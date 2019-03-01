 Зеленский - это не протест, а новый глобальный анархизм, - Яценюк

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.
"И тут приходит newcomer (новое лицо. - Ред.), который - чисто антиистеблишмент. Это не протестный электорат, это электорат против политического класса. Я на Киевском молодежном форуме по безопасности назвал – это новый глобальный анархизм", - сказал Яценюк.
При этом он убежден в том, что политик - это профессия, и к ней нужно относиться серьезно.
"Врач, учитель, инженер, архитектор, военный – это профессия. Почему большинство стало считать, что политика – это хобби? Почему большинство стало считать, что политика может быть просто развлечением?" - отметил лидер НФ.
Также, по его мнению, на данный момент все три лидера президентской гонки имеют равные шансы на победу.
Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.
олигархия, независимо от имён, использует все дозволенные, а чаще и, как
правило, недозволенные средства… Засылают «в президенты» клоунов, однофамильцев, никчемных
журна-шлюх, проверенных годами провокаторов, демагогов всех мастей… Теперь вот соци-олухов подтянули, которые за умеренную плату
скоро выведут Пэтю на первое место…
Хотите цитат про богему ? Тогда уж лучше вспомните, что их, как и самоубийц, хоронили ЗА церковною оградою.
Он ведь не в президенты мира баллотируется.
Зеленского к этому никто привлекать не будет, у него другая миссия.
3 ч. ·
Ну і про Зеленського ж. Я тут була дещо "рісьорчила" в мережі на зовсім іншу тему - і, наткнувшись на ось цей комент "свідка доби", вирішила поділитися. По-моєму, цей спогад (а в нас таке згадують рідко, і в підручниках про таке не пишуть!) багато що пояснює в феномені того "колективного самогубства", до якого готуються українці, котрі щиро (!) збираються голосувати за куклу з комічного шоу від московських кураторів. Пояснює, звідки в наших людей така клінічна відсутність імунітету на колоніальний "тролінґ".
"Як затролити цілий народ" - це не Путін із Сурковим, і не КГБ перші придумали, політика під назвою "дразніть х@хла" походить ще з імператорського театру 19-го ст. На пам'яті мого покоління, за Щербицького, "что-нибудь укрАинское" (с) в інформпросторі вже з'являлось (було можливе) майже виключно як предмет обри-ГА-ГА-нія, - і так, будь-яка персональна "революція гідности" (коли з вас ржуть у вічі, а ви у відповідь не підгигикуєте з дурнуватим осміхом, щоб продемонструвати свою "незакомплексованість", а ставите ржуна на місце, щоб сам заткавсь і десятому заказав) тоді реально загрожувала звинуваченням в "укр. бурж. націоналізмі" (тому в лихої пам'яті "маланчуківські" 1970-ті інтеліґенція в Києві говорила по-українському тільки вдома, і взагалі сиділа тихо як миш, щоб, крий-Біг, нікого "не спровокувати" фактом свого існування, - а бідолашний обГА-ГА-каний простолюд і сам бігцем оддавав дітей до "руських шкіл" - бо не хотів, щоб із них сміялися...)
В результаті сьогодні українці масово страждають на класичний, у 4-му поколінні, "синдром вивченої безпорадности": коли з нас глумляться в живі очі "з особливим цинізмом" ("тролять"), ми використовуємо свій психологічний ресурс не на те, щоб захистити свою гідність, а на те, щоб переконати себе, ніби це "нічого страшного", і "а що тут такого", і - для вже повної психологічної безпеки - "давайтє посмєйомся вмєстє"...(((
"95-й квартал" - технологія "обриГА-ГАй х@хла" в 4-му поколінні, що паразитує акурат на цій нашій ВИТІСНЕНІЙ ТРАВМІ. А Кукла Зе - віртуальний персонаж із дуже важливою функцією: обнулити нашу колективну, тільки-но розпочату в 2014-му "революцію гідности" - назад до рівня 2010-го р.: коли в Кремлі за боки брались од реготу, "виписавши" в президенти "дурним х@хлам" на вибір двох своїх аґентів, варіанти М і Ж, - і хай *********, оборжака ж!((((((((
Уже чимало писано про сценарій, за яким віртуальна Кукла Зе має, як пилососом, "ввібрати" весь протестний електорат і потім "передати", яким-небудь гебешним наперсточницьким трюком (зміною політ.устрою), "всю власть советам", (напр., Газпромівській "канцлерині", а та вже, по старшинству, своєму московському куратору). І так, цей сценарій розрахований - 100%во - на експлуатацію якраз нашої "вивченої безпорадности". Тож не варто кричати людям, що вспадкували цей синдром, які вони дурні, - саме це кричали їхнім дідам і прадідам, від яких вони зараз, підсвідомо, намагаються дистанціюватись. За один місяць такі травми не лікуються, і "відбита" чутливість до образи національної гідности - не відновлюється. Апелювати тут можна вже тільки до логіки - до здорового глузду. На який, власне, й надія..
