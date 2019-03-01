 Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре. Новая история" состоится в июле в Днепре

"Джаз на Днепре" является флагманским проектом городской программы "Культурная столица", по инициативе основателей которой фестиваль возродили в 2016 году после длительной паузы.

В этом году фестиваль продлится 4 дня.

18 и 19 июля ценителей джаза ждут открытые концерты от самых известных украинских джаз-бэндов.

20 и 21 июля - в программе примут участие музыканты мирового уровня. Концерты в эти дни состоятся на Монастырском острове .

В прошлые годы фестиваль посетили такие звезды, как Рэнди Брекер, Бенни Грин, Дадо Морони, Пати Остин, Ди Ди Бриджуотер, Трой Робертс, Джеки Террассон, Николь Рошель, Джой Ди Франческо, Доминик Фариначчи, Дебора Браун, Венсан Буржекс, Сайрус Чеснат, Джамала, Майкл Мвенсо и другие.

На площадке будут организованы разнообразные развлечения для детей и взрослых. Желающие смогут приехать в город на несколько дней.



Организаторы планируют специальную программу "Днепр. Джаз. Дети ", которая позволит привлечь к джазовой музыке маленьких гостей мероприятия. Будут также бесплатные мастер-классы для учащихся музыкальных школ и студентов Днепропетровской академии музыки.

Объявление перечня нынешних хедлайнеров запланировано на вторую половину марта.

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