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 Общество
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Все про:православие (223) ЛГБТ-сообщество (219) Епифаний (98) ПЦУ (255)

 Мы не можем грех назвать добром, - Епифаний о причастии для представителей ЛГБТ-сообщества

Представителей ЛГБТ-сообщества в Православной церкви допустят к совершению таинств, если они покаются в грехах и исправят ошибки, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний в интервью ВВС заявил, что позиция церкви по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества однозначна – это грех, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть четкая позиция – не только Украинской православной церкви, но и Всеукраинского совета церквей по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, несовместимый с христианскими взглядами. Поэтому есть позиция православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета церквей, и в этом вопросе мы непреклонны, потому что мы базируемся на Священном Писании, где четко говорится, что это является грехом", – отметил Епифаний.

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Он подчеркнул, что церковь не может назвать это добром.

"Люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", – добавил предстоятель ПЦУ отвечая на вопрос, смогут ли причащаться в ПЦУ представители ЛГБТ-сообщества. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114465
 
   
 Топ комментарии
 
Ну если в Библию включены КАНОНИЧЕСКИЕ тексты, то какие ещё могут быть претензии к служителям культа??? В Библии чётко обозначены однополые совокупления как грех.
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Тормознул ты. Хоть 21й век, хоть 22, Библия неизменна, как и написанное в ней. А там ясно написано, что мужеложество - это беззаконие, который ведет в погибель. Называй это болезнью, но человек это делает сознательно, так же, как и сознательно лжет, ворует или пьянствует
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А представители ЛГБТ часто прорываются на причастия?
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Годный вброс, вентиляторы просят говна! Включаем, погнали! )))))))))))))
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Про євробачення забули, пішла нова мулька: попи і геї.
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Ну если в Библию включены КАНОНИЧЕСКИЕ тексты, то какие ещё могут быть претензии к служителям культа??? В Библии чётко обозначены однополые совокупления как грех.
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что бы понять что гомосексуалисты это люди с отклонениями можно даже Библию не читать,природа создала человека разнополым не просто так ,а с целью размножения,кто отклоняется от этой нормы есть человек с отклонением
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А цель размножения какова, вы задавались вопросом?
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Епифаний конечно тормознул. Сейчас 21 век,шоб говорить шо земля не круглая )) Если человек больной - или с отклонениями,в чем тут грех ? Грех воровать.
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Тормознул ты. Хоть 21й век, хоть 22, Библия неизменна, как и написанное в ней. А там ясно написано, что мужеложество - это беззаконие, который ведет в погибель. Называй это болезнью, но человек это делает сознательно, так же, как и сознательно лжет, ворует или пьянствует
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Да бред все это и мракобесия. Не являюсь защитником голубых,но если это порождение природы на протяжении всего существования человечества не искоренилось ни Гитлером ,ни инквизицией...Ты шо против природы ? И как ты собрался с этим бороться ? Это как срать запретит,если его тянет ))
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но ты же не срешь на красной площади или в магазине , а ищешь туалет... Или нет? И ртом не какаешь...., только иногда гадости говоришь! Прости , как христианин мой выпад!
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На красной площади я бы насрал )) В магазине,нет.А тебя голубые преследуют ? Заняться сексом принуждают ? ))
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А я и не собираюсь с этим бороться. Но у человека есть выбор - или продолжать грешить или каяться и споведаться. Нельзя так: и Богу свечку и черту кочерга. Священник имеет полное право не допустить пид*ора к святому причастию. Он служитель Бога и Библии, а не европейских ценностей.
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Разговор ниочем. Если для тебя Чайковский или Меркури,пи777ры.
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православные христиане на западе именуются "ортодоксами". что кагбэ намекает.
ну и если на то пошло - паства ведь одобряет такой подход, разве нет?
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Вы думаете Епифаний наедине Петровскому и Порошенко читает лекции о 8 заповеди ?
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А представители ЛГБТ часто прорываются на причастия?
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в Европе тоже так начинали
а потом и причащали
а позже и венчали
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Держись ,Епифаний Писания, не сдавайся! Не уважал православие никогда, а теперь уважаю пару попов...
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это интересно/ Митрополит Соддомский и Гомморский - так называли Гундяева священники ещё в бытность его митрополитом. Полковник ГРУ РФ говорит от том, что Гундяев гомосексуалист. -Патриарх всея Руси Кирилл Гундяев - гомосексуалист?!
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Да попы все пи...., только скрывают, боятся конкуренции.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы не можем грех назвать добром, - Епифаний о причастии для представителей ЛГБТ-сообщества
 
 
 
 
 
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