EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  5317  50
Все про:Генштаб ВС (947) СБУ (13272) ФСБ (1334) Яценюк (7721) ГРУ (11)

 Вся верхушка СБУ и половина Генштаба были частью ФСБ и ГРУ, - Яценюк

После Революции Достоинства все руководство СБУ и половина Генерального штаба ВСУ оставались подконтрольны российским спецслужбам.

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

"У меня даже сомнений не было относительно того, сколько агентуры там (в Кабмине. - Ред.) было инфильтрировано. Слушайте, вся верхушка СБУ – это же было подразделение ФСБ. Половина Генштаба – это было подразделение ГРУ министерства обороны России. Конечно, я это понимал", - сказал он, комментируя ситуацию с переводчиком Гройсмана, которого взяли за шпионаж в пользу России.

Читайте также: Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк

При этом Яценюк уверен, что часть шпионов по-прежнему занимают должности в украинских службах и ведомствах.

"Конечно, остались. И это не оценочное суждение. У меня этому есть подтверждение - в том числе и за счет кооперации с нашими западными партнерами. Я видел вполне конкретные документы", - сказал экс-премьер.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3114429
 
   
 Топ комментарии
 
Не надо бредить. Турчинов на своём месте, и это заметно, мягко говоря. Однако меня интересуют коррупционные вопросы. И если бы вдруг, после тшательнейших проверок, выяснилось, что Турчинов не замарался ни на грамм, я бы считал, что он мог бы быть следующим президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
да Семочки и сейчас на местах
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не надо бредить. Турчинов на своём месте, и это заметно, мягко говоря. Однако меня интересуют коррупционные вопросы. И если бы вдруг, после тшательнейших проверок, выяснилось, что Турчинов не замарался ни на грамм, я бы считал, что он мог бы быть следующим президентом Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А тебя не смущает - комсомольский работник - пастор )) Это типа немножко побыть голубым и потом снова вернуться )) Бывших не бывает. Запомни.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, не смущает. При совке существовали рамки, прокрустово ложе. И деятельные люди, которые пытались сделать что-то полезное, или даже осуществить мечту, просто были вынуждены действовать в рамках. Например, не существовало беспартийных лётчиков, инженеров, врачей, доцентов, профессоров и т.д. Либо так, либо никак. Тем и страшен тоталитаризм. Да, были диссиденты и т.д. Но пожертвовать собой, семьёй способен не каждый. Более того, многие считали, что жертвовать собой - неправильно. Надо выжить и победить врага.
Кто из них прав - не знаю.
 показать весь комментарий
 
 
Ты не понял. Те инженера были партийными. Это обязаловка. А этот был комработником. То есть идеологом. Понятна разница ?
 показать весь комментарий
 
Кравчук - тот точно был идеологом. Но когда подвернулся момент - он вывернулся из-под России. И Украину вытащил. И демократии не побоялся. И на выборы шёл открыто. И это прощает ему практически всё.
 показать весь комментарий
 
 
Твой кравчук - это сегоднешний медведчук !
 показать весь комментарий
 
 
И зачем вообще рисковать ? Если за плечами мутняк. Пусть его заменят молодые и непорочные. Их немало.
 показать весь комментарий
 
 
Я не слышал, чтобы пастор был замешан в коррупции. Но хотел бы, чтобы он оказался под микроскопом ОБЩЕСТВА.
А так то каждый за молодых... Но как проверить эту их гипотетическую "непорочность"? Только временем и делом. Других методов НЕТ!
Но ведь время и работа делает из молодых людей - немолодых... А система власти в постсовке устроена так, что наверх пробираются пости исключительно подонки...
Вот поэтому и хотелось бы, чтобы пастор оказался исключением.
Как обстоят дела с ним на самом деле - обществу пока неизвестно.
 показать весь комментарий
 
 
Ты рассуждаешь как тупой плебс. А зачем было брать во власть дважды судимого яныка.Кернеса ...ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ !
 показать весь комментарий
 
Ты рассуждаешь, как тупой плебс. Турчинов не назначал Янука и Кернеса. Что касается голосования, то Помаранчевая Революция была против Януковича. Но Ющенко предал народ, и поставил Янука на Кабмин. Потом Ющенко предал народ ешё раз, на выборах. Такое двойное предательство просто деморализовало людей. И пришёл Янукович.
А с ним пришла Россия и война.
 показать весь комментарий
 
 
Ты рассуждаешь как тупой плебс. А зачем было брать во власть дважды судимого яныка.Кернеса ...ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ !

