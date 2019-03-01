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Все про:ЮНИСЕФ (90) корь (183)

 В Украине тревожно высокий уровень заболеваемости корью, - ЮНИСЕФ

Украина на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было больше всего случаев кори.

Украина возглавила "тревожно высокий" рост заболеваемости корью в мире. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ, обнародованном 1 марта, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Организация указывает, что причиной этого является, в частности "кампания против вакцинации", из-за чего люди отказываются от прививок против болезней, "которые можно предотвратить и которые являются потенциально смертельными".

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"Почти все эти случаи (заболевания корью. – Ред.) можно предотвратить, но при этом дети все равно заболевают... Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

ЮНИСЕФ сообщает, что, по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было 35 тыс. 120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году.

Источник: https://censor.net.ua/n3114410
 
 
 Топ комментарии
 
в ЮНИСЭФ засели "ахенты кремля"))))))))))))))
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Сейчас порохоботы начнут болтать про вакцинацию, хотя ситуация с ней на том же уровне или даже лучше, чем была все предыдущие до эпидемии десятилетия.
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а сыворотки то нет от дифтерии((( смертность 50% инвалидность 90%.
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непонятно.так озаботились ЮНИСЭФ или нет?
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Слыхал такой совет от жителей карпат, если есть подозрение на корь, дать 20-30 грамм красного вина больному, корь тут же высыпает и протекает легче чем если выстреливает через затяжной инкубационный период.
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Ну почему же ...есть. А вот и она! ..Готовы... к новому "жаркому сезону"??? Или есть желание с ружбаек пострелять?

Пассажирский поезд едва пробрался через стену огня и дыма на Дальнем Востоке РФ. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Primamedia. Машинисты поезда засняли кадры, где видно, как состав едет через масштабный пожар, который почти перекинулся на железнодорожный путь. Из-за дыма видимость ограничена практически до нуля. Местные СМИ сообщают, что таких стихийных бедствий не было более 80 лет. Известно, что пожароопасный сезон объявили в 20 районах Приморья. Огонь угрожает движению составов по Транссибирской магистрали. Также известно, что к борьбе со стихией привлечено больше, чем 13 тысяч человек. https://www.youtube.com/watch?v=0rdJsb2PTuU
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в ЮНИСЭФ засели "ахенты кремля"))))))))))))))
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Сейчас порохоботы начнут болтать про вакцинацию, хотя ситуация с ней на том же уровне или даже лучше, чем была все предыдущие до эпидемии десятилетия.
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В Европе нет ни одного поля, которое хоть раз не обрабатывалось бы глифосатом. Но ЕС его запретил, а Украина - нет. Каждый раз, кусая хлеб или булку или выпивая чай на водопроводной воде Вы получите дозу глифосата намного большую, чем может содержать 0,5 мл вакцины. При этом, кушаете Вы 3-4 раза каждый день, а вакцинируетесь редко. Но панику надо поднимать именно из-за вакцин. Почему-то.
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Скоро всем миром будете спасать, до этого идет. Будет вам без виз.
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Корь, это ещё не самое опасное заболевание в отсутствие вакцинации. Вот если вспыхнет эпидемия дифтерии... Смертность - 50%
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а сыворотки то нет от дифтерии((( смертность 50% инвалидность 90%.
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а ручки мыть например, водичку из лужи не пить, не, говинда не велит?
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а вод если прилитят из зазедней галагтеги и всех пиу-пиу то всьо, все умрем
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Корь, это то, что может объединить Украину.
В Україні тривожно високий рівень захворюваності на кір, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4264
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Главное при температуре ниже 39 врачей не беспокоить.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине тревожно высокий уровень заболеваемости корью, - ЮНИСЕФ
 
 
 
 
 
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