигиляции украинского ворья.

Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 9106
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Скорее х-ло его выбрало.
Оно решило, что для него самый выгодный вариант Зеленский.
А задача Бигуса помочь х-лу в этом. Инфой его снабжают скорее всего кацапы
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Бигус по логике жанра сразу стал агентом москвы,только вот факты его настоящие и воровство друзей президента с доказательствами есть,у Порошенко невестка кацапка из Питера,ФСБ подсунуло скорей всего
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У Бигуса, свояк в МИД РФ работает. У Лаврова. И вся родня женьі в России.
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... и что? Как это умаляет саму информацию, предоставленную им..?
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поэтому если поменять что-то на прекращение обстрелов, или заложников, на следующий день захватят новых заложников и начнут обстрелы, чтобы вымутить что-то ещё.
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Ви вже виклали повне інтерв'ю з цим політиком. Хто цікавиться - прочитає. Навіщо шматиками нарізати?
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И скоро задачу ему могут облегчить:наезд - зеобосрался-сдался.
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Кроль,ты тупой как твоя морковка. Путя тоже. Вы все банальное дерьмо совкового разлива.
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одни данбасята умные - у двоих сосут...)))\у Украины и у паРаши...)\
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Не донбасята ,а федалы из донбасса. Они все организовали,шоб гнойник теплился. Они в Киеве. Щемить их будешь ?
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А при чем бараны или лошади врага ? )) Это лишь тягловая сила. Захваченных лошадей не убивают ,а впрягают на благие дела.
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вас данбасят впрягли на благие дела...?)\оригинально...\
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Не тупи. Донбасят можно впрячь Украине при освобождении Донбасса. Про главарей Донбасса снова от тебя не будет ответа ?
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а что ты хотел чтобы я тебе написал - билиберду которую ты пишешь...?
мне хватило и твоей брехни, так-что верить тебе - себя не уважать...!
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Просто тебе реальную донбасню в Киеве не разрешают трогать ))) Только шестерок непонятных и которых ты в глаза не видел ))
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Почему украинцы должны обсуждать "стиль" Путина?....
Больше нечего?...
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Заднепроходный /суетится и дёргается хренландский пропагандон педофила-Шокирующие обвинения: в ходе суда в Лондоне выяснилось, что Литвиненко обвинял Путина в педофилии. 29.01.15
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Я сам с Черновцов такого гивна ще не бачив
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Ох уж эти саентологи, водят украинцев за нос как буратин
Двойники Путина
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Людмила Путина: Моего мужа, к сожалению, уже давно нет в живых.

https://www.youtube.com/watch?v=5eWLbgUf0Uc

Но у саентологов всё по старому, не запугаешь Путиным, не сможешь управлять охлосом
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Короче, не растопыривайте уши, а следите за руками Яценюка
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что ознвчает сие слово - задконул?
поясните плииз
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Товаг'ищи тут ключевое слово задконул Яценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается - Цензор.НЕТ 7899 поэтому тут не комментировать нужно а поцеловать как Ляшко корову...
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На Зе даже наезжать не придётся, клоун сам приползёт на коленях.
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Сеня, много текста!все это про ***** можно сказать короче "ГОПНИК ИЗ ПОДВОРОТНИ".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк о стиле Путина: Сначала идет легкий наезд, потом наблюдение. Если "задконул", атака продолжается
 
 
 
 
 
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