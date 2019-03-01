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Все про:ток-шоу (68) телевидение (504) Блок Петра Порошенко (1589) Герасимов (164)

 Представителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" возмущена недопуском депутата Артура Герасимова на ток-шоу "Право на власть", которое состоялось 28 февраля на канале "1+1" при участии нескольких кандидатов в президенты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Приглашение представителя Президента в социальных сетях подтвердила и ведущая программы Наталья Мосейчук. Однако впоследствии редакция решила исключить Герасимова из списка приглашенных гостей, утверждается в заявлении.

"Особенно возмущает факт, что предыдущий анонс программы прозвучал не от редакции программы, а от Юлии Тимошенко, которая, как оказалось, четко владеет темой и нюансами задолго до предстоящего эфира", - говорится в заявлении БПП.

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"Ток-шоу "Право на власть" превратилось в информационного киллера по вызову у олигарха Игоря Коломойского", - считают в политсиле.

Фракция БПП требует от редакции проекта "Право на власть" придерживаться журналистских стандартов, в частности, относительно объективности и непредвзятости.

Источник: https://censor.net.ua/n3114400
 
   
 Топ комментарии
 
Добре підгоряє у солоденьких після вчорашнього зашквару на плюсах.. А чому петя не прийшов на ефір - побоявся, чи всі сили віддав зриванню шапок?
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Приглашают только кандидатов и шоколадника приглашали. А соевого барыгу просто не успели вывести к эфиру из алкогольной комы. Ну мы же видели как пьяный и угашенный петя всем носы выкручивал и шапки воровал и еще в лица кулаком тыкал, поэтому решили послать вместо него порохобота-фронтовика из резервного свинарника БПП
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Брешет, как сивый мерин. Ломился в студию, не имея приглашения, т.к. не есть кандидатом в президенты. Мерзкая личность, что и не удивительно, из общего ряда бепепе, особо не выделяется, разве что - отмороженностью..
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Ти не звернув увагу, що питання для преЗЕрвати явно заготовлені, а відповіді написані? того і скайп. Прям як діти.
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" Зуб даю " - это была импровизация . 😆
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Не невдала, а жахлива ! Від кандидата у президенти я ще такого не чула, мамайклянусь 😁
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А був таке ангелятко, єврейський хлопчик зі скрипочкою, з інтелегентної сім'ї! Он як столиця людей змінює!
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Якби кандидатів було не 44 штуки, то такі да. Яке це здоров'я треба мати, щоб переслухати, наприклад, солодку парочку шЛяшка і БабуЮ?
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Зря не пустили. Нужно было пригласить и отп...дить.
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Не царське то діло, перед плебсом виправдовуватися! Для того є спеціальні довірені холопи.
Але не пустили холопа в студію. От холєра!
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Заговор обречённых...Всё чаще, ржут и пинают это быдло, без прежнего страха и обречённости, терпеть их ещё годы.
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Какие годы? Скоро тебе Зеля в должности президента Украины сыграет хреном на пианино.
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Он у Ляшка не тільки з піаніно було, і що? Третій на минулих виборах, фракція в раді, гроші від Ахметова.
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Мене теж лякає наш "мудрий і працьовитий" народ.
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Зеля сыграет или не сыграет - неизвестно, а вот нынешние пиванисты всем своим ансамблем, мародёрско-поцтриотским, играют нам всем похоронный марш.
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говнистая талеканализация 1+1 уже как минимум два раза в своей истории бледно выглядела и извинялась перед "своими зрителями"..
но уж очень им хочется сытно есть и сладко спать, не теряя привычную для шлюхи зону комфорта.. а раз в несколько лет толпой извинился - и можно опять "гонять лысого" на радость папикам
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пожалуйся "прямому" - сливному бочку от скабеевой, там любят ваше быдло.
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Хорошо, что не пустили. К него из рта дерьмо летит.
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Это просто позорище 1+1 !. Кандидат в президенты, мало того что по Скайпу,так еще и ответы читал по суфлеру. И апофеоз сего действа "зуб даю"... так и в ООН скажет? ... на букве "З" его крепко переклинило))
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Якщо не дай боже виберуть преЗер Вату, веселі часи настануть. Будемо "пад сталом валяться". Комік нас розвеселить
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tihon, українці мають приказку: "Зі сміху люди бувають". ..
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Не чіпайте бота tihon. В нього сьогодні важке чергування по відмиванню від лайна Герасіма.
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По-любому, лучше, чем на кладбище, куда уверенно нас ведут шкуродёры.
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Оля, это "позорище" работает для приличных людей. Вам его смотреть не стоит. Тем более комментировать.
Специально для Вас организовуют промо-туры другого актёра, писателя и говорителя-фантаста, автора сборника анекдотов "1144 реформы", верховного главнокоррупствующего, в конец запоровшего экономику, разграбившего бюджет, уничтожающего тарифами украинский народ. Там и конфетки раздадут, а здесь - только плюхи. Не тратьте время на "позорище"..))
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А чому ЗЕ ніде не дебатує ?
Нічого сказати ? Чи боїться здатися дрібним клоуном на фоні зубрів ?
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як на мене - даремно...потрібно було пускати й давати слово "почастіше", щоб вся суть(дурь) "чоколядних" була видна...
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Знову брехня, бандюка Гєрасімова ніхто не запрошував, запрошували його хазяїна, іншого бандюка....
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Брехливое кодло брехливо во всем!
Мосейчук в прямом эфире заявила, что приглашали не Артурку Пирожкова, а кандидатов в президенты. Перебрехивать немногих оставшихся приличных журналистов как минимум недостойно. Но о каком "достоинстве", может идти, если речь о БПП? )))
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Мало соевым каналов так они еще и 1+1 хотят . Надо гнать этих брехунов с БПП кругом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставителя президента Герасимова пригласили на ток-шоу "Право на власть", а потом не пустили из-за "страха перед неудобным спикером", - пресс-служба БПП
 
 
 
 
 
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