Меня спрашивают, почему я за Зеленского?, ведь программу написать каждый может, а как ее реализовать он не объяснил... ответ пока только вот этот... Я за Зеленского потому что, работу у власти всех остальных рыл-кандидатов я уже видел, говно полнейшие, вместо того чтоб поменять олигархическо-коррупционную систему управления страной, они ее возглавляли и в случае своей победы продолжат это делать... Зеленский возможно нет...
Все говорят Зленский проект Бени, в прочем я даже тут готов рискнуть... За то как Беня себя повел в 2014 году, за его 10000$ за сепра, за то как он остановил продвижение сепаров в Днепре, я многое эму готов простить... но за то как Порошенко закрыл глаза на злодеяния Ахметова, главного спонсора Януковича и выгодополучателя его режима, я его ненавижу...
Этот парень - плевок и издевательство над
гражданами Украины...
Совершенно неважно, что он говорит и какие издаёт
звуки...
отсюда: Про запчасти, мнение бойцов
За часів Ігоря Коломойського 41 мільйон доларів з "Приватбанку" вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав Народний депутат, голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.
"Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній", - написав Ар'єв.
За його словами, відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками.
"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" та ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", - пише нардеп.
"Керівником "Укртранснафта" на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват", - зазначає він.
"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", - заявляє Ар'єв.
"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника", - стверджує він.
За словами нардепа БПП, це - ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" та директором ряду компаній групи Приват.
"Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", - заявляє соратник Порошенка.
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co S.A., Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначення 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", - заявляє Ар'єв.
Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", - заявляє Ар'єв.
Факти говорять краще слів. Поки країну обдирала банда Януковича, один нинішній Зе-кандидат добре годувався у олігархів. Коли Росія напала на Україну, добре годувався з російських кінобюджетів.
Ось що вдалося з'ясувати.
Співпраця Зеленського і Коломойського стартувала на початку жовтня 2012-го. Після кількох років роботи з групою каналів "Інтер" проекти Студії Квартал-95 починають виходити на каналі "1+1". Новина про цю подію датована 8 жовтня. Через місяць Приватбанк видає компанії Укртатнафта, яка перебувала під контролем Коломойського, кредит на 10 мільйонів доларів.
І ці події між собою пов'язані.
Один день - і кошти отримує компанія Transit SA. Вона зареєстрована у Швейцарії на імена власників Привату Коломойського та Боголюбова, а також Ігоря Суркіса. Після цього гроші роблять карколомні віражі світом. Для маскування ці мільйони проганяють через рахунки кіпрського Приватбанку - схема на фото.
Зрештою понад шість мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Ltd (Зелена сім'я з обмеженою відповідальністю, в перекладі).
Green Family Ltd отримала переказ, який починався з кредиту в Приватбанку в грудні 2012-го, а на початку 2013 вона засновує у Вінницькій області студію "Квартал-95". Засновники самої Green Family - Володимир Зеленський, його партнери по Кварталу-95 Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри, а ще - соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. Їхня фірма - кінцевий отримувач Приватівського кредиту, виданого Укртатнафті з коштів вкладників Приватбанку.
Судячи з усього, саме ці шість мільйонів доларів і стали ціною, яку заплатив за Зеленського на своєму каналі Коломойський. Грошима, вкладників Приватбанку, які потім компенсувала держава, щоб банк встояв після всіх оборудок і махінацій.
Нагадаю, фірма Green Family нещодавно стала фігурантом гучного розслідування Радіо Свобода. Виявилося, Володимир Зеленський просто «забув» про неї. Не вніс до своєї декларації. Крім того, він заявляв, що не веде бізнесу в Росії. Журналісти з'ясували - це неправда.
Кіпрська «Зелена сім'я» заснувала на Росії кілька дочірніх фірм - Вайсберг Пікчерс, Платинум Фільм та Грін філмс, які успішно працювали на РФ і після агресії проти України.
А тепер оцініть ще й відомих «борців» з олігархами, які так добре пристали на годівницю Коломойського. Бо наївно вважати, що Коломойський так просто відпустить того, кого купив свого часу як яхту, американську нерухомість чи картину Пікассо.
Volodymyr Ariev
Світлана Піщанська проживає у Києві, зареєстрована як приватний підприємець, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок, комп'ютерного програмування та консультування з питань інформатизації.
