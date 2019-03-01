 Представителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Приглашение представителя Президента в социальных сетях подтвердила и ведущая программы Наталья Мосейчук. Однако впоследствии редакция решила исключить Герасимова из списка приглашенных гостей, утверждается в заявлении.
"Особенно возмущает факт, что предыдущий анонс программы прозвучал не от редакции программы, а от Юлии Тимошенко, которая, как оказалось, четко владеет темой и нюансами задолго до предстоящего эфира", - говорится в заявлении БПП.
"Ток-шоу "Право на власть" превратилось в информационного киллера по вызову у олигарха Игоря Коломойского", - считают в политсиле.
Фракция БПП требует от редакции проекта "Право на власть" придерживаться журналистских стандартов, в частности, относительно объективности и непредвзятости.
Але не пустили холопа в студію. От холєра!
но уж очень им хочется сытно есть и сладко спать, не теряя привычную для шлюхи зону комфорта.. а раз в несколько лет толпой извинился - и можно опять "гонять лысого" на радость папикам
Специально для Вас организовуют промо-туры другого актёра, писателя и говорителя-фантаста, автора сборника анекдотов "1144 реформы", верховного главнокоррупствующего, в конец запоровшего экономику, разграбившего бюджет, уничтожающего тарифами украинский народ. Там и конфетки раздадут, а здесь - только плюхи. Не тратьте время на "позорище"..))
Нічого сказати ? Чи боїться здатися дрібним клоуном на фоні зубрів ?
Мосейчук в прямом эфире заявила, что приглашали не Артурку Пирожкова, а кандидатов в президенты. Перебрехивать немногих оставшихся приличных журналистов как минимум недостойно. Но о каком "достоинстве", может идти, если речь о БПП? )))