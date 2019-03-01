 Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Наев

Об этом он сказал в интервью "Тижню", передает Цензор.НЕТ.
"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все воины хорошо образованные, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.
По его словам, все военные смогут проголосовать на выборах президента.
"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков", - сказал командующий ООС.
Он добавил, что воины будут голосовать на правах обычных граждан по своим паспортам.
"Все те военнослужащие, которые, например, не привлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные – после обеда", - сказал Наев.
Он затруднился прогнозировать, не будет ли провокаций со стороны России, чтобы помешать выборам на Донбассе, но заверил, что военные приложат все усилия для того, чтобы голосование состоялось.
"Одно могу сказать точно: избирательное право военнослужащих будет обеспечено, и голосование никак не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на удержание занимаемых позиций", - подытожил Наев.
Кожен ветеран АТО, боєць Добробату, український солдат, прекрасно розуміють, що буде з ними, коли Юля/Зеля пустять в Україну путіна, з російським ФСБ і ордловським МГБ.
Але почнуть з воїнів, з тих, хто у 2014 не зрадив Україну.
Але раз вже так, то можете дати відповідь на два питання :
- Ви приймали участь у боях з російськими військами і донбаськими сепаратистами?
- Як Ви думаєте, що буде з бійцями ВСУ і Добробатів, коли Юля / Зєля домовиться з путіним про капітуляцію України?
Якщо ВО чи ЮВ почнуть домовлятись про капітуляцію, то в такому випадку мене більше цікавить доля самих переговорників.
І попутне питання:
В Мінську переговори йдуть з літа 14. В них приймав участь нині діючий президент. В них і нині приймає участь четверта людина в країні - Геращенко. Денисова теж веде переговори. Не бачу гнівних криків від тебе: ааа, ми домовляємся з кацапами!
Треба догадуватись, Yakov Divny, що це ти пишеш про путіна?
А чому, ти Yakov Divny, відразу прямо не пишеш-********?
Звичка. На деяких сайтах за те слово банили, то так вже 5 років пишу.
Треба писати правильно.
Всі самі обирають.