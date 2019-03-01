 Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "Правэкс-банке". Небольшая часть средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности ООО "Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.
За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано. Вместе с тем, недавно пресс-служба "Богдан" сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" для Вооруженных сил Украины.
"Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией "Богдан" могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского", - считает Каневский.
Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
а веЗти.
на багданах
в светлое евробудущее.
а еще и посадками на пожизненное.. а лучше расстрелами (дешевле чем кормить паскуд)
AUTO-Consulting уже не раз рассказывал о том, какая техника доходит до передовой и как ее ремонтируют. На этот откровенно о состоянии санитарных машин в зоне АТО рассказал Олег Чуйко (позывной «Мамай») - полковник запаса ВСУ. Он участник войны еще в Афганистане, но довелось повоевать и в АТО на Востоке Украины. Призвался в начале войны из запаса, в 2015-2016 годах командовал им же созданной 5-й батальонной тактической группой (БТГ) «Кремень» 81-й отдельной аэромобильной бригады.
Речь идет о стройной информационной атаке группы активистов, против нового санитарного автотранспорта, наконец-то пришедшего на смену «Таблетке» (УАЗ-452), которой, кстати, в этом году исполнится уже 53 года.
Давайте задумаемся: А почему информационная волна поднялась именно сейчас, когда в войсках появились новые санитарные машины, на едином шасси, однотипные по устройству, с одинаковыми двигателями, расходными материалами для технического обслуживания?
Я сомневаюсь, что новая машина получилась прямо таки идеальной - сослуживцы подтверждают, что отдельные недостатки есть, но их и не может не быть у автомобиля, созданного в столь короткое время! Новая украинская военная медицинская машина, конечно же, потребует доводки, но этот этап проходили все без исключения образцы военной техники и вооружения. Без этого не обходится ни один проект. И «Богдан-2251» не стал исключением.
Хорошо хоть во всей обвинительной риторике критиканы не забыли, что новая «санитарка» - вовсе не транспортер переднего края, и не транспорт для второго этапа эвакуации, где во всех армиях мира используют «броню» - в нашем случае МТЛБ. Но при этом к «Богдану» пытаются тезисно предъявить требования по проходимости, фактически, как к боевой машине повышенной проходимости.
УАЗовская «Таблетка» выигрывает у «Богдана», только лишь по условной проходимости. Клиренс у этой машины, больше лишь на 3 сантиметра. Но на этом все преимущества «Таблетки»/«Буханки» заканчиваются. Медицинский отсек «Богдана 2251» даже визуально значительно больше и в нем можно действительно оказывать первую медицинскую помощь. Он более скоростной (на своем этапе эвакуации). Да и в целом, из того что довелось увидеть в разных странах, в том числе и на учениях с армиями стран НАТО - наша новая санитарка вполне «на уровне».
Автозаводу «Богдан» инкриминируют большое количество поломок выпущенных им санитарных машин. Но если их проанализировать, то из 25 случаев, декларируемых активистами, 17 - это выход из строя топливной системы, которая не выдержала сурового обращения с собой с помощью «военной» солярки. Какие еще комментарии к этому нужны? И вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы, волонтеры «спускают всех собак» на производителя. Они кричат о выходе из строя машины, скромно забывая при этом указать по какой именно ПРИЧИНЕ это произошло.
Насколько я знаю, вся эта история (с неудачным ТО) произошла еще осенью прошлого года, но поднята на щит только месяц назад. Так что получается? Держали претензии в рукаве как «козырный туз»?
..........))))))))))))))
Я вообще первую ночь после этого расследования Бигус инфо даже спать не могла.
Если не будут немедленные посадки, то плательщики военного сбора, то есть вся страна и Атошники просто должны вынести главного партнера гладковского с Банковой.
Аби бути впевненим що сконала, потрібно зробити контрольний постріл - ще раз обрати клептомана.
710.000 евро за машину.
В ноябре 2015 года был подписан контакт на поставку для ГПСУ бронемашин "Тритон", оснащенных мобильными комплексами наземной разведки и радиоэлектронной борьбы «Джеб» и облегчёнными боевыми модулями «Ива». Согласно контракту, стоимость одной бронемашