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 MARUV признали в России "прорывом года": "Дорогие мои, очень благодарна, скоро увидимся"

Певица MARUV, которая могла представлять Украину на Евровидении, получила в России награду в номинации "Прорыв года".

Артистка получила награду музыкальной премии ZD AWARDS-2018, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Награды вручали в театре "Русская песня" в Москве. Сама MARUV за статуэткой не поехала. При этом артистка поблагодарила россиян за награду, записав обращение к ним.

"Дорогие мои, я очень благодарна вам за эту награду. Извините, что не смогла забрать ее лично, но мы скоро увидимся", – высказалась MARUV.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спецусловий в контракте для MARUV не было, с ней прошел специальный разговор: ее интерпретации нам показались рискованными для страны, - НОТУ

Помимо нее, лауреатами премии стали несколько других украинских исполнителей – Светлана Лобода, Ани Лорак и Alekseev.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

Также на Цензор.НЕТ: Если победит Россия, мы не будем участвовать в Евровидении-2020. Такой вопрос даже не стоит, - Аласания

Источник: https://censor.net.ua/n3114456
 
   
 Топ комментарии
 
что с паРаши взять. Пример: тот самый чел, у которого сгорели все дети вместе с женой. жизнь - удалась!MARUV признали в России "прорывом года" - Цензор.НЕТ 9117
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"...мы скоро увидимся", - высказалась MARUV "

эта курва променяла Евровидение на утренники и корпоративы в паРаше.
пля.. вот реально - насколько нужно быть тупым - чтобы смотреть развигание ног в её "клипах" и ходить на её концерты??
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Марув прорыв года у мокшан.
За ВаЗелина агитируют. MARUV признали в России "прорывом года" - Цензор.НЕТ 3312
MARUV признали в России "прорывом года" - Цензор.НЕТ 6424
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Еще бы. Заслужила.
Видимо, Кацапия серьезно расчитывает в этом году победить и надо было либо не допустить Украину на конкурс, либо от Украины послать мышибрата. Чтоб не напоминать лишний раз европейцам, что Кацапия агрессор и оккупант.
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Не надо петь. Просто ходи, туда - сюда...
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дак уже треть украинцев на чемоданах по всему миру шастают.......
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И один ты лапоть все в том же Мухосранске с сортиром на улице.
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Треть украинцев - это практически все взрослое население Украины. Получается по версии мокшан из Украины выехало все взрослое население, остались одни дети и пенсионеры. Мдя, вы бы лучше свое поголовье на Москалии считали https://www.politforums.net/internal/1514561876.html
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Дура в позе похотливого животного , в группе единомышленников перемещается по сцене . MARUV визнали в Росії "проривом року" - Цензор.НЕТ 5596 Не возбуждает , больше смешит MARUV визнали в Росії "проривом року" - Цензор.НЕТ 2879 .
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В раше такое пипл хавает, начиная с детских лет...

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И шо за это там даже народного артиста там не дают и не финансируют из бюджета ?
MARUV визнали в Росії "проривом року" - Цензор.НЕТ 7788
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Я так понял пошлость в том что с ними на сцене нет директора ПТУ ?
Или что это не включено в учебную программу, как у нас ?
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всетаки талант є талант він проросте і в неволі і на чужині.....
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ну ви чудний... забирайте талант собі на чижину, нехай там плодиться.
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Колектив Kazka отримав нагороду "Золота Сирена" у 2018 в Росії від "Нового Радіо". Музиканти на церемонії нагородження не були присутні, їх нагородили заочно. Ведучі премії Настя Івлеєва і Вадим Галигін пообіцяли відправити нагороду артистам в Україну. Золоті статуетки також присудили Ані Лорак і Максу Барських. https://p-p.com.ua/news/kazka-otrymala-muzychnu-nagorodu-v-rosii/

MARUV визнали в Росії "проривом року" - Цензор.НЕТ 5590
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Эти рукожопые НОТУ вместе с Кириленко сами сделали ей огромный пиар. Кто бы ее знал, если бы не они?
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Шмара есть шмара , но все-таки попробуйте ее сводить в госпиталь к раненым украинским воинам. Может, что не доходит словами дойдет воочию.
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Мало руSSким ***..й вроде лабуды и люрекс? Захотелось чего-то нового?
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Ви що всі афігелі тут зєля вчора в політичній реклмі сказав шо їй можна
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Он сказал, что если уж порошенке с подельниками можно воровать в Армии и торговать на россии конфетками, то почему тогда этой девице нельзя зарабатывать на россии?
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Та ви шо а мені здалося що він сказав раз можна расеянські запчастини для нашіх танків то і цю хвойду можна Ухраїну з повією порівнював а українську армію порівняв з цією хвойдою і раздєлілі моваю народ останній раз Вітьок ростовський говорив
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корова в коже с обвисшими сиськами с подтанцовкой ползающей по сцене и дрыгающей жопами - это наше лучшее что есть в Украине ? Да ну нафиг.
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А. Бабченко
Коллективный Голобородько

