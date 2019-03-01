 В Украине тревожно высокий уровень заболеваемости корью, - ЮНИСЕФ

Украина возглавила "тревожно высокий" рост заболеваемости корью в мире. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ, обнародованном 1 марта, сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Организация указывает, что причиной этого является, в частности "кампания против вакцинации", из-за чего люди отказываются от прививок против болезней, "которые можно предотвратить и которые являются потенциально смертельными".

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"Почти все эти случаи (заболевания корью. – Ред.) можно предотвратить, но при этом дети все равно заболевают... Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

ЮНИСЕФ сообщает, что, по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было 35 тыс. 120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году.