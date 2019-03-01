 "Нафтогаз" оштрафовал "Газпром" еще на $200 млн: "Мы заставим "Газпром" выполнять условия арбитража

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, речь идет о процентах от $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить украинской стороне по итогам двух споров.

"Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража по делу о транзите и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - цитирует Витренко.

Как отмечают юристы, по общему правилу начисление пени за просрочку при погашении сформированных долговых обязательств, возникших в результате решения арбитражного суда, не останавливается в случае подачи апелляционной жалобы на период ее рассмотрения. Таким образом долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" действительно растет за счет начисляемых процентов, формируя новые долговые обязательства.

Вместе с тем, в "Нафтогазе" отметили, что в течение года, прошедшего после решения Стокгольмского арбитража, "Газпром" пытался помешать выполнению судебного решения, даже ценой значительных финансовых и репутационных потерь. Кроме того, представители "Газпрома" прибегли к шантажу "Нафтогаза", требуя, чтобы компания добровольно отказалась от победы в арбитраже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слушания по взысканию $2,6 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" завершились в Амстердаме

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).