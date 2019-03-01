EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  7301  162
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (16462) ток-шоу (68) телевидение (504) Блок Петра Порошенко (1589) Герасимов (164)

 Если Герасимов принимает участие в выборах вместо Порошенко, будем рады видеть его в студии, - пресс-служба "1+1 Медиа"

Пресс-служба медиахолдинга "1+1 Медиа" отреагировала на заявление Блока Петра Порошенко о недопуске представителя президента депутата Артура Герасимова на ток-шоу "Право на власть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

Читайте также: Представителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП

Так, в заявлении говорится, что на эфир общественно-политического ток-шоу "Право на власть" от 28 февраля приглашались исключительно кандидаты в президенты Украины, а также эксперты в заявленной теме. При этом отмечается, что диалог по приглашению Петра Порошенко в эфир программы между его командой и редакцией программы продолжается уже несколько недель, но максимум чего удалось достичь - это предложение позвать вместо действующего президента в эфир председателя фракции БПП - Артура Герасимова.

"Мы поражены тем, что президента должен кто-то представлять. Еще раз подчеркиваем, на эфир "Право на власть" приглашены именно кандидаты в президенты. Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен принимать участие именно Артур Герасимов, просим нам об этом сообщить. В таком случае будем рады видеть его в студии ток-шоу", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее пресс-служба БПП распространила заявление, в котором высказала возмущение недопуском на ток-шоу "Право на власть" представителя президента депутата Артура Герасимова.

Источник: https://censor.net.ua/n3114405
 
   
 Топ комментарии
 
Товчуть солоденьких у їхнє ж власне лайно.. Як шкодливих котів товчуть..
 показать весь комментарий
 
В свое время Янукович боялся любых дебатов, потому что не умел говорить.
Петя боится любых дебатов, потому что нечего говорить. Засмеют же. Это не заранее написанную речь с "перемогами и реформами" толкать со сцены.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дык, очевидно, что тот "рейтинг" уже дно проломил))
 показать весь комментарий
 
 
1+1 с первых дней каденции для Пети как кость в горле. Давно наложил бы на них свои липкие ручёнки, но статус самого рейтингового телеканала в стране отпугивает. По-тихому прикарманить, а тем более прикрыть никак не получится.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть 1+1 сначала Петру предъявят справку, что Жуля привита от бешенства.
 показать весь комментарий
 
 
А потом будут говорить что в стране диктатура.
 показать весь комментарий
 
 
Лишилось три не продажних канали, поки, що...
 показать весь комментарий
 
как сказать.. он и не в должности президента будет жить лучше всех нас вместе взятых.
А если в плане политического трупа, так про яныка в 2005 тож говорили, после его пролета в третьем туре. Но это не помешало ему всунутся в кресло в 2010.
Все зависит от того, как поведет себя следующий президент. А тенденция у нас такова, каждый последующий хуже предыдущего.
 показать весь комментарий
 
 
Оговорки Порошенко.
Или НЕ оговорки а по Фрейду??

23 февраля 2018 года, выступая перед избирателями в городе Жолква, Петр Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору». «Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», - сказал Порошенко. После этого президент запнулся и сказал «российскому агрессору».
 показать весь комментарий
 
 
Пусть герасимов идет на 5 канал, его все равно никто не смотрит
 показать весь комментарий
 
 
Вчера еще сказали что из-за взрывов на складах.Боеприпасов в случае полномасштабной войны у нас осталось на семь дней.Вот и вся перемога.
 показать весь комментарий
 
Пересмотри вчерашнюю "право на владу",о уже заспамили.
 показать весь комментарий
 
а там "гениальный" дубинский который узнал что у нас в ВСУ о ужасть старая советская броня для пехоты Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 1314 это тело даже ткх бтр семейства 60е-80е не знает Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 1314 Ты поясни взводному что его взвод не на броне к 0 выдвигаться должен а на бусиках ибо зип к броне это контрабас и торговля на крови и он должен отказаться от ремонта брони ведь там отмывание денег Куда тебя пошлют и в какой форме мне антиресно Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 6389
 показать весь комментарий
 
 
так вот для особо одарённых если журнашлюха дубинский по другому я его называть не могу Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 3448 не занет не то что ткх а лезет в логистику по бк то веры ему нету Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 3448
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут логистика ?Ты хоть знаешь чем отличается логистика от остатков ?И поцу понятно что после взрывов ,осталось там не много.
 показать весь комментарий
 
пля тут на 91й осталось бк эшелонов ла маншь бк ЮГВ СССР так что тут миллионами тон исчислялось Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 7299 Так что по некоторым позициям да мало а по другим на 3 года работать в манере 2й мировой Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 7299
 показать весь комментарий
 
 
Вам, тупарям, не понять, дело не в контрабасе, а в той прокладке, сыне свинарчука, который покупал у контрабандистов зип , а укробрронпрому впаривал его по цене х2 х2.5 от первоначальной, а так же за откаты продавал запчасти с наших складов и продавал обратно в укроборонпром, но вы вцепилимь в одних героях контрабандистов и деоаеие их героями
 показать весь комментарий
 
