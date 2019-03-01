 98% белорусов проголосуют против объединения с РФ, - Лукашенко

Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве.
"Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, - сказал Лукашенко. - Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?"
Лукашенко высказал уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и "готовы хоть завтра к объединению".
"Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?" - отметил Лукашенко.
Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.
тар - вялікі Пу.А той можа спадобіцца на што заўгодна. Лічу, што "Навічок" выпрабавалі ў
Балгарыі і ў Вялікай Брытаніі нездарма. "Бацька" вельмі рызыкуе. Жыве Беларусь і будзе
жыць вечна ! Слава Украіне !
В общем, я бы советовал беларусам готовиться к худшему. К самому худшему.
😎
Для кацапів референдум це коньок.
Сливал России свой народ. (с)
Це, звісно, так, але кацапи їх питати не будуть. Сябри практично зараз знаходяться на лезі бритви. Якщо щось піде не так, як хоче кремль, то пуйло одразу окупує всю територію Білорусі.