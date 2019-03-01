EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  40260  67
Все про:семья (203) Турчинов (3102)

 Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прочная полноценная семья, способная родить, защитить, и, главное, воспитать детей, сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее Украины.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

...
Читайте: "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака. ФОТОрепортаж

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 01
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 02
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 03

По его словам, уже пять лет РФ ведет против нас жестокую, изнурительную войну. "За пять лет война унесла жизни 13000 украинцев, около 3 тысяч из них - военнослужащие. Это страшные цифры, но не они определяют опасный  демографический кризис в нашей стране. Так, в 2018 году в Украине родилось 335 000 младенцев, а ушли из жизни - 587 000 человек. То есть, за год украинцев стало меньше на 252 000. И эта черная тенденция ежегодно только ухудшается ", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что согласно статистике, в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с прошлым годом, а" количество прерванных беременностей только в официальных медицинских учреждениях ежегодно составляет более 100 000! "

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 04
Турчинов отметил, что к этой статистике прибавляются "миграционные цунами," вымывающие "из страны огромные интеллектуальные и трудовые резервы". "В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - отметил он, подчеркнув, что сокращение населения становится для нашей страны одним из главных факторов, грозящим не просто национальной безопасности, но и самому существованию нашей нации.

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 05
"Создание условий для полноценного существования и защиты семьи, семейных ценностей, поддержки и воспитания детей - один из главных приоритетов ответственной страны, который у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте", - сказал Секретарь СНБО Украины.

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 06
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 07
Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 08

Турчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины 09

 Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"

По его мнению, одним из инструментов защиты семьи и семейных ценностей может стать создание государственной институции, "которая занимается этим вопросом, обеспечивает планирование и реализацию масштабных государственных программ по семейной поддержке, созданию условий для рождения и воспитания детей".
"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины", - сказал Турчинов, выразив убеждение, что все эти задачи необходимо реализовывать, "сохраняя определенный для страны стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции, помогая другим странам ЕС сохранить христианский фундамент, в свое время ставший основой их развития и безопасности ".

Источник: https://censor.net.ua/n3114403
 
   
 Топ комментарии
 
Выражение "Крепкая Семья" нужно писать с большой буквы. И иллюстрировать ее фотографией Порошенко, его кума, его приближенных и т.д.

Называйте вещи своими именами!
 показать весь комментарий
 
крепкая семья это когда муж в Польше, а жена в Чехии?
 показать весь комментарий
 
В нормальных странах, ключевым фактором национальной безопасности, является отсутствие коррупции и высокий уровень благосостояния граждан...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Він мав на увазі сім'ю типу сіцілійської?!!!!!! Відстав, у нас ще краща-СОЄВА!
 показать весь комментарий
 
 
Выражение "Крепкая Семья" нужно писать с большой буквы. И иллюстрировать ее фотографией Порошенко, его кума, его приближенных и т.д.

Называйте вещи своими именами!
 показать весь комментарий
 
 
Плюсую.. просто в шоке - тупо называют вещи своими именами...
 показать весь комментарий
 
 
Пастор,мать твою,шото двно нас не радовали Твои кровавые проделки.
 показать весь комментарий
 
 
Какая крепкая семья если его первый зам Свинарчук наживается на оборонном бюджете.
 показать весь комментарий
 
 
В семье не без урода! Это я о гладковском. Как можно не делиться нажитым с Семьей??? Не верите? Спросите у ПОПы или у Пастора Шлака -- они сделают оскорбленное вашим вопросом лицо и посоветуют сходить в церьковь... Так что гладковский в девичестве был не свинарчуком, а крысиным...
 показать весь комментарий
 
Так. Шото пастора не туда понесло......... комсомолизмами запахло.......
 показать весь комментарий
 
 
Стареет. Маразмы всё больше дают о себе знать
 показать весь комментарий
 
ммммммммм....... думаю это манЕвры........... разминка.......
 показать весь комментарий
 
И на "вялую семью". Кстати, какие нормативы должна выполнить семья, что бы гордо называться - крепкой?
 показать весь комментарий
 
Спроси у пастора. Что касается лично меня, то у каждого свои ценности.
 показать весь комментарий
 
