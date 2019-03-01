EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3380  107
Материалы по теме:
Все про:выборы (21203) Медведев Олег (23) Блок Петра Порошенко (1589)

 В БПП прокомментировали снятие Садового с выборов: Часть его избирателей поддержат Порошенко

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко прогнозируют, что после отказа мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового от участия в предвыборной гонке часть голосов его избирателей отойдет ныне действующему президенту.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев сказал на брифинге в пятницу в Киеве, комментируя заявление Аандрея Садового о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко

"Если оценивать фактор объединения, то, по нашим данным, мы не считаем, что оно существенным образом влияет на расстановку сил в кампании и на ранжир кандидатов рейтингов социологических компаний, потому что наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича, они в разных пропорциях распределяются приблизительно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового, в случае его снятия с дистанции, готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - сказал Медведев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найем, Залищук и Лещенко порочат идеи и ценности БПП, - нардеп Березенко

По его словам, после январских опросов общественного мнения, "когда на первое место вышла команда Коломойского-Зеленского (бизнесмена Игоря Коломойского и шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. - Ред.), Порошенко объективно становится центром притяжения и для многих избирателей, и для многих политических сил государственного направления".

Поэтому, отвечая на вопрос о том, проводит ли команда Порошенко переговоры с другими кандидатами в президенты для объединения, Медведев ответил: "Я думаю, что рано или поздно такой вопрос о таких переговорах станет на повестку дня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку "легализовать пирамиду подкупа голосов"

Источник: https://censor.net.ua/n3114451
 
   
 Топ комментарии
 
не будет у пороха сейчас второго срока, будет пока что первый! а как его отсидит, то уже может и вторую ходку сделает В БПП прокомментировали снятие Садового с выборов: Часть его избирателей поддержат Порошенко - Цензор.НЕТ 3642
 показать весь комментарий
 
Мрії.. Вологі мрії солоденьких..
 показать весь комментарий
 
В свинарнике реальная паника В БПП прокомментировали снятие Садового с выборов: Часть его избирателей поддержат Порошенко - Цензор.НЕТ 9822
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
влажные мечты любителей однотурового казнакрада
 показать весь комментарий
 
Жонглювання електоратом
Як баранів ганяють
 показать весь комментарий
 
"часть голосов его избирателей отойдет ныне действующему президенту"________________________я не ожидал, что петя понабирал себе ТАКИХ идиотов!))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты, осталась гадость.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ БПП прокомментировали снятие Садового с выборов: Часть его избирателей поддержат Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх