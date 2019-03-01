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Все про:Беларусь (2806) Лукашенко (1673) Путин (24626) Россия (72161)

 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что у России и ее лидера Владимира Путина нет намерений поглотить Беларусь.

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве.

"Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, - сказал Лукашенко. - Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко

Лукашенко высказал уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и "готовы хоть завтра к объединению".

"Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?" - отметил Лукашенко.

Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.

Источник: https://censor.net.ua/n3114424
 
 
 Топ комментарии
 
это смотря чьи "вежливые буряты" будут дежурить на участках для волеизъявления
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А кто их будет спрашивать, ботву картофельную? Двадцать лет изображать из себя "социалистический оазис" - и думать, что это может хорошо закончиться? У вас вся инфраструктура уже лежит под Кремлем. Теперь, ребята, у вас только два пути: или вы идете к Путину с песнями и плясками, или вы ползете к нему со стонами - на коленках. Потому что никогда вы за свою свободу не боролись. И чужую не уважали.
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Не був би я таким оптимістичним як бацка, щодо результатів референдуму.. Вважаю, що бацка видає бажане за дійсне..
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Лукашенка поломали....Одна валюта с Россией - конец независимости....
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Бацка уже готовится идти в Россию и рошенку с собой зовет.
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это смотря чьи "вежливые буряты" будут дежурить на участках для волеизъявления
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А кто их будет спрашивать, ботву картофельную? Двадцать лет изображать из себя "социалистический оазис" - и думать, что это может хорошо закончиться? У вас вся инфраструктура уже лежит под Кремлем. Теперь, ребята, у вас только два пути: или вы идете к Путину с песнями и плясками, или вы ползете к нему со стонами - на коленках. Потому что никогда вы за свою свободу не боролись. И чужую не уважали.
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Или они идут к ху..лу или ху.. ло идёт к ним.
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Гэта "бацька" так распінаецца таму, што яшчэ не ведае на што спадобіцца расейскі імпера-
тар - вялікі Пу.А той можа спадобіцца на што заўгодна. Лічу, што "Навічок" выпрабавалі ў
Балгарыі і ў Вялікай Брытаніі нездарма. "Бацька" вельмі рызыкуе. Жыве Беларусь і будзе
жыць вечна ! Слава Украіне !
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Батька как раз отлично знает, на что способен "старший брат". Потому что сам не гнушался тех же методов. А все эти речи толкает он - для наивных беларусов. Это классика жанра: перед девальвацией национальной валюты государство всегда по всем каналам уверяет граждан, что никакой девальвации не будет.

В общем, я бы советовал беларусам готовиться к худшему. К самому худшему.
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Не був би я таким оптимістичним як бацка, щодо результатів референдуму.. Вважаю, що бацка видає бажане за дійсне..
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А паутру ани пррраснутца в паРаше...
😎
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Краще і не запитуйте... бо раптом що..
Для кацапів референдум це коньок.
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А когда "братья" на танках приедут "обьединятся" сколько оружие возьмет в руки?
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Можно подумать - беларусов Путин спрашивать будет... В Крыму много спрашивал?
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Вот и поставлена веская точка в рассуждениях недалугих политиканов, нападет-ненападет. Дан четкий и красивый ответ.
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Батька в априори не может дать ответ на "нападёт-ненападёт" -не его компетенция 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5597.
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Тупые белорусы. Гляньте как Литва с Польшей живет. Нахер вам это престарелое чучело ?
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Да там разница небольшая, разрыв в два-три года. Быстро догоним.
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Главное не сесть в поезд на восток и желательно не в теплушки.
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Та ладно,догонишь )) Одну архитектуру ломать лет двадцать нужно. А еще построить надо. Это тебе не скамеечки перекрашивать.
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Блажен, кто верует... Он сам-то верит в то, что говорит?
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"а президентом сново станет Петя"- чтение из второго послания от Луки..
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Шо он лепит? Ездил в Минск, специально заводил разговоры с местными в отеле, в магазинах, на рынке, на АЗС - там 90% за Рашу, в голове каша, а свой язык называют колхозным!
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...Такой-то царь, в такой-то год,
Сливал России свой народ. (с)
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Мне кажется результат будет обратным.
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98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко.

Це, звісно, так, але кацапи їх питати не будуть. Сябри практично зараз знаходяться на лезі бритви. Якщо щось піде не так, як хоче кремль, то пуйло одразу окупує всю територію Білорусі.
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Таке враження, що слухаю Януковича зразка 2013 року, типу влада сильна як ніколи. Давно не був в Білорусі, але думаю, що близько 70% проголосують за злиття з козлорилими..
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Дожмут Батьку, он уже согласился на единую валюту рубль, путину нужно создать новое союзное государство в котором он вновь сможет претендовать и почти наверняка станет президентом.
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Почему у белорусов такое тупое знамя ? Нахер вам красный цвет на нем ? Это шо,осколок совка ?
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На всякий случай: чтоб часто не менять.
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98% белорусов проголосуют против объединения, осталось только найти этих беларусов.
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У Лукашенко - качка. Сегодня с рашей навеки, завтра - только 2%. Эквилибрист.
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на ютубе есть видео на эту тему. Делают опрос у прохожих в Минске(без склеек) так в основном все - "за" вступление...
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А хто сказав що той рехверендум взагалі відбудеться?
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Лукашенко в роли Кашпировского: то ли себя пытается в чём-то убедить, то ли самих белорусов...
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Жаль будет белорусов, если ху ло их под себя подомнёт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко
 
 
 
 
 
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