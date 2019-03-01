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 Политика Украины
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Все про:агитация (366) выборы (21203) военнослужащие (4076) Наев (90) операция Объединенных сил (990)

 Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев

Командующий Объединенными силами Сергей Наев уверяет, что никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не проводят, и что воины сами способны принять решение, за кого голосовать.

Об этом он сказал в интервью "Тижню", передает Цензор.НЕТ.

"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все воины хорошо образованные, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.

По его словам, все военные смогут проголосовать на выборах президента.

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"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков", - сказал командующий ООС.

Он добавил, что воины будут голосовать на правах обычных граждан по своим паспортам.

"Все те военнослужащие, которые, например, не привлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные – после обеда", - сказал Наев.

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Он затруднился прогнозировать, не будет ли провокаций со стороны России, чтобы помешать выборам на Донбассе, но заверил, что военные приложат все усилия для того, чтобы голосование состоялось.

"Одно могу сказать точно: избирательное право военнослужащих будет обеспечено, и голосование никак не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на удержание занимаемых позиций", - подытожил Наев.

Источник: https://censor.net.ua/n3114407
 
   
 Топ комментарии
 
Яка ще агітація?
Кожен ветеран АТО, боєць Добробату, український солдат, прекрасно розуміють, що буде з ними, коли Юля/Зеля пустять в Україну путіна, з російським ФСБ і ордловським МГБ.
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точно , они же помнят как она им иловайский котел устроила , как самолет в Лугандон отправила, как арсеналы сохранила, как добробатцев садила и статус давала,ух она какая Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев - Цензор.НЕТ 6816
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Так люди вооруженные могут и постоять за себя.
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Не факт) вертолетная площадка еще не раз аукнеться.
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Яка ще агітація?
Кожен ветеран АТО, боєць Добробату, український солдат, прекрасно розуміють, що буде з ними, коли Юля/Зеля пустять в Україну путіна, з російським ФСБ і ордловським МГБ.
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Так.
Але почнуть з воїнів, з тих, хто у 2014 не зрадив Україну.
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точно , они же помнят как она им иловайский котел устроила , как самолет в Лугандон отправила, как арсеналы сохранила, как добробатцев садила и статус давала,ух она какая Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев - Цензор.НЕТ 6816
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сын воевал, так что я в курсе,что как ,почем
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можете назвать, в каком подразделении воевал Ваш сьін ?
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номер бригады дай то или как то звездёж выходит Жодної агітації для військовослужбовців ООС немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 5392
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что дальше, командир бригады, роты,взвода? и наезд военкомата?
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просто номер дай больше нечего не требуется Жодної агітації для військовослужбовців ООС немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 7681 а то я знаю фоевавших из отказников убд себе сумели порешать Жодної агітації для військовослужбовців ООС немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 8523
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ну и какие проблемы были чего верещать как аватар в клетке
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я був на війні. Криворізька 17 танкова. Ще питання?
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Питання було не до Вас.
Але раз вже так, то можете дати відповідь на два питання :
- Ви приймали участь у боях з російськими військами і донбаськими сепаратистами?
- Як Ви думаєте, що буде з бійцями ВСУ і Добробатів, коли Юля / Зєля домовиться з путіним про капітуляцію України?
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Будет то об чём куйло мечтает- гражданская война и повторение поражения сирийских ребилов Жодної агітації для військовослужбовців ООС немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 172
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є нн-на кількість відправлених на той світ, хоча я лише був на війні. Воює піхота, танкісти, розвідка...
Якщо ВО чи ЮВ почнуть домовлятись про капітуляцію, то в такому випадку мене більше цікавить доля самих переговорників.
І попутне питання:
В Мінську переговори йдуть з літа 14. В них приймав участь нині діючий президент. В них і нині приймає участь четверта людина в країні - Геращенко. Денисова теж веде переговори. Не бачу гнівних криків від тебе: ааа, ми домовляємся з кацапами!
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а мы мля сидим и просто меняем ландшафт Жодної агітації для військовослужбовців ООС немає, - Наєв - Цензор.НЕТ 9927
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То може ワニワニ перестане писати на цензорі, візьме свій рюкзак, і піде до найближчого війскомату, щоб не пустити ху@ло далі?
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Хіба вони вже сидять в кущах біля найближчого від ワニワニ війскомату?
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Yakov Divny, а про яке таке ху@ло, чи хуАло ти пишеш?
Треба догадуватись, Yakov Divny, що це ти пишеш про путіна?
А чому, ти Yakov Divny, відразу прямо не пишеш-********?
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про те *****, що сидить в Кремлі.
Звичка. На деяких сайтах за те слово банили, то так вже 5 років пишу.
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Погана у Вас звичка.
Треба писати правильно.
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Якщо вони раптом поїдуть до х_йла - назад в Україну їх ДПС вже не впустить. Там і залишаться.
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агитации нет...есть прямой приказ: если не *********, то кто?
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Особенно те розумиють, кто был покалечен, а кто и убит, нашими уродами из оборонки. Не лепите сюда фронтовиков, а то будет вам лихо.
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Ах!,как хочется искренне верить.,да горький опыт не позволяет!!!! Армия самый управляемый "владой"админрессурс!!!
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Никто не зайдет в кабинку и не проверит за кого я голосую. Это личный выбор каждого из нас, в том числе военнослужащих.
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...Скоро выборы! Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственный военный, внучатый племянник заживо репрессированного маршала Блюхера и Тухачевского, Игорь Владимирович Цаплин... Короче, если хоть в одном бюллетне будет проголосовано за кого-нибудь другого, я вам устрою такой Дип Пёрпл по самое не хочу... (с) День выборов
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«Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно», - заключил Лукашенко.
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Правильно сказал, армия вне политики и все знают про клоунов типа Зе, артистки Ю и др. Офигенный кандидатов, нам нужен Порох
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Військо поза політикою, кожен приймає рішення сам, як свідомий Громадянин Держави!!! Підтримую Командувача!!!
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А сегодня вечером перезвоним и узнаем наев врет или правду говорит шоколадного армия не уважает знаю одно
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А яка агітація може бути зі свідомими вояками? спробували б вони)))))))))))))
Всі самі обирають.
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Кожна освідчена людина знає що не може бути армія не може бути в політиці. А кожен військовий має особистий погляд на кандидата. І ніхто б не робив ніяких агітацій. Тому не варто брехати суспільству... Армія один з найбільш відповідальних інститутів держави,і там точно таким не займається,тим більше в ООС, там розум а не агітація.. і боротьба з загарбниками
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Ніхто не повинен бути позбавлений права голоса, а то знову буде вирішувати пенсія як до 2014 року!
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хорошо что организовано голосование в зоне ООС.
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військові поза політикою, кожен приймає рішення сам за кого голосувати ! Підтримую Командувача!!!
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Голосовать каждый должен так, как считает нужным. Но при этом он должен учесть, что приход к власти прокацапской шелупони просто уничтожит Украину.
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Бариг на нари , голосуйте за Гриценко, голосуйте за українців.
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Прошли те времена, когда слепо верили предвыборной пропаганде, военные люди еще тщательнее следят за политикой и точно знают кого они не будут выбирать.
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Все воины ООС проголосуют самостоятельно. Давление на них оказывать сложно и проблематично. Командующий такими незаконными действиями заниматься принципиально не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев
 
 
 
 
 
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