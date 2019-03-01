 Мы не можем грех назвать добром, - Епифаний о причастии для представителей ЛГБТ-сообщества

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний в интервью ВВС заявил, что позиция церкви по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества однозначна – это грех, передает Цензор.НЕТ.



"У нас есть четкая позиция – не только Украинской православной церкви, но и Всеукраинского совета церквей по этому вопросу. Церковь четко различает, где есть грех. Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, несовместимый с христианскими взглядами. Поэтому есть позиция православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета церквей, и в этом вопросе мы непреклонны, потому что мы базируемся на Священном Писании, где четко говорится, что это является грехом", – отметил Епифаний.

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Он подчеркнул, что церковь не может назвать это добром.



"Люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", – добавил предстоятель ПЦУ отвечая на вопрос, смогут ли причащаться в ПЦУ представители ЛГБТ-сообщества.