В данном случае ты именно ты так и рассуждаешь.
 показать весь комментарий
 
Правая рука Тимошонки оприори не может быть ни в чем не замешан, это все равно что оставаться девственицей в борделе
 показать весь комментарий
 
 
Ты, не стесняясь, даёшь путинскую дезинформацию, поданную через агента Путина Кузьмина? На что ты здесь рассчитываешь, ************ мразь? Бражки нет, иди на *****.
 показать весь комментарий
 
не дегенерируй полудурокПосле этого суд обязал НАБУ зарегистрировать еще одно уголовное дело против Турчинова, на этот раз за незаконное вмешательство в деятельность журналистов. Сытник зарегистрировал оба дела, но расследовать его, по словам Кузьмина, не стал и закрыл.
 показать весь комментарий
 
Он "отмолил" своё комсиное прошлое "Белым братством" .
 показать весь комментарий
 
 
По всем признаком аморал. И прекрасно уживается с воровской властью.
 показать весь комментарий
 
 
Ну зачем морозится?
До 1992 года практически все население Украиньі, старше 16 лет состояло в комсомоле.
И тьі «Игорьхирскл» ПРЕКРАСНО ето знаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Но не все были комсомольскими работниками. А это,знаешь ли,плохо..
 показать весь комментарий
 
Не лише верхівка була..
І зараз там агентів повно.
 показать весь комментарий
 
 
да ты шо !? вот это новость !!! Вся верхушка СБУ и половина Генштаба были частью ФСБ и ГРУ, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1809 ..хм..а сейчас Сеня уже нет такого?!
 показать весь комментарий
 
 
Єссєсна. Зек єнакуєвський призначав мокшанську агентуру всюди на посади. Спасіба жітєлям Думбаса...
 показать весь комментарий
 
 
Чёт много на сегодня шекельядного зайца. откуда оно вылезло?
 показать весь комментарий
 
 
Теперешние протухшие "консервы" - воровка-Жулька и шут-балагур!
 показать весь комментарий
 
Почему были? Они же и остались на местах.
 показать весь комментарий
 
 
Два украинца - партизанский отряд, три - партизанский отряд с предателем.
 показать весь комментарий
 
Вина в этом не только Пороха, но и попередиков.
Начиная с Кравчука, оставившего у руля независимой державы КГБ-шника,
который потом сбежал в Россию с делами сотрудников и агентуры.
Потом Кучма, простивший сбежавшего, хотя в любой стране он получил бы максимальный срок.
Никто из этих президентов даже не пытался провести люстрацию, в т.ч. и Ющенко.
Он правда потом поплатился за пьянку с кгбшником.
Янек вообще ввел прямое правление ФСБ, разрешив размещение ее резидентуры в Севастополе.
Как следствие, только в Крыму 2000!!! СБУшников перешли на сторону врага.
Даже после начала боевых действий украинские госслужащие, военные, члены их семей, работники с допуском к секретны материалам, продолжали ездить в РФ, ЛДНР и Крым.
В России всем этим категориям граждан запреен выезд за границу без спец. разрешения.
Ибо там борются с утечкой секретов.
У нас же власть ничего не делает.
 показать весь комментарий
 
 
Як казали нинішні однотурові петріоти після перемоги "меншенького зла" у виборах 2010 року: амогложбутьіхуууууже...

Уся верхівка СБУ і половина Генштабу були частиною ФСБ і ГРУ, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6142
 показать весь комментарий
 
 
Пока не рассекретим всех сексотов чк-кгб,не проведем суд над режимом который уничтожил миллионы,поимённо не назовём организаторов и всю цепочку исполнителей,вот это вот будет надувать свои чекистские губки при любой власти.
 показать весь комментарий
 
 
Він знає про злочин і не повідомляє про це. - Як це кваліфікується?
 показать весь комментарий
 
 
Вроде бы, большинство этих людей, занимают те же должности, что и при Януковиче.

А некоторые даже пошли на повышение.
Или они осознали что были неправы?

 показать весь комментарий
 
Всі знають, всі бачили документи і нізто не тронув. Які ще треба докази?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВся верхушка СБУ и половина Генштаба были частью ФСБ и ГРУ, - Яценюк
 
 
 
 
 
 вверх