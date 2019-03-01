 "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от БПП Александр Грановский.
Я практически не высказываюсь о перспективах того или иного кандидата на предстоящих выборах, результат которых мы с высокой вероятностью поймем в конце апреля. Я, конечно же, как член своей команды, верю в наш результат и считаю, что будет именно так, а не иначе. Но не высказываюсь преимущественно потому, что в моем больном сознании не умещается весь этот рафинированный популизм и разноцветная реальность хроник Нарнии, которую и кандидаты, и их команды старательно "напаривают" избирателю. Так воспитан, что для меня лично проще уйти от прямого ответа на вопрос и отмолчаться, нежели "лепить" полнейшую ахинею в эфир, если в силу каких-то причин обстоятельства не позволяют высказаться так, как хотелось бы, а в политике, чего таить, так бывает, когда речь заходит о командных действиях или командных решениях.
Практически все телевизионные шоу с участием топ политиков пытаются, понятное дело, продать иллюзию самостоятельности кандидатов и, соответственно, самостоятельности выбора. Я не могу себе позволить допустить, что в настоящей жизни такой "товар" существует. Это, наверное, важный фактор, который следует принимать во внимание ровно в ту минуту, когда избиратель оказывается в кабинке.
Кампания любого без исключения политика обходится в порядки, превышающие миллиард гривен, как минимум. Разве у кого-то должно возникнуть справедливое ощущение о том, что такие средства политикам удалось собрать у неравнодушных избирателей? Мы все были свидетелями фандрейзинг-акробатического трюка одного из кандидатов, представляющего крыло молодых и перспективных политиков, которому удалось нафандрейзить искомую сумму, необходимую для участия в президентской гонке. По большому счету, молодой политик, к которому у общества не было вопросов в части репутации и темных делишек из прошлого (за исключением забытой мелодии для флейты), вывернулся на изнанку, чтоб получить на свой счет 2 с половиной миллиона гривен. Что должен был сделать такой политик для того, чтоб собрать миллиард? И не помогла б игра на сотне флейт одновременно (извиняюсь за не подростковый коллаж).
Другие кандидаты, пускай и более известные, и с другим политическим опытом, уже успели потратить сотни миллионов на самые разные участки своих лозунгов. Скорей всего, должен появиться из студии закономерный вопрос о том, откуда ж берутся такие деньжища. Если не полениться и потратить ровно пол часа на поиск ответа на этот вопрос в google, окажется, что буквально от 3 до 5 человек в Украине и еще несколько за пределами в состоянии сделать подобную рисковую инвестицию в политиков. Да, безусловно, есть те, которые тратят свои собственные деньги, но их меньше.
Тем не менее я скорей пишу не о кандидатах и их какой-то зависимости (или отсутствии таковой), а о командах. Если вдруг кто-то решил покинуть свою команду и присоединиться к другой, у которой, волею судеб, водятся большие деньги, человек по умолчанию принимает правила игры новой команды, а свои героические принципы, хоть и на время, но засовывает в известное место. Делает это человек именно потому, что такой поступок сейчас и сегодня он находит своевременным и таким, который принесет в будущем, как политические, так и другие дивиденды. Любая другая риторика - чепуха.
Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть, а не тогда, когда их не было и нет сейчас".
Понятно, какой борцун из Грановского, ведь еще денег мало натырил.
"Я зі свого боку додав (і попросив подумати над тезою), що та корупція, яка зберігається за нинішньої влади (на порядок нижча, ніж до 2014), є багато в чому вимушеною - переважно тому, що владі доводиться красти, щоб на ці гроші хоч почасти інформаційно й організаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ. І це, мабуть, найскладніша українська проблема, бо підтримку головних ЗМІ в Україні (що означає владу) можуть мати тільки ті політики, які лояльні до Кремля і олігархів - тобто відверто антиукраїнські. Загалом, полку тверезо мислячих людей прибуло. Сподіваюся, це лише початок", - резюмував Волох.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3097555
цитати)))- штиль) збережений!
Не царское это дело)))
А вот юля и тем более зеля если придут к власти первые 5 лет будут набивать карманы, компенсируя затраты. Юля будет собственный карманы набивать, а гандон-клоун будет доить страну в ведро коломойского.
Соответственно курса гривни около 50 ждать не долго при победе кого-то из этих двух уродов.
Юля даже тысячу не дала...
Кто бы говорил, ты же до БПП был в "Ударе"
Агаджанов, который совершил
дорожно-транспортное
происшествие в центре
Николаева, в результате чего
погибло четверо молодых
людей, был досрочно
освобожден из колонии города
Полтавы, сообщают «Новости-
N». Жители Николаева, видели
Валерия Агаджанова,
передвигающего по городу.
Оказалось, что экс-полицейский,
17 мая 2018 года осужденный на
7 лет Апелляционным судом
Николаевской области, был
отправлен по этапу в колонию
города Полтавы. А спустя четыре
месяца после решения
Апелляционного суда, Агаджанов
подает заявление и просит его
досрочно освободить. Об этом
говорится в решении Полтавского
районного суда города Полтавы.
Судья Потетий рассмотрел в
заседании заявление Агаджанова
о досрочном освобождении и
утвердил его. С 14 сентября 2018
года Валерий Агаджанов
абсолютно свободный человек.
Утром в воскресенье, 28 февраля
2016 года, в центре Николаева
легковой автомобиль BMW на
огромной скорости протаранил
«Газель».
І вони ще надіються що народ сприйматиме подібний маразм як істину.
Гениально!
Воно всю свою жизнь мутит деньгами. Это авторитетный специалист по этому вопросу!
Токо с его знаниями и опытами нас в Европу не пустят и на пушечный выстрел! (Несмотря на безвиз)
Они там сами с такими бандюками борятся, шобы еще наше украинское ОПГ у себя с комфортом устраивать?!
Нихто нас никуда и никогда в Европу не пустит, с таким махровым ворьем при владе. Даже не мечтайте.
він шо береги попутав так програму Пороха обізвати?!)))
-Так.Уста младенца истину глаголят.Тому,щоб успешнее была борьба,треба больше воровать
"Я, конечно же, как член своей команды, верю в наш результат и считаю, что будет именно так, а не иначе. Но не высказываюсь преимущественно потому, что в моем больном сознании не умещается весь этот рафинированный популизм и разноцветная реальность хроник Нарнии, которую и кандидаты, и их команды старательно "напаривают" избирателю".
Ключевые слова здесь "в моём больном сознании", и эта болезнь прогрессирует во всей его фракции.
Жду, вот-вот богатым стану,
Вот тогда начну опять я законы соблюдать!
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