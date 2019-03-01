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 Мы видим неистовое противодействие РПЦ признанию ПЦУ, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) рассказал, что ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ из-за сильнейшего давления России.

Москва привлекает много сил, чтобы опорочить Православную церковь Украины, и делает все возможное, чтобы греческие церкви не признали ПЦУ. Об этом в интервью ВВС заявил предстоятель поместной церкви митрополит Киевский Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Мы настроены оптимистично – это все вопрос времени. Я общался с иерархами разных поместных церквей, в том числе Элладской и Кипрской, поэтому считал, что этот процесс будет более быстрым. Но, к сожалению, Москва привлекает очень много сил для того, чтобы этого не произошло. Они прорабатывают практически каждого архиерея той или иной поместной церкви, убеждают в том, что церковь не имеет будущего, собирают разные исторические факты, пугают иерархов других церквей, чтобы они не присоединялись к процессу признания автокефалии Православной церкви Украины. И мы сейчас видим безумное противодействие на международном уровне признанию нашей автокефалии", - заявил Епифаний.

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"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали. Но это будет. В марте должно состояться заседание архиерейского собора Элладской церкви, мы услышим их ответ, и тогда будем видеть, как нам действовать в будущем", - добавил митрополит.

Он отметил, что 18 февраля синод Кипрской церкви принял заявление, которым практически признал автокефалию украинской церкви и раскритиковал действия Русской православной церкви.

"Они критикуют Москву и ее действия, четко указывая, что один из предстоятелей не имеет права исключать из диптихов другого предстоятеля, – это не служит проявлением христианского смирения. Мы все должны сотрудничать в духе христианского смирения и любви, а со стороны Москвы сейчас этого в православном мире нет, она противодействует практически всем, Москва разрушает единство", – подчеркнул Епифаний.

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Он сказал, что ПЦУ ведет с другими церквями переговоры в непубличной плоскости, донося правдивую информацию о себе.

"Поскольку Москва вливает порцию своей ложной информации, то мы стараемся доносить и нашу точку зрения: почему мы имеем право, кем мы являемся в Украине, что мы не захватываем храмы... Ведь основным аргументом Москвы является то, что новая "так называемая церковь" захватывает храмы "канонической Украинской православной церкви", которая на самом деле таковой не является, – это составляющая РПЦ. Мы развеиваем на международном уровне те мифы, которые сейчас РПЦ пропагандирует среди православных", – добавил Епифаний. 

Источник: https://censor.net.ua/n3114401
 
 
 Топ комментарии
 
Вони купляють всіх, грошей та обіцянок не шкодують.
А ми маємо будувати своє, з часом все налагодиться
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Ви про шо?
Про суспільство, у якого згідно рейтингів, на першому місці Блазень-атеїст?
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Перекрашивание московских попов у "національні кольори" идет полным ходом, но кое где пробуксовывает??? Ми бачимо шалену протидію РПЦ визнанню ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1992
Лично я считаю, что это "перекрашивание" ничего не поменяет, в церкви будут те же рыла, но перекрашенные.
Анекдот в тему:
- Батюшка Никодим, вы поститесь? - Разумеется! С самого утра уже запостил три сообщения в Facebook и два в Одноклассники!
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Вони купляють всіх, грошей та обіцянок не шкодують.
А ми маємо будувати своє, з часом все налагодиться
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Перекрашивание московских попов у "національні кольори" идет полным ходом, но кое где пробуксовывает??? Ми бачимо шалену протидію РПЦ визнанню ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1992
Лично я считаю, что это "перекрашивание" ничего не поменяет, в церкви будут те же рыла, но перекрашенные.
Анекдот в тему:
- Батюшка Никодим, вы поститесь? - Разумеется! С самого утра уже запостил три сообщения в Facebook и два в Одноклассники!
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ни одна поместная церковь до сих пор не признала ПЦУ
Мы видим безумное противодействие РПЦ признанию ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9001
Брехня!
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Російський публіцист Нєвзоров писав, що щорічно з України переводиться на рахунки Гундая від 500 до 800 млн баксів. А тут виникає загроза, що ці сотні мільйонів попливуть у Стамбул.

