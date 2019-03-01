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 Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента Украины в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Об этом Садовый заявил во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый, отметив, что "именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента".

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"Все наверное видели эти расследования о коррупции в обороне нашего государства. Думаю это только вершина айсберга, там есть мародерство и большая трагедия. ... Вы, наверное, обсуждали решение КС, который возвращает нас в далекое прошлое. Я хотел бы, чтобы были изменения в стране. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто в нас верит. ... "Самопомич" - это та платформа, которая должна объединить все демократические силы", - заявил Садовый.

По словам Садового, в ближайшее время между ним и Гриценко будет подписано соглашение.

"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - уточнил Садовый.

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Источник: https://censor.net.ua/n3114415
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже відповідальне та сильне рішення, котре безсумнівно заслуговує на повагу..
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Ты на своего трусливого алкаша глянь, как он рученками то сучит и слюной брызгает, когда его на томос туре люди за корупцию и прочее спрашивают!
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Вылезла твпрь продажная. Что су..у еще не посадили?
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Навіщо поширювати тут дописи ватної шизофренічки?
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"в очередь сукины дети.в очередь!"О.М.Б.Бендэр
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Не-а! Это Булгаков - "Собачье сердце", цитата от Шарикова.
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Нулевая полезность, пора Грыцю тоже слиться и вдвоём топить за Юлю, если хотят Петю в стойло поставить...
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Когда я вчера спросил здесь, прочитав о "коалиционном соглашении", "Кто под кого ляжет?..." - "булава" и "трон" на одного рассчитаны, кое-кто меня в "ереси" обвинял, "глаза выцарапывать" пытался...
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Теперь осталось слинять самому пану полковнику
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Голосуйте, за Гриценка, голосуйте за українців, рошену пора у відставку поки не пізно, пора батони з Конче Заспи вивозити.
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Реальный Грыщ... жаль у Садового больше шансов, Грыщ уже себя показал у корыта, когда был министром обороны при Юще... говнюк ещё тот...
«Честный» Гриценко имеет дом в Конча-Заспе и 4 квартиры в Киеве

https://grytsenko.net/ru/?gclid=EAIaIQobChMIm9fp8-_g4AIVzKiaCh1yLwTdEAAYASAAEgIEGfD_BwE

https://antikor.com.ua/articles/250561-realjnyj_gryshch_protivniki_anatolija_gritsenko_sozdali_gruppu_v_fejsbuke

https://www.youtube.com/channel/UC20dTrXv9STxzyS7vLvKjLw
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А что насчет того, что все перечисленное - это имущество его жены, которое было у нее еще до того как Гриценко с ней познакомился?
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А сколько у Реки украденных денег в Офшоренко, Вова Путлер его хоть чуть догнал?
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Десь заплакав маленький Ісусик... (Ізвінітє, спасібо, пожалуйста)
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Крісусик изначально - марионетка в руках Иуды, оперативника Римской военной контрразведки. Заслан с целью ликвидации движения зелотов. Римские спецслужды, в лице полковника по нашим меркам Афрания просто его поимели.
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Ну чтобы победить наверняка, надо и остальным 40 кандидатам отказаться в его пользу.
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в 2014 році повівся на обіцянки парашєнка і не виставив свою кандидатуру, тепер на обіцянки цього недоміністра і знявся, мером йому вже не бути.
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😀 Не поможет ...ничего тебе уже не поможет Толья....за разворовывание армии придется отвечать...
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"Заявили про об'єднання" це як? Будуть вдвох сидіти на троні? І ота супряга стане розумнішою за Гриценка, але дурнішою за Садового? Хто їм цю дурню підказав зробити?
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жаль, очень жал, что не наоборот. я рассматривал Садового как одного из кандидатов, за которого можно отдать голос. с другой стороны у ВОНы теперь вообще шансов ноль, что довольно таки не плохо и ********* во втором туре может быть реальная альтернатива.
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Стремление к демократии похвально. Стал уважать Садового. Удачи им. Кошулинский тоже должен войти в эту команду.
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Одобряю, дальше Юля , потом Зе, ......... и звиздец БППееееееееееееее!!!! Садовий знявся з виборів на користь Гриценка - Цензор.НЕТ 8513
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Будет конечно ещё мартовская социология... но, один блогер удачно дал определение этой паре- "союз вялого с унылым"(с).))) Вот на таких спойлерах Петюня и въедет во второй тур.
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Спасибо!
Я думаю, что многие люди ждали этого решения.
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Снялся, да и снялся. Но побороть коррупцию по силе только Смешко, остальные отдыхают. Правда это мое личное мнение.
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Підтримую. Хитросракий батько-гетьман уже всіх залюбив своєю корупцією та ботами (реально бісять). Полковник звісно теж не айс, я б краще поставив на Садового, але вже чорт з ним, нехай буде.
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Еще бы к ним присоединились Смешко и Бессмертный (образовав таким образом) действительно Демократический блок (можно еще добавить Гнапа), тогда была бы хана и Пете, и Юли, и Зеле )
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Нафіга? У всіх перелічених підтримка на рівні десятих, чи навіть сотих, частин процента.
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Есть один маломальский вариант как победить на этих выборах, но для этого надо чтобы Зе отказался в пользу косатой, но это скорее фантастика.
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Ну нарешті появмлась четверта сила. А то обирати між Петром, Юлею та Зе нуу зовсім не хотілось. Чекаю, що і інші адекватні кандидати знімуться на користь Гриценка!!!
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І що сміття почнуть переробляти, а не складати на полігоні? Що одне ніяке, що друге. Хоча 100% такі кандидати.
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А шо у него избиратели крепостные, за кого скажет, того и проголосуют?
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