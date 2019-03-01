 Если Герасимов принимает участие в выборах вместо Порошенко, будем рады видеть его в студии, - пресс-служба "1+1 Медиа"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.
Так, в заявлении говорится, что на эфир общественно-политического ток-шоу "Право на власть" от 28 февраля приглашались исключительно кандидаты в президенты Украины, а также эксперты в заявленной теме. При этом отмечается, что диалог по приглашению Петра Порошенко в эфир программы между его командой и редакцией программы продолжается уже несколько недель, но максимум чего удалось достичь - это предложение позвать вместо действующего президента в эфир председателя фракции БПП - Артура Герасимова.
"Мы поражены тем, что президента должен кто-то представлять. Еще раз подчеркиваем, на эфир "Право на власть" приглашены именно кандидаты в президенты. Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен принимать участие именно Артур Герасимов, просим нам об этом сообщить. В таком случае будем рады видеть его в студии ток-шоу", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее пресс-служба БПП распространила заявление, в котором высказала возмущение недопуском на ток-шоу "Право на власть" представителя президента депутата Артура Герасимова.
А если в плане политического трупа, так про яныка в 2005 тож говорили, после его пролета в третьем туре. Но это не помешало ему всунутся в кресло в 2010.
Все зависит от того, как поведет себя следующий президент. А тенденция у нас такова, каждый последующий хуже предыдущего.
Или НЕ оговорки а по Фрейду??
23 февраля 2018 года, выступая перед избирателями в городе Жолква, Петр Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору». «Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», - сказал Порошенко. После этого президент запнулся и сказал «российскому агрессору».
Була там така пісня:
"Пусть слепьіе веселятся
И глухие песнь поют -
В небо им не достучаться
Когда срок часьі пробьют..."
Тролі! Не забудьте зайти на Цензор 1 квітня, у свято під назвою April Fool's Day. Безпосередньо перед тим як вас кинуть роботодавці з оплатою і весняна вода не змиє ваше лайно.
- Дорогие мои избиратели.
Мене, (як би його пом"якше)... вразило і здивувало, а чого це наш головний претиндент на булаву, зі студією по скайпу спілкувався? Та ще й спалили так відкрито "гетьмана". Я про затримку в 6 секунд.
Как иначе назвать их страх услышать слова оппонентов.
Правду сказать, этот грех присущ не только 1+1, но практически всем нашим свободным от совести телеканалами.
Даже у кцпов на их говношоу тягают "укрАинцев" хоть и подставных.
Коломойские медиляди пробили новое дно переплюнув даже кцпов)