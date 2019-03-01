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Все про:контрабанда (1700) Луганщина (3995) налоговая милиция (1555) ГФС (3132)

 На Луганщине изъята партия саженцев плодовых деревьев, предназначенных для контрабанды в Россию

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения через Государственную границу Украины партии саженцев плодовых деревьев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж" в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией при попытке незаконного перемещения товарно-материальных ценностей из Украины в РФ был задержан гражданин Украины, который на автомобиле "ГАЗ 3302" пытался переместить через государственную границу Украины вне таможенного контроля полипропиленовые мешки, в которых находились товары садоводства, а именно саженцы плодовых деревьев.

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По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение 28,6 тыс. штук саженцев плодовых деревьев и автомобиль общей ориентировочной стоимостью более 1,3 млн гривен.

По данному факту в отношении правонарушителя составлено протоколы по ст. 202, 185-10, 204-1 и ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114463
 
 
 Топ комментарии
 
28,6 тис. саджанців на "Газєлі" ? Щось не віриться.. А саджанці шкода - угроблять їх , поки будуть розбиратися..
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Так в кацапів здавна заведено. Коли його спитати чому в нього навколо "избушки" нема ні куща ні дерева, він каже :"А у нас не растеть". А чого ж у твого сусіда росте? То він відповість:"А єто хахол там живет, у него почему-то растеть". От тому й бере кацап зброю і лізе до сусіда на його подвір"я, бо в сусіда "растеть", треба відібрати.﻿
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Ти шо, торгувати з окупантом рішив? Бери приклад з влади, вони поганого не зроблять.
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Если конский каштан, можно экспортировать.

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28,6 тис. саджанців на "Газєлі" ? Щось не віриться.. А саджанці шкода - угроблять їх , поки будуть розбиратися..
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Леонід, а ви бачили саджанці дерев по 50 грам? Мабуть нанотехнології, ги-ги...
Можливо десь ще було приховано на 10-15 ходок, що і вилучили?
Але, те, що вони пишуть - збагнути вжко.
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Так в кацапів здавна заведено. Коли його спитати чому в нього навколо "избушки" нема ні куща ні дерева, він каже :"А у нас не растеть". А чого ж у твого сусіда росте? То він відповість:"А єто хахол там живет, у него почему-то растеть". От тому й бере кацап зброю і лізе до сусіда на його подвір"я, бо в сусіда "растеть", треба відібрати.﻿
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идиотизм, пусть бы сажали, плнета же общая, больше кислорода было б
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Ти шо, торгувати з окупантом рішив? Бери приклад з влади, вони поганого не зроблять.
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Занести туда короеда и пропустить!
Пусть отъедаются на кацапских харчах..... На Луганщині вилучено партію саджанців плодових дерев, призначених для контрабанди в Росію - Цензор.НЕТ 9102
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в плодопітомніку людям робота а зараз ой як тяжко збути саженці.
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У нас же налоговая милиция давно ликвидирована. Кто эти люди? И на каком основании грабят?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Луганщине изъята партия саженцев плодовых деревьев, предназначенных для контрабанды в Россию
 
 
 
 
 
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