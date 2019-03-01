 MARUV признали в России "прорывом года": "Дорогие мои, очень благодарна, скоро увидимся"

Артистка получила награду музыкальной премии ZD AWARDS-2018, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Награды вручали в театре "Русская песня" в Москве. Сама MARUV за статуэткой не поехала. При этом артистка поблагодарила россиян за награду, записав обращение к ним.

"Дорогие мои, я очень благодарна вам за эту награду. Извините, что не смогла забрать ее лично, но мы скоро увидимся", – высказалась MARUV.

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Помимо нее, лауреатами премии стали несколько других украинских исполнителей – Светлана Лобода, Ани Лорак и Alekseev.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

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