Прочитайте не только заголовок ,там про места в мире и чудесную статистику.Жизнь по новому во всей красе.
 показать весь комментарий
 
 
Ага как же, даже охвициально то
В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ
 показать весь комментарий
 
Только в семью не лезьте. Воюем на Донбассе с срусским миром, а строим путинизм и руснявый мир, руками вот этих негодяев
 показать весь комментарий
 
 
крепкая семья это когда муж в Польше, а жена в Чехии?
 показать весь комментарий
 
 
Когда вся семья либо в Польше, либо в Чехии на ПМЖ.
 показать весь комментарий
 
Энгельс "Происхождение семьи, частной собственности и государства". О чём ещё можно поговорить в Украине?
 показать весь комментарий
 
В нормальных странах, ключевым фактором национальной безопасности, является отсутствие коррупции и высокий уровень благосостояния граждан...
 показать весь комментарий
 
 
больше учреждений, хороших и разных... с нормальным бюджетом на свое содержание...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте возродим влксм,уже и вождь есть с опытом!
 показать весь комментарий
 
 
Юноши и девушки, настойчиво овладевайте друг-другом. (Первомайский спич)
 показать весь комментарий
 
 
У мировой ЛГБТ на украинских юношей и девушек другие планы...
 показать весь комментарий
 
При такой нищете и крепкая семья? Золотыми словами крепкую семью не создашь. Феодализм процветает, утикают кто куда может, медицина ниже плинтуса, он за кордоном, она здесь. Одним словом- КРАНТЫ.Еще пять лет и перепись не нужна.
 показать весь комментарий
 
 
точно, вам вера,мова семья ,нам мальдивы и место у корыта..... Турчинов: Міцна сім'я стає ключовим фактором національної безпеки України - Цензор.НЕТ 3058... ты бы пастор лучше к монастырю готовился ,упечёт тебя баба с косой туда ,ох упечет Турчинов: Міцна сім'я стає ключовим фактором національної безпеки України - Цензор.НЕТ 102
 показать весь комментарий
 
 
куда ,кто утечет?
они почти все с её партии
 показать весь комментарий
 
"...один из главных приоритетов ответственной страны, который у нас, к сожалению, находится далеко не на первом месте..." - да этот приоритет у нас не на каком месте не находится - сокращение акушерских пунктов на селе, в городах в старых детских садиках сплошь мусора да налоговые (постройека новых стремится к нулю), не строятся новые школы, у старых забрали стадионы и понастраивали всякой ***** от генделей до МАФов мацковского парханата и тд. и т.п. Хотя... мож он имел в виду свою семью или тех же свинорчуков? так там все в шоколаде
 показать весь комментарий
 
 
Чует мое сердце - новый налог планируется. Как в старом совке - на бездетность.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по обилию попов в зале и по их довольным харям - грядет не только налог на бездетность, но и запрет абортов.
 показать весь комментарий
 
 
Прочная полноценная семья, способная родить, защитить, и, главное, воспитать детей, это семья выехавшая на ПМЖ в ЕС, Канаду, США...
 показать весь комментарий
 
 
Хороша семейка: папаша с мамашей в Ростове, а полудибильные детки на фоне переедания сои тронулись мозгами и 5 лет деребанят "наследство"
 показать весь комментарий
 
 
Сливайте воду - это уже не ваши будут проблемы, и не вам, раклам, мародерам, торгашам на крови, вякать что-либо о "семье", если только вы не имеете в виду себя - свою мафию как "Семью". Все, что вы, *****, напринимали - рушит украинскую нацию, наш социум и способствует самолй стремительной на планете Земля депопуляции в мире. Мы, украинцы, вымираем с темпами, превышающими темпы вымирания реликтовых племен джунглей Амазонки, и именно вы несете за это всю ответственность.
 показать весь комментарий
 
 
яка роль турчинова в оборудках в Укроборонпромі ?
 показать весь комментарий
 
 
от жеж.......... вам любви мало значит, всё чужие денгы считаете ? ай-яй-яй........
 показать весь комментарий
 
Да, интересно узнать на какую именно сумму он "полюбил Украину".
 показать весь комментарий
 
