 Тимошенко не просила ни меня, ни Авакова об одолжениях на этих выборах. Их честность для нее в приоритете, - Яценюк

Об этом сам Яценюк сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"Никогда (не обращалась. - Ред.). Скажу больше: Вопрос номер один для нее – это честность и прозрачность выборов и безопасность избирательного процесса. Вот это я могу подтвердить", - подчеркнул политик.

При этом он отметил, что в легитимности процесса и честных выборах должен быть в первую очередь заинтересован Петр Порошенко.

"Потому что в общественном сознании и в сознании мирового сообщества кто может фальсифицировать выборы? Только власть. А кто представляет власть? Президент Украины Петр Порошенко", - резюмировал Яценюк.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.