У коментарі «Главкому» вона підтвердила, що підтримувала партію Володимира Зеленського своїми кревними.
«Я давно знаю Володимира (Зеленського, - ред.), ми з одного міста - росли в одному дворі», - розповіла Світлана. Вона запевнила, що кошти переказані партії - її особисті, доходи дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. грн. Сама Піщанська не є членом партії «Слуга народу», очолює представництво іноземної компанії в Україні, проте яку саме - називати відмовилась. У планах Піщанської, за її ж словами, і далі вести підприємницьку діяльність.
Проте з відкритих джерела, зокрема сайту LinkedIn, можна дізнатись що Піщанська - співробітник представництва шведської компанії Metso.
Що цікаво, що у російській мережі «Вконтакте» є профіль особи з таким же ім'ям, віком, зовнішністю і навіть місцем роботи - компанія «Метсо». І там Світлана Піщанська підписана на сторінки проросійського бойовика Ігоря Стрєлкова, російського патріарха Кирила, російського актора Івана Охлобистіна, який підтримав війну Росії проти України, проросійського провокатора і пропагандиста Грема Філіпса. Там користувачка також репостить сторінки проросійських користувачів. При цьому серед уподобань жінки є і українська сторінка ТСН, новинної служби каналу 1+1, який має партнерські стосунки з Зеленським.
У коментарі «Главкому» Світлана підтвердила, що ця сторінка належить їй, але уточнила, що зараз вона вже не користується цим профілем.
«Свою сторінку я не веду дуже давно: роки два чи навіть три», - запевнила Піщанська. Останній пост на відкритій сторінці датується листопадом 2017 року.
смысл тех звуков, которые издаёт клоун, сидя на унитазе...
1) Яценюк - саентолог
2) Народный фронт Яценюка голосовал за коррупцию
3) 13 февраля 2008 года Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил вынесенное в 2004 году судом первой инстанции постановление, в котором немецкий филиал Церкви саентологии не признаётся религиозным объединением, а также разрешение Федеральному ведомству по охране конституции и борьбе с терроризмом производить наблюдение за деятельностью организации «специальными средствами и методами». Кроме того судом было отмечено, что «сайентология и её адепты стремятся к установлению общественного порядка, ограничивающего или подрывающего такие закрепленные в Конституции основные ценности, как человеческое достоинство и право на равное отношение ко всем»[34].
https://www.youtube.com/watch?v=IyYW3qfY524
Сеня проснулся
Ну поменяет общество клоунов-любителей на профессионального, я считаю ето шаг вперед, наш народ мудр
Анархия это очень хорошо, анархия это противление народа толстозадым благородным господам и установленых ими правилам подчинения власти. Государство, это порабощение большенства воле меньшенва. Эксклюзивное право на насилие, это право меньшинства тероризировать большенство. Главный принцип анархии- ты свободен делать всё, пока твоя свобода непорабощает другого. Индивидум возвышается личной и осознаной свободой над насилием и противостоит насилию над собой и над своими ближними. По-этому, все, кто хочет угнетать других противостоит анархии.
Гарний коктейль - президент клоун, маріонетка олігарха, та ще й боягуз! Ті, хто збирається голосувати за Зеленського, схоже просто з'їхали з глузду!
Ну как такой может быть президентом??? )))
Похоже что в БПП очень сильная команда проФФесианалов во главе с Порошенко.
Я думаю, что простые украинцы, живущие сей час очень "хорошо", это подтвердят.
Правда?
шлемазл,где СТЕНА?
а кто такой сеня с народным фронтом - чистый рудимент на теле государства , только и делают че жрут и голосуют за коррупцию ( таких в раде не мало )
БТР только из капремонта сломался на передовой.
Пока экипаж пытался его починить, их расстреляли из ПТУРа.
Кто-то был ранен, кто-то погиб, а кто-то заработал на поставке некондиционных запчастей из росии...
Мне важно то, шобы это был наконец то порядочный и честный человек, который будет тратить свои жизненные силы не на личное обогащение, а на подъем нашей замордованной упырями страны!
Хватит нам уже "профессионалов", которые под бравурно-патриотични речи воруют страну уже, как почти, 30 лет. Хватит.
Я хочу увидеть другие лица при владе, а не опостылевшие мне хари.
А если они будут плохо работать, то мы зальем их говном так, шобы они нас услышали.
Но дайте им хоть попробовать, прежде чем их осирать!
Людям, надоїла брехня бариг при(від) владі(и) тому вони вибирають нові обличчя
Етакий третий майдан на полную перезагрузку политикума.