Звісно що Московія буде волосся на дупіті рвати.
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"Я верю, что постепенно, с Божьей помощью, признание произойдет. Возможно, не так быстро, как мы мечтали.Источник: https://censor.net.ua/n3114401" -

неа не произойдет..., с такими кастрированными нытиками точно нет....
Блин, такие ресурсы в руках, столько прихожан уже....
Где блин агрессивное наступление? Горячие проповеди? Ходы и собрания верующих на площадях? Где добрые дела в прямом эфире - в госпиталях, дет-домах, тюрьмах? Где заявление позиции церкви по вопросам волнующих украинский народ?
Где все это?
Плачь и слезы....
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Ви про шо?
Про суспільство, у якого згідно рейтингів, на першому місці Блазень-атеїст?
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А вам хто - кремлебарижный чи блазень-атеїст?
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Скорее всего не пройдет, но на парламентских выборах националисты обязательно будут в парламенте. А во втором туре я проголосую за любого, кроме ППА,ЮВТ и рыгов.
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Так Вовина суть рыговская, они же с рыгами единомышленики: мир на любых условиях.
И при чем здесь Кошулинский?
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Толстыми липкими соевыми ручёнками благие дела не делаются.
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А что, "поместные церкви" что-то в Украине решают? От того, что они ПЦУ признают, у неё денег прибавится, прихожане станут более благочестивыми, или грешники покаются?... У них свои епархии, паства и проблемы, а у нас - свои...А насильственное навязывание того или иного мировоззрения намного чаще приводит к противоположному результату - люди наоборот, отворачиваются от подобных проповедников... Коммунистическую веру навязывали - много помогло? А все мировые религии с такой "кровью", много веков, добивались признания, что все диктаторы "отдыхают"... Наиболее правильный путь, по которому следует идти ПЦУ, чтобы завоевать души людей - смирение и личный пример пастырей божьих... (На то они и "пастыри").
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Та ладно. Народу это все до лампочки. Как были в своей вере, так и останемся. Мы же не иуды. Патриархия православных церквей Западной Европы, между прочим, отказалась подчиняться Варфаламею в ответ на то что он отозвал их Томос и приказал переподчиниться ему и самораспуститься как патриархия. П Ц У тоже отказалась отдать Варфаламею свои приходы за границей, хотя это прописано в Томосе. Так что Варфаломея все в мире имеют в виду, также как и Томос его не собираются выполнять - ни П Ц У, ни православная патриархия Западной Европы, ни приходы всех этих церквей во всем мире.
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Теперь очень бы хотелось, чтобы государство не отдавало туркам наши церкви и монастыри.Раз пошла такая пьянка, что все Варфаламея не слушаются, то под эту песню можно и свои государственные интересы Украины соблюсти. Мало ли что там говорили при заключении Томоса, мало ли что в Томосе прописано. Сам же Варфаламей этот Томос как тряпочку - захотел дал, захотел отобрал. Значит такая и цена этому Томомсу, раз его никто не соблюдает. Значит и призыв Порошенко - Та отдавайте! Государство не обеднеет! - можно отменить. Не отдавайте туркам наши церкви и монастыри - будьте добреньки! И денег никаких Варфаламею не давайте! Ишь - раз не можем крымские церкви и монастыри ему отдать, то расподайте ему грошей взамен. А шиш!
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"Все проходит. И это пройдет" (С) надпись на кольце царя Соломона
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Это да. Но кто каждую копеечку в дом несет, тот богатый будет. А кто церквями да монастырями, да грошами раздаривается - то они ведь как грибы не растут... Церкви сотни лет строились, в них кровь и пот украинского народа. А Варфаламей только сейчас в Украине и объявился - охочий до народного добра.
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Ми уже нікуди не спішимо, в Україні є помісна церква, є Томос, потроху приберемо спочатку з західних земель москальську церкву, а пізніше і зі східних, головне вибрати президента українця.
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Ще пару тижнів і усі ці релігійні дрязги відійдуть у небуття...Скінчиться томос-тур,вискочать старі наші пастирі...Спочатку Філарет,а потім і Макарій...Скажуть а шо такоє,ми ні фіга не подпісивалі,ідіть нафіг з вашим томосом...Обєщанія треба виполнять,а не розводити як котят...І буде в нас багато церков,і буде вибір,і не буде монополіі...І маленький українець,задрочений армією-мовою-вірою зможе вибирати - там хрестини сто гривень,а там двісті...піду де дешевше...дякувати Богу за таку можливість...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы видим неистовое противодействие РПЦ признанию ПЦУ, - Епифаний
 
 
 
 
 
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