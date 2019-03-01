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 Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк

Лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк рассказал, как российские спецслужбы пытались найти файл с его выступлением на Совете безопасности ООН.

Об этом он вспомнил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

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"После встречи с Президентом Соединенных Штатов в Овальном кабинете я сажусь в поезд и еду в Нью-Йорк выступать на Совбезе ООН. И тут мне приходит информация о том, что русские явно мониторили всю почту МИД, правительства, нашего представительства. Мониторили – но не нашли файл с моим выступлением на Совете безопасности ООН. И резидентура, которая у них была, говорит, что Яценюк настолько засекретил свое выступление, что, вот, они все уже вскрыли - а выступления нет", - рассказал экс-премьер.

По его словам, причиной этого является то, что он всегда держит речь в голове.

"Я не читаю по бумажке. Выступления откладываю в голове. Могу короткие тезисы иногда записать. Выступая, могу что-то забыть, конечно. Но – никогда не читаю готовый текст с листа", - пояснил политик.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3114423
 
   
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Невже у виступі Сєні були якісь розумні думки? А то шпійони....
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Напрасно Сеня, смотри теперь, что бы шпиены голову не оторвали.
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Ага,кроль уже душманом был. Теперь кацы на бедного почту зарятся )) Страдалец. К корыту лезет.
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А как же им всем без доступа к корыту..они уже привыкшие..где ж они харчеваться будут иначе? Нельзя им без корыта...
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кому нужна та кролятина с его почтой, вылезло, как гивно из дупы
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Не ты ли спрашивал - кому нужны Скрипали? Кому нужен безвиз? Кому нужен Томос?
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Обломив кацапіків..
Інколи Сені бракує Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3921
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В начале 2014 года это у него хорошо получалось, под давлением Порошенко Яценюк отошёл в сторону.
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"Так хитрый Яценюк второй год водил ̶г̶е̶с̶т̶а̶п̶о̶ кремлевских агентов за нос!"
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Свабодна мыслям в дырявой(куля) галаве..
🙃
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План епічного стіни паркану шукали
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шпиены оказались в пролёте т к у Сени был парабеллум и он отстреливался
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-Алиса! Они меня пытали, но я… ничего не сказал! Алиса, миелофон у меня!(с)
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Российские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк.

Викрали, мабуть, креслення стіни з паРашею та кошторис на її облаштування...
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Сеня нормальный премьер был. Разрулил самую жопу в 2014.
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Сложно найти умную кошку в пустой комнате...
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Хотели разобрать на цитаты...Сеня от скромности не умрёт. Рашисты были, есть и будут - всё те же. Тоже мне новость.
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И то что зрадоботы его люто ненавидят неудивительно)
Кцпы ведь ждали дефолтов-"холодоморов" в 14м и обломались. Сенина заслуга в там немалая.
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Ага на Майдані теж тексти штовхав. Чого вартий тезіс про кулю... Правда на жаль кулі дістались хлопцям, а цій наволочі!!!
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Российские шпионы пытались найти в моей почте хоть что-то. Виявилось, що там нічого немає. Жодної думки. Одна полова. Пошукали в моїй голові -теж саме. Ось так я насолив клятим москалям.- Яценюк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские шпионы пытались найти в моей почте текст выступления в ООН. Но я не читаю по бумажке, - Яценюк
 
 
 
 
 
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