по идее это должно быть интересно прежде всего.... Госпади..... о чём это я.....
 показать весь комментарий
 
Цензор что скажешь об видео в котором говорится о продаже Крыма и о фабрике Рошен ?
https://www.youtube.com/watch?v=i-H6XzSh-k8
 показать весь комментарий
 
Предлагает уезжать из страны всей семьёй. Беспокоится.
 показать весь комментарий
 
 
Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины ...
Турчинов: Міцна сім'я стає ключовим фактором національної безпеки України - Цензор.НЕТ 2085
Именно поэтому создаются все условия, что-бы один член семьи работал за границей?
 показать весь комментарий
 
 
так чьи дети,какой семьи,отвали от укранской семьи украинский Крым и часть украинского Донбасса?
 показать весь комментарий
 
Зрадоботы орут "Зрада ! Коррупция !!" а люди просто семью создают...пусть нетрадиционную, но зато крепкую...кто против "семейных" ценностей ? Сволота кремлівська !!!
 показать весь комментарий
 
Гроші віддайте які вкрали за 5 років, тоді будете говорити про сімейні цінності.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо за совет. Реформы уже привели к депопуляции. Смертность превышает рождаемость на 200 с лишним тыщ ежегодно. Кто уехал, кто не родился, кто умер - отака история нашого народу.
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY
https://www.youtube.com/watch?v=N3QloWNenoY
.
Признаки Украинского патриота:
1. Дом в США,Израиле ;
Счета в долларах на Мальдивах и Бали.
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе,
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами
Украины. Дети с английским гражданством в Оксфордах.
 показать весь комментарий
 
 
Наоборот налицо небывалый кризис семьи,и не только в Украине.
И никто ничего не делает для семьи, кроме как алиментщикам хвосты крутить.
 показать весь комментарий
 
Скрепы?... семейные ценности, христианство, традиции...которые должно защищать государство... Прямо как на Расии.
 показать весь комментарий
 
 
Пастор и бывший коммунист говорит не на насущные темы. Он говорит то, что хорошо воспримет его паства.
 показать весь комментарий
 
 
Короче рожай и защищай.Ясно понятно

 показать весь комментарий
 
 
Захистити сім'ю - просто . Не треба красти . Треба платити робітникам чесні європейські зарплати , ну хоча б як в Польщі , Чехії . Батьки народжують дитину , захищають , виховують і вважають своїм батьківським обов'язком , за всяку ціну відправити її за кордон , де зарплати в 4-6 разів вищі . Найбільша мрія школяра - працювати не в Україні , де працедавець краде 80% зарплати , а за кордоном .
 показать весь комментарий
 
Проголошують цікаві речі та організовують марші нетрадіційних меншин під охороною поліцейських !
 показать весь комментарий
 
 
Та найцікавіша, найміцніша і найінтернаціоналістичніша сім"я звичайно ж у нашого президента! Він - молдавський циган з домішкою. юдейської крові, але найпатріотичніший українець! Жінка також українка, але з Лєнобласті (РФ). Найстарший синок побрався з жителькою С-Петербурга, так -що Петро скоро просто російським дідусем стане! Але ж який патріот України!
 показать весь комментарий
 
 
Та да... Безопасность Украины - семейное дело. И таких безовпасных семей в Украине десятка полтора-два...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте згадаєм як руйнувалася комісія по моралі. Іменем майдану (!) руйнувалася. Скажені ліберастичні буратіни за гроші глобалістів перетворювали Україну на дегенеративний концтабір, а націоналісти (!) тільки блимали очима, як вівці.

kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
 показать весь комментарий
 
 
мы их выбирали нас воспитывать что-ли, охренели совсем, ссср прочно сидит в их головах
 показать весь комментарий
 
- Товарищ Турчинов у вас в СНБОУ организовали торговлю военснаряжением на крови! Что вы ответите?
- Крепкая семья становится ключевым фактором...
???? Что это было?
 показать весь комментарий
 
молодец, пастор
а содомитам место в европах и резервациях, пусть покажут, как у них с размножением, на отдельно взятой территории
 показать весь комментарий
 
Саша , а у тебя где крепче семья с женой или Сюмар ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Крепкая семья становится ключевым фактором национальной безопасности Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх