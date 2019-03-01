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 Политика Украины
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 Ни в Белом доме, ни в Брюсселе не было понимания того, что будет завтра, - Яценюк о начале оккупации РФ

Ситуация в Украине в феврале-марте 2014 года была непредсказуемой не только для украинских политиков, но и для западных лидеров.

Об этом в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ сообщил лидер "Народного фронта", экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

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"Представьте себе ситуативную комнату Белого дома. Я же знаю, что там происходило заседание по этому вопросу. И уверен, что в этой ситуативной комнате не было окончательного понимания того, что будет завтра. И не было никакого понимания, что делать", - рассказал он.

По его словам, такая же ситуативная комната, скорее всего, была в Брюсселе, в каждой из стран Большой семерки, и там тоже не было никакого понимания.

"Потому что мир тоже столкнулся с новой реальностью. И они к ней не были готовы", - добавил Яценюк.

Полный текст интервью с Арсением Яценюком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3114416
 
 
 Топ комментарии
 
Прочитав те інтерв'ю повністю. Враження однозначні - горбатого могила виправить. Пихатий, зарозумілий брехун. Автор інтерв'ю видаляє всі коментарі, в яких критикують Яценюка.
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Хоч зараз розуміння вже склалось ?
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має право.. Ни в Белом доме, ни в Брюсселе не было понимания того, что будет завтра, - Яценюк о начале оккупации РФ - Цензор.НЕТ 7403
йому все вдалось
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Прочитав те інтерв'ю повністю. Враження однозначні - горбатого могила виправить. Пихатий, зарозумілий брехун. Автор інтерв'ю видаляє всі коментарі, в яких критикують Яценюка.
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він вже скористався - прем'єром став.
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вітаю ,не забудьте йому передачки носити або квіти...
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Вспомнилась песня группы "Несчастный случай" - Что ты имела в виду.
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І Білий дім І Брюсель знали все,та хотіли подивитися на таких як фронтовик,який вважає їх за дурачків...
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Хер вони щось розуміли! Вони ще рік один в одного питали :"Що це було?".
Розуміня ПОЧАЛО з'являтись тільки коли Вова Пукін на весь світ заявив, що то була його спецоперація.
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ХЕР ,про який йде мова вже був в молдавському Придністровї ,в грузинській Осетії а це все один і той же ХЕР кремлівський. (спецоперації кремлівського хера.)
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Ктож признается, что майдан для этого и планировали. Европейцы получили дешёвый газ, без посредников, ставить любые условия Украине и при этом выглядеть благодетелями.Рашка получила Крым и клеймо врага народов.
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Кролячьи мемуары.Похвальба себя и барыжного хозяина ))
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Никогда не поверю что разведки этих стран об этом не знали.Сеня пытается сделать с России супергероя, только зачем.
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Тупой кроль. Все они знали. И в США и на Западе. Там не холуи типа тебя сидят и недоучки. Там Институты занимаются годами анализом. Просто народ Украины должен сам был пройти через страдание к пониманию ситуации. А семьи погибших,будут свидетелями того,что возврата к рашке быть не может.
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Зато в украинцев было понимание что происходит пока вы в Киеве делили власть. Почему москали ввели "зеленых человечков" без опознавательных знаков да потому что они небыли уверены на 100% и если пошло б все не по плану они б заявили что это не они и их там нет и здесь нужно было действовать быстро и решительно, нейтрализовать этих человечков и эта задача в первую очередь возложена на хваленные спецподразделения ,СБУ , внутренние войска ,ментов,и т д которые должны были и имели право применять оружие в таких случаях а не Армия на которую вы сейчас все хотите списать .А Вы упустили время которое шло на часы и свой про....б пытаетесь возложить на других
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ніяк не можу зрозуміти "фішку" цензора
взяти інтервю,розмістити його на цензорі, а потім його "порізати" на цитати й робити з цього новину?!
це стьоб такий з читачів?!
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Кріль вже скоро буде говорити як Кличко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи в Белом доме, ни в Брюсселе не было понимания того, что будет завтра, - Яценюк о начале оккупации РФ
 
 
 
 
 
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