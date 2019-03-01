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 Президентом Украины будет Порошенко, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Петр Порошенко выиграет президентские выборы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

"Просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что популярность одного из кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского, возможно, связана с реакцией общества на проблемы в стране. "Но президентом будет Порошенко. Он во втором туре, может, будет с Зеленским, может еще с кем-то", - отметил Лукашенко.

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"Но и Порошенко последнего слова не сказал", - добавил президент.

Как известно, выборы Президента Украины пройдут 31 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3114417
 
   
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Сдал Бацька настоящего агента кремля, ой сдал... Президентом Украины будет Порошенко, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 855
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Конечно будет. Потому что никто не достоин этого больше сейчас.
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Сдал Бацька настоящего агента кремля, ой сдал... Президентом Украины будет Порошенко, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 855
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Ва́нга, баба Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова, урождённая Сурчева, по другим данным - Димитрова;
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Конечно будет. Потому что никто не достоин этого больше сейчас.
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