 Садовый снялся с выборов в пользу Гриценко

Об этом Садовый заявил во время сегодняшнего брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - заявил Садовый, отметив, что "именно сейчас мы имеем шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента".
"Все наверное видели эти расследования о коррупции в обороне нашего государства. Думаю это только вершина айсберга, там есть мародерство и большая трагедия. ... Вы, наверное, обсуждали решение КС, который возвращает нас в далекое прошлое. Я хотел бы, чтобы были изменения в стране. Я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, кто в нас верит. ... "Самопомич" - это та платформа, которая должна объединить все демократические силы", - заявил Садовый.
По словам Садового, в ближайшее время между ним и Гриценко будет подписано соглашение.
"Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичное соглашение. И там, в том соглашении, будут очень важны принципы. Принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы относительно оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех", - уточнил Садовый.
«Честный» Гриценко имеет дом в Конча-Заспе и 4 квартиры в Киеве
https://grytsenko.net/ru/?gclid=EAIaIQobChMIm9fp8-_g4AIVzKiaCh1yLwTdEAAYASAAEgIEGfD_BwE
https://antikor.com.ua/articles/250561-realjnyj_gryshch_protivniki_anatolija_gritsenko_sozdali_gruppu_v_fejsbuke
https://www.youtube.com/channel/UC20dTrXv9STxzyS7vLvKjLw
Я думаю, что многие люди ждали этого решения.