А что за п......ц-то происходит, а? Привет, у тебя есть возможность поехать от своей страны, стать её лицом, показать нашу борьбу за свободы, за независимость, сказать на весь мир про войну, про Сенцова, про репрессии, про крымских татар, про оккупацию. Поедешь? Не, у меня концерты в России. Я не хочу быть политической дубинкой (сказать, что на твою страну напали - это быть политической дубинкой? Ну, ок) И вообще, мы за мир, мы за мир. У меня выступление в Мурманске. Покедова.
Ок. А ты - поедешь? Не, я подписываю контракт с европейскими продюсерами и уе@ываю в турне. Мне вообще пох. Приветики-приветики, приходите на наши концертики.
Ок. А ты? Ты ж вся проукраинская такая, про тебя все и говорили, что именно тебе и надо. Не, у меня музыка, а она должна объединять, а не разделять...
Мне тут из бункера плохо видно - скажите, а все уже совсем пи.......нулись, да?
Как можно отказаться представлять свою страну? Ну как, б.......???
А мы еще над Самойловой ржали. Да та на инвалидном кресле под флагами капээсэс в пилотке как танк перла со своими воплями "Ра-си-я! Ра-си-я!"
Из четырех первых мест посыпались все четыре...

У меня такое ощущение, что мы вот прямо сейчас, в прямом эфире, вот именно в это момент, наблюдаем, как прое@ываем страну.
Коллективный Зеленский в головах не то что стоит на пороге - уже дверь в мозг половины украинцев открыл.
Здравствуйте. Я Голобородько. Я пришел.
Ну, что сказать... Ок.
Через сто лет в пятый раз попробуем.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
3 ч. ·

Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
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У меня такое ощущение, что на Евровиденье нужно было послать Порошенко, он бы как никто справился с задачами которые Вы ставите к участнику Евровиденья, ещё нужно добавить: и денег попросить побольше.
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КонЭчно! "Свижина", она и в Африке "свижина"!
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Что же...
Отработала - получи.

Всё по чесноку
MARUV визнали в Росії "проривом року" - Цензор.НЕТ 8236
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Е...нутое создание, сейчас козломордые разными заманухами заманят и выжмут с неё все что надо для пропаганды а потом выбросят на свалку как не потреб
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если бы она согласна была бы что-либо пропагандировать, то согласилась бы на контракт и ехала бы на Евровидение
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Представить страшно - 4 лярда орков, нормальным землянам пришлось бы искать пристанище на другой планете
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Ей теперь одна дорога - в Рашку, ногами дрыгать
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100% только учтите, что это был не её выбор.
В том году Усик провел в рф бой (выступление), где поднял 5 млн, все кричали это круто.
В том году Марув успешно провела несколько концертов в рф, где подняла от силы 20 тыщ, но с чей то легкой руки СМИ с ней сделали предательницу.
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не писти, лапоть. Усик ни когда не отказывался выступать под украинским флагом, а эта шалава отказалась
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1.Певцы не выступают под флагами.
2. Что значит отказалась ? MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося" - Цензор.НЕТ 5811 Это типа я еду от Украины, но флаг в титрах поставьте Канадский ? Ну накого рассчитана Ваша чушь, тут же не дети.
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А. Бабченко
Ну и немного про @лядство

Потрясающе. Просто потрясающе, какое количество человек не понимает, почему это @лядство. Начинает что-то говорить про сценический образ, про то, что нельзя так называть замужнюю женщину, про стиль и прочее.
Друзья мои. Как выглядит Марув, какой длины её юбки и где заканчиваются её чулки - личное дело Марув. Меня совершенно не волнует, сколько сантиметров её попы видно из-под её одежды. Личная, сексуальная, поведенческая жизнь каждого - личное дело каждого. Я совершенно ничего не имею ни против латекса, ни против каблуков, ни против тверка или танцев на шесте.
Но какое это имеет отношение к @лядству-то?
Дмитрий Киселев вообще вон в штанах и галстуке ходит. Но не перестает при этом быть эталонной фантастической @лядью.
То есть, если я сейчас поеду в Мордор, проведу там эфир на "Первом канале" - ну, певцы поют, журналисты ведут передачи - получу за это гонорар, скажу, что "воевать за мир, это как трахаться за девственность", а потом такой вернусь в Киев: "Душу й тило мы положим", руку к сердцу, эпическое лицо и начну рассказывать, какой я украинский патриот и как люблю Украину - это не будет @лядством? Сереьзно? Ок, я поехал? Все уже норм?
А что касается чулков.. Ну, если людям нормально, чтобы их представляла певица в образе все той же украинской доступной девчули, которая во время войны приезжает в метрополию и раздвигает там ноги, как на этом фотосете с концерта в Мурманске (фейсбук, это фотографии с официальной страницы Марув, её бань, не меня) - то это дело людей. Я ж не спорю.