 
А БМП без запчастей сколько осталось?
 показать весь комментарий
 
сейчас уже полный комплект- сужу по своей бригаде Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 8864Да и с авто транспортом уже наладилось относительно из старых остались не убиваемые шишиги и газоны у снабженцев и то газоны юзали в качестве разъездных в ближайший АТБ на бат скуплятся Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 5815
 показать весь комментарий
 
Дождемся остальных серий ,там и посмотрим.
 показать весь комментарий
 
поясни бигусу за кондёр потом жди другие серии говорящей головы
 показать весь комментарий
 
 
Ничего сказать не могу .Не понял что он имел ввиду .
 показать весь комментарий
 
Зе Термоса вообще показали из какой-то комнатушки по скайпу с 6-секундным опозданием. Боятся чтобы лишнего не ляпнул "претендент".
 показать весь комментарий
 
 
У 80-тих роках слухав андерграундний альбом альбом цікавого російського рокера.
Була там така пісня:
"Пусть слепьіе веселятся
И глухие песнь поют -
В небо им не достучаться
Когда срок часьі пробьют..."

Тролі! Не забудьте зайти на Цензор 1 квітня, у свято під назвою April Fool's Day. Безпосередньо перед тим як вас кинуть роботодавці з оплатою і весняна вода не змиє ваше лайно.
 показать весь комментарий
 
 
Переховування петі від дебатів перед телекамерами з такими ж претендентами на посаду Президента України як і він сам - не додасть петі прихильності виборців напередодні виборів.. А залишився ж тільки місяць до 31 березня, сьогодні вже весна..
 показать весь комментарий
 
 
Культурный человек не назовет народ быдлом - он скажет:
- Дорогие мои избиратели.
 показать весь комментарий
 
ЗЕК ПРЕЗИДЕНТ ,ЗЕпрезидент, ЗАШИБИСЬ ПРЕЗИДЕНТ РІВЕНЬ ПЛЮСІВ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
каким будет ЗЕпрезидент мы не знаем.. но что последних два были шапкоснимателями, это точно! Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 9029
 показать весь комментарий
 
 
Барыга тупо обосрался. Его бы там опустили ниже плинтуса. Мне понравилось выступление Гриценко и Шевченко. "Мародеров в военное время расстрливают перед строем! Парашенко обязательно сядет в тюрьму... ". Там шоколадной мрази и ворам не место
 показать весь комментарий
 
 
Ну не пустили Герасимова. Виправдались. Ну то й добре.
Мене, (як би його пом"якше)... вразило і здивувало, а чого це наш головний претиндент на булаву, зі студією по скайпу спілкувався? Та ще й спалили так відкрито "гетьмана". Я про затримку в 6 секунд.
 показать весь комментарий
 
 
Воины-коломойцы и около-Зеленцы обкакались.
Как иначе назвать их страх услышать слова оппонентов.
Правду сказать, этот грех присущ не только 1+1, но практически всем нашим свободным от совести телеканалами.
 показать весь комментарий
 
 
барыга как и 2014 году испугался дебатов, так как размажут по полной, и своих шакалов пытался пропихнуть. Только перед сборищем привезенных бюджетников и в тройном окружении охраны горлопанить офшорник может
 показать весь комментарий
 
 
Мойша и ко закрыли свой говенный канал для нормальных участников, выпячивая своих неспособных и сопливых в политике(как внутренней так и зарубежной) двоешника-первоклассника - зеленого клоуна и хитрющую, коварную и очень зависящую от кремлевского карлика - Вону... Разное дешевое и токсичное "пойло" на "плюсах" стало сильно тошнотным...
 показать весь комментарий
 
 
Журналист по полочкам разложил как олигархический канал ZIK и порошенкоботы спасали "потеющего и бекающего" мародера Свинарчука-Гладковского

Якщо Герасимов бере участь у виборах замість Порошенка, будемо раді бачити його в студії, - прес-служба "1+1 Медіа" - Цензор.НЕТ 8949
 показать весь комментарий
 
 
Теж по скайпу за сценарієм ? Так таке глядачі не захочуть дивитись.
 показать весь комментарий
 
Минстецьки фотошоп освоили за счет бюджета?
 показать весь комментарий
 
 
Лолита петляет...шифруется. Столько всего навалилось последнее время. Скоро уже социологи заорут в один голос,-дескать петр лексееч мы же не можем вам постоянно рисовать такие высокие рейтинги. Люди уже смеются. Мы свою репутацию теряем.
 показать весь комментарий
 
 
та гоните ссаными тряпками этого мерзотного провокатора.и....порядочные каналы его приглашать не будут))))))
 показать весь комментарий
 
Даже при овоще на подобные передачи приглашались оппоненты.
Даже у кцпов на их говношоу тягают "укрАинцев" хоть и подставных.
Коломойские медиляди пробили новое дно переплюнув даже кцпов)
 показать весь комментарий
 
 
Таке приниження,такий позор...Ти рвешся туди,а тебе не пускають,кажуть там вище обчество,а ти поц чекай своєї компаніі...Але вдячність від хазяїна все компенсує...
 показать весь комментарий
 
выжимала слезу, умоляла, просила подаяние... был рядом и чувствовал ее дешевую фальшивость.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Герасимов принимает участие в выборах вместо Порошенко, будем рады видеть его в студии, - пресс-служба "1+1 Медиа"
 
 
 
 
 
 вверх