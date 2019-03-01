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 "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский

Если кандидат в президенты решил покинуть свою команду и присоединиться к другой, у которой водятся большие деньги, человек по умолчанию принимает правила игры новой команды, а от своих "героических принципов" вынужден отказаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет нардеп от БПП Александр Грановский.

Я практически не высказываюсь о перспективах того или иного кандидата на предстоящих выборах, результат которых мы с высокой вероятностью поймем в конце апреля. Я, конечно же, как член своей команды, верю в наш результат и считаю, что будет именно так, а не иначе. Но не высказываюсь преимущественно потому, что в моем больном сознании не умещается весь этот рафинированный популизм и разноцветная реальность хроник Нарнии, которую и кандидаты, и их команды старательно "напаривают" избирателю. Так воспитан, что для меня лично проще уйти от прямого ответа на вопрос и отмолчаться, нежели "лепить" полнейшую ахинею в эфир, если в силу каких-то причин обстоятельства не позволяют высказаться так, как хотелось бы, а в политике, чего таить, так бывает, когда речь заходит о командных действиях или командных решениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы": Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом

Практически все телевизионные шоу с участием топ политиков пытаются, понятное дело, продать иллюзию самостоятельности кандидатов и, соответственно, самостоятельности выбора. Я не могу себе позволить допустить, что в настоящей жизни такой "товар" существует. Это, наверное, важный фактор, который следует принимать во внимание ровно в ту минуту, когда избиратель оказывается в кабинке.

Кампания любого без исключения политика обходится в порядки, превышающие миллиард гривен, как минимум. Разве у кого-то должно возникнуть справедливое ощущение о том, что такие средства политикам удалось собрать у неравнодушных избирателей? Мы все были свидетелями фандрейзинг-акробатического трюка одного из кандидатов, представляющего крыло молодых и перспективных политиков, которому удалось нафандрейзить искомую сумму, необходимую для участия в президентской гонке. По большому счету, молодой политик, к которому у общества не было вопросов в части репутации и темных делишек из прошлого (за исключением забытой мелодии для флейты), вывернулся на изнанку, чтоб получить на свой счет 2 с половиной миллиона гривен. Что должен был сделать такой политик для того, чтоб собрать миллиард? И не помогла б игра на сотне флейт одновременно (извиняюсь за не подростковый коллаж).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Другие кандидаты, пускай и более известные, и с другим политическим опытом, уже успели потратить сотни миллионов на самые разные участки своих лозунгов. Скорей всего, должен появиться из студии закономерный вопрос о том, откуда ж берутся такие деньжища. Если не полениться и потратить ровно пол часа на поиск ответа на этот вопрос в google, окажется, что буквально от 3 до 5 человек в Украине и еще несколько за пределами в состоянии сделать подобную рисковую инвестицию в политиков. Да, безусловно, есть те, которые тратят свои собственные деньги, но их меньше.

Тем не менее я скорей пишу не о кандидатах и их какой-то зависимости (или отсутствии таковой), а о командах. Если вдруг кто-то решил покинуть свою команду и присоединиться к другой, у которой, волею судеб, водятся большие деньги, человек по умолчанию принимает правила игры новой команды, а свои героические принципы, хоть и на время, но засовывает в известное место. Делает это человек именно потому, что такой поступок сейчас и сегодня он находит своевременным и таким, который принесет в будущем, как политические, так и другие дивиденды. Любая другая риторика - чепуха.

Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть, а не тогда, когда их не было и нет сейчас".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сдал коррупционера - получил процент. Бигус мог бы уже стать миллионером", - Зеленский рассказал, как будет бороться с коррупцией в армии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3114427
 
 
 Топ комментарии
 
Цитати вєлікіх - " Якщо не красти -путєн нападьот!"
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Гляньте на это бпп ))) Вам его рожа ни о чем не говорит ))
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"Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский.
Понятно, какой борцун из Грановского, ведь еще денег мало натырил.
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Цитати вєлікіх - " Якщо не красти -путєн нападьот!"
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"Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский.
Понятно, какой борцун из Грановского, ведь еще денег мало натырил.
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от ще одна - Нинішня влада змушена красти, щоб протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ, - Волох
"Я зі свого боку додав (і попросив подумати над тезою), що та корупція, яка зберігається за нинішньої влади (на порядок нижча, ніж до 2014), є багато в чому вимушеною - переважно тому, що владі доводиться красти, щоб на ці гроші хоч почасти інформаційно й організаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ. І це, мабуть, найскладніша українська проблема, бо підтримку головних ЗМІ в Україні (що означає владу) можуть мати тільки ті політики, які лояльні до Кремля і олігархів - тобто відверто антиукраїнські. Загалом, полку тверезо мислячих людей прибуло. Сподіваюся, це лише початок", - резюмував Волох.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3097555