Лично у меня вызывает только одни ассоциации - брызжущий слюной Жириновский с его "ваши женщины лежат в наших постелях" и совсем уж давно забытое, отвратительное, их имперское, шовинистическое, высокомерное, вы уж простите, но слово "лимита" - но дело ваше, повторюсь.
Если вы считаете, что женщина, встающая в позы перед оккупантами со смартфонами - и есть сегодняшний образ Украины, который надо представлять миру - ну, что я могу поделать...
Вопрос совсем не в чулочках и трусиках.
Вопрос в том, где именно, кому именно и в какой именно период жизни своей страны ты их показываешь.
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Я довольно ровно дышу в адрес Бабченки, но тут вынужден чуть ли не под каждым словом подписаться.
Я не слушал и не смотрел ни этот отбор вообще, ни Марув в частности. Всякими нехорошими эпитетами в её адрес говорить не буду, ибо смысла нет. Вопрос к остальным присутствующим: да будь она хоть вся Абба в сочетании с МонсератКабалье - нам что, от страны нужна представительница "дорогие мои"?
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MURVU визнали в Росії "проривом року". Крім неї, лауреатами премії стали кілька інших проривів - Світлана Лобода, Ані Лорак та Alekseev. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3114456
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у тих кацапів, шо не MURVА, то черговий прорив. MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося" - Цензор.НЕТ 6219
Ну тепер всі ті MURVY, можуть на потіху кацапам десь на птахофабриці влаштувати ВАТАВІДЄНІЄ - http://****.com/view/7deyn MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося" - Цензор.НЕТ 5561
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Да пусть лишнехромосомные её себе забирают. Нах она здесь не нужна. Пусть жопу тупину подставляет.
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"мы скоро увидимся", это прекрасно. Я такое уважаю- чемодан, вокзал, расея. Когда человек решает, что со своими ему будет лучше, это правильно. Зачем мучится здесь, где не понимают твоей тонкой души и пухлой задницы.
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Ну как бы там была и Казка. Эта Крайбери тоже из Днепропетровской области. Лол. Музыканты живут в своей реальности.


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В кацапів геть нема своїх співаків?
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Хороший вопрос. Остальные два, которые мужики, тоже не кацапы.
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я так думаю эта курица специально раздула скандал в украине и в последний момент отказалась представлять украину, сейчас она в раше будет любимицей и все двери для нее будут открыты. накосит в раше бабла и на покой)))) никакой политики, чисто бизнес
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Вот с Лазаревым этот "прорыв года" на Евровидение и шлите...
В Украине её творческая карьера уже завершена.
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Тут вина організаторів , так як вона йшла на конкурс заради скандалу, такі речі потрібно вираховувати. І скандал той був заради Орди-Московії, повторила хід Лорак.
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Легко відслідкувати весь ланцюжок - комісія, нацвідбір.
Хто там ? Данилко, що паплюжив Україну стільки років.
Чому нема груп "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", " КОЗАК СИСТЕМ", "РОКАШ", ХРИСТИНИ СОЛОВІЙ ?
Це робота комісій і вони зробили її "супер" .
CПРАВЖНІX УКРАЇНЦІВ НЕ ДОПУСТИЛИ.
Телебачення не транслює, їх мало запрошують на інтерв'ю.
Навіть при обговоренні цієї актуальної теми мало хто називає ІМЕНА достойних українців.
Це наче знущання над країною . Як така вата попролазила і говорить від імені народу ?
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Ничего удивительного, на кацапии шлюхи из Украиньі всегда пользовались популярностью.
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Сегодня завтра,отметится на шоу у Скарабеевой мабуть куме.
-Так.Но спочатку в части у дежурного по ФСБ.Сдаст чеки на командировку MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося" - Цензор.НЕТ 2208
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Перину в .опу и попутный ветер в спину, милочка. Слава Богу, что не послали эту консерву в Израиль. А то кацапы ей что-то в этом году прорвали, а Украине на конкурс нецелую посылать? Отдельный привет Данилко. Этот ехидный фортель запишем на его счет. Ну, не нравится ему,что украинцы не одобряют поездки за поребрик актеров и музыкантов - вот и подкинул нецелую.
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До всяких куйок з лободою додовся ще бур'ян.
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Ну вот все и расставлено по своим местам. Вполне ожидаемо.
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Всегда артисты и проститутки (куртизанки) совмещали профессию.Это практически одно и тоже ...Независимо от половой принадлежности.Не путать девок с окружной дороги...
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Забудьте. Это был гэбэшный проект-провокация. Ну не получил развития... бывает. MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося" - Цензор.НЕТ 320
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Цензор.НЕТНовостиОбществоMARUV признали в России "прорывом года": "Дорогие мои, очень благодарна, скоро увидимся"
 
 
 
 
 
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