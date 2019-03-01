 Зеленский - это не протест, а новый глобальный анархизм, - Яценюк

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

"И тут приходит newcomer (новое лицо. - Ред.), который - чисто антиистеблишмент. Это не протестный электорат, это электорат против политического класса. Я на Киевском молодежном форуме по безопасности назвал – это новый глобальный анархизм", - сказал Яценюк.

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При этом он убежден в том, что политик - это профессия, и к ней нужно относиться серьезно.

"Врач, учитель, инженер, архитектор, военный – это профессия. Почему большинство стало считать, что политика – это хобби? Почему большинство стало считать, что политика может быть просто развлечением?" - отметил лидер НФ.

Также, по его мнению, на данный момент все три лидера президентской гонки имеют равные шансы на победу.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.