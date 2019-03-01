 Суд отменил доступ ГПУ к данным издания "Новое время" и почте журналиста Верстюка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Кристина Бердинских.

"Прокурор ГПУ в суде подтвердил, что прокуратуру интересует источник журналиста Ивана Верстюка в публикации 3-летней давности и они хотят его установить, поэтому и просят доступ к документам и e-mail редакции.

Она отметила, что Апелляционный суд удовлетворил жалобу редакции "Нового времени" частично и отменил доступ к e-mail, документам и т.д. журналиста.

"Це перемога над ГПУ!" - подчеркнула журналист.

Вместе с тем Бердинских добавила, что весь текст судебного решения будет опубликован 5 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ

В свою очередь, народный депутат "Самопомочи" Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook поприветствовала данное решение суда.

"Суд частично удовлетворил апелляцию и отменил право о временном доступе к информации редакции "Новое время" и почте журналиста Ивана Верстюка! 4 минуты - именно столько понадобилось суду первой инстанции для ознакомления с 50 страницами следствия и написания 3 страниц решения.

Раскрытие источников подрывает доверие к журналисту. Его можно сравнить с раскрытием адвокатской или врачебной тайны.

Я рада, что Апелляционный суд принял взвешенное решение и все же удовлетворил решение "Новое Время"", - написала нардеп.

Как сообщалось, 4 февраля судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным постановлением предоставил Генеральной прокуратуре доступ ко внутренним документам редакции НВ и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Соответствующее судебное постановление 13 февраля редакции официально вручил следователь ГПУ. Если НВ не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск.

Верстюк – автор целого ряда резонансных расследований, в том числе о коррупции в оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи "Бриллиантовая дочь". В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом НВ опиралась на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Корниец – один из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", - высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но само дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд.

Отметим, что редакция "Новое время" уже не в первый раз сталкивается с чрезмерным вниманием к своей работе со стороны ведомства Юрия Луценко.

В августе 2018-го тот же Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к звонкам с мобильного, переписке и данным о местонахождении Кристины Бердинских, еще одного журналиста-расследователя НВ, за полтора года.

26 сентября Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Бердинских на это решение и вернул ее дело в Печерский суд. Там оно попало ко все тому же судье Карабаню, который начиная с 12 ноября трижды переносил его рассмотрение. Следующая попытка назначена на 6 мая.