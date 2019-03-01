 Вся верхушка СБУ и половина Генштаба были частью ФСБ и ГРУ, - Яценюк

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.
"У меня даже сомнений не было относительно того, сколько агентуры там (в Кабмине. - Ред.) было инфильтрировано. Слушайте, вся верхушка СБУ – это же было подразделение ФСБ. Половина Генштаба – это было подразделение ГРУ министерства обороны России. Конечно, я это понимал", - сказал он, комментируя ситуацию с переводчиком Гройсмана, которого взяли за шпионаж в пользу России.
При этом Яценюк уверен, что часть шпионов по-прежнему занимают должности в украинских службах и ведомствах.
"Конечно, остались. И это не оценочное суждение. У меня этому есть подтверждение - в том числе и за счет кооперации с нашими западными партнерами. Я видел вполне конкретные документы", - сказал экс-премьер.
Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.
Кто из них прав - не знаю.
А так то каждый за молодых... Но как проверить эту их гипотетическую "непорочность"? Только временем и делом. Других методов НЕТ!
Но ведь время и работа делает из молодых людей - немолодых... А система власти в постсовке устроена так, что наверх пробираются пости исключительно подонки...
Вот поэтому и хотелось бы, чтобы пастор оказался исключением.
Как обстоят дела с ним на самом деле - обществу пока неизвестно.
А с ним пришла Россия и война.
В данном случае ты именно ты так и рассуждаешь.
До 1992 года практически все население Украиньі, старше 16 лет состояло в комсомоле.
И тьі «Игорьхирскл» ПРЕКРАСНО ето знаешь.
І зараз там агентів повно.
Начиная с Кравчука, оставившего у руля независимой державы КГБ-шника,
который потом сбежал в Россию с делами сотрудников и агентуры.
Потом Кучма, простивший сбежавшего, хотя в любой стране он получил бы максимальный срок.
Никто из этих президентов даже не пытался провести люстрацию, в т.ч. и Ющенко.
Он правда потом поплатился за пьянку с кгбшником.
Янек вообще ввел прямое правление ФСБ, разрешив размещение ее резидентуры в Севастополе.
Как следствие, только в Крыму 2000!!! СБУшников перешли на сторону врага.
Даже после начала боевых действий украинские госслужащие, военные, члены их семей, работники с допуском к секретны материалам, продолжали ездить в РФ, ЛДНР и Крым.
В России всем этим категориям граждан запреен выезд за границу без спец. разрешения.
Ибо там борются с утечкой секретов.
У нас же власть ничего не делает.
А некоторые даже пошли на повышение.
Или они осознали что были неправы?