цитати)))- штиль) збережений! "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 2619
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Ситуация с корупцией как с хронической наркоманией, чем больше сидишь на деньгах тем большая доза бабла требуется.
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ну ты и подлец - у нас он человек без опыта,клоун можно сказать - первый в рейтинге и не чего,той же национальности - в Украине нет разделения людей по национальностям - все граждане Украины
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Гляньте на это бпп ))) Вам его рожа ни о чем не говорит ))
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К сожалению это тот случай,когда тупое и неприятное лицо говорит о криминальной склонности.
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С такой рожей только и остается "лепить" о том ,как он воспитан.
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А если коррупцией не заниматься, то и денег в кармане не будет. Отсюда вывод: только коррупционер может успешно бороться с коррупцией.
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Как же денег не будет жюляботы, ну вы забрехались, то орёте шо шоколядки на всю расею продаюца и Петя миллионами гребёт с Липецкой хзабрики, а тут уже только корупция. А как же мульёны с Липецкой хвабрики люлябот, шо забыли?? ну вспоминай... Липецкая хвабрика... шоколядки прям на мульярды по всей Рассее...ну, ну помнишь??? Ты хоть успеваешь переобуваца??
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смысл правильный , но одно но ...тот богатый человек который якобы борется с коррупцией , на самом деле её возглавляет , он вершина пирамиды , и что , он её разрушит ?
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Та шо этот депутат расказывает, какие там спонсоры алигархи у кандидатов могут быть. ВОт сматрите декларацию люби маи я зубажилая, и всю сваю избирательную кампанию веду на ЗП депутата, ось бачите подпись пичать - официально зубажилая. То всё мастера маникюра, касиры Ашана, сварщики и электрики пожертвовали мне по миллиону, а я сама зубажилая ось и декларация подвердит.
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Слишком много букв. Всю идею Грановского (как, собственно, и все принципы его жизни) можно выразить намного лаконичнее: "Нужно быть вместе с теми, кто уже наворовал очень много денег. Эти люди прочнее стоят на ногах и им проще запудрить мозги обывателям, когда те спросят - откуда вы наворовали еще столько же?" Другими словами (еще лаконичнее): "Если не Петя, то кто? Ведь больше него никто в Украине просто физически не способен красть!"
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Почему не может. Вот Коломойский с ручным песиком ЗЕ может. Да и Жулька в этом вопросе не промах один контракт с газпромом 63 милиарда убытков. Сколько ***** Жульке откатил?!
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Масштабы Коломойского - ничто, если сравнивать с масштабами президента. Согласен, баба Юля в свое время тоже немало нагребла. Но тогда и времена были лихие ) Раки были по три, доллар - по пять... ))
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Нагребла и зарыла, ты бы в кладоискатели подался, вдруг найдешь. А то нет счастливчиков, ищут, ищут и никак найти не могут. А ты шо то знаешь, если говоришь.
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Я могу. Но не хочу.
Не царское это дело)))
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Пете красть нет никакой необходимости. Он успел заработать денег раньше и себе и своим пра-пра-внукам. Так что все это пустая болтовня.
А вот юля и тем более зеля если придут к власти первые 5 лет будут набивать карманы, компенсируя затраты. Юля будет собственный карманы набивать, а гандон-клоун будет доить страну в ведро коломойского.
Соответственно курса гривни около 50 ждать не долго при победе кого-то из этих двух уродов.
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Ну ты и конь, а сейчас кому деньги идут, оторван вообще от жизни? А на сколько в этом году богаче стал? Поинтересуйся, а потом шлепай пальцами.
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Ни один человек в Украине не отдал столько личных средств на армию сколько отдал Порошенко. За ним 100 глаз глядят день и ночь и если бы он хоть копейку украл - тут-же крик поднялся бы на весь мир.
Юля даже тысячу не дала...
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Бороться с корупцией всегда легче особенно если мой хозяин возглавляет её
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"Если кандидат в президенты решил покинуть свою команду и присоединиться к другой, у которой водятся большие деньги, человек по умолчанию принимает правила игры новой команды, а от своих "героических принципов" вынужден отказаться."
Кто бы говорил, ты же до БПП был в "Ударе" "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 4875
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Этот паренёк в последние месяцы с Харькова не вылазит. Там долго печатать. Весь город заклеен биг-бордами с него. Так народ интерисуется как с такой будкой фотографы умудряются в кадр поместить. Особенный стёб когда встречаеться с бабушками. Помните---как бабки ели убого харчи в богадельне на фоне рях родственников начальника. А тут Остап нагрянул за стулкой. Можно ржать кто помнит.
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Порошенко сам олигарх у него бабла достаточо хоть с бюджета воруй хоть своё закладывай но он сам по себе, и вполне может сам себя профинансировать, а вот кто воровку финансирует??? вот это правда хороший вопрос для прокуратуры. И главное кому зубажилая отрабатывать будет..? Столько грязи, мрази всякой швали как с БЮТа..простите вернее партии Родина, ни с какой другой столько не вылезло - это факт.
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Звідкіля беруться такі "денжища" краще всіх знає Порошенко і Луценко. Не думаю що цього дядю використвують втемну, скоріше лукавить..
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Экс-полицейский Валерий
Агаджанов, который совершил
дорожно-транспортное
происшествие в центре
Николаева, в результате чего
погибло четверо молодых
людей, был досрочно
освобожден из колонии города
Полтавы, сообщают «Новости-
N». Жители Николаева, видели
Валерия Агаджанова,
передвигающего по городу.
Оказалось, что экс-полицейский,
17 мая 2018 года осужденный на
7 лет Апелляционным судом
Николаевской области, был
отправлен по этапу в колонию
города Полтавы. А спустя четыре
месяца после решения
Апелляционного суда, Агаджанов
подает заявление и просит его
досрочно освободить. Об этом
говорится в решении Полтавского
районного суда города Полтавы.
Судья Потетий рассмотрел в
заседании заявление Агаджанова
о досрочном освобождении и
утвердил его. С 14 сентября 2018
года Валерий Агаджанов
абсолютно свободный человек.
Утром в воскресенье, 28 февраля
2016 года, в центре Николаева
легковой автомобиль BMW на
огромной скорости протаранил
«Газель».
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А щоб в кишені були гроші "на боротьбу з корупцією" їх треба зпи...ти з бюджету, або за допомогою корупційних схем. А щоб всякі журналіти й активісти не задавали запитань де гроші взяв, то краще всунути язик в дупу і взагалі прикинутися дурачком. Геніально б..дь!
І вони ще надіються що народ сприйматиме подібний маразм як істину.
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Аристократия помойки...и дальше - по тексту.
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порохопузік перебирає вголос помиї в своїй голові
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"Так воспитан, что для меня лично проще уйти от прямого ответа на вопрос и отмолчаться" Судя по всему воспитателем выступил действующий Гарант. У него аналогичное поведение. История Украины показывает , что высказывание "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть, а не тогда, когда их не было и нет сейчас" не совсем справедливо. Животная жадность денег и власти перевешивает все разумные пределы. И богатые политики уходят не в борьбу с коррупцией, а иммитацию. Что и показывают последние события.
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циничный преступный дебил в компании себе подобных-вот суть этой фракции
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ты пейсатый не трать время а готовь план побега!!! учишь тут нас жить чепушило!!! "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 6415
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зачем вы так вову еще не выбрали и не выберут - как вам не стыдно - вы небось антисимит цаповский,да?
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а он что хочет сказать что он платил тем кто с ним борется )))
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Вначале навороваться, а потом бороться? "Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский - Цензор.НЕТ 9795
Гениально!
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Цей хряк свинарчуківський розповідає, що корупція на його думку то від Бога, як усе у маланських.
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Ууу... Уж это существо про деньги знает все!
Воно всю свою жизнь мутит деньгами. Это авторитетный специалист по этому вопросу!
Токо с его знаниями и опытами нас в Европу не пустят и на пушечный выстрел! (Несмотря на безвиз)
Они там сами с такими бандюками борятся, шобы еще наше украинское ОПГ у себя с комфортом устраивать?!
Нихто нас никуда и никогда в Европу не пустит, с таким махровым ворьем при владе. Даже не мечтайте.
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Дивлячись на тіньову свиту "однотурового" ми бачимо з яким огидним бидлом ми маємо справу
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Але не висловлююся переважно тому, що в моїй хворій свідомості не вкладається весь цей рафінований популізм і різнобарвна реальність хронік Нарнії, яку і кандидати, і їхні команди старанно "пропонують" виборцю.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3114427

він шо береги попутав так програму Пороха обізвати?!)))
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Боже ж ты мой!Святая простота куме.
-Так.Уста младенца истину глаголят.Тому,щоб успешнее была борьба,треба больше воровать "Боротися з корупцією завжди легше, коли в кишені вже гроші є", - нардеп від БПП Грановський - Цензор.НЕТ 7447
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"...в моем больном сознании..." -- що тут коментувати?
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Грановский:
"Я, конечно же, как член своей команды, верю в наш результат и считаю, что будет именно так, а не иначе. Но не высказываюсь преимущественно потому, что в моем больном сознании не умещается весь этот рафинированный популизм и разноцветная реальность хроник Нарнии, которую и кандидаты, и их команды старательно "напаривают" избирателю".
Ключевые слова здесь "в моём больном сознании", и эта болезнь прогрессирует во всей его фракции.
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Ну, депутутка від БПП висказала світогляд який панує в БПП- накрав грошей і тікати.
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Ах, поворую, перестану!
Жду, вот-вот богатым стану,
Вот тогда начну опять я законы соблюдать!
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МНЕНИЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПРО БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ ВЫ Ж ПЕЧАТАЕТЕ
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Одразу видно, що людина у цій перманентній боротьбі не новачок - знає толк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бороться с коррупцией всегда легче, когда в кармане уже деньги есть", - нардеп от БПП Грановский
 
 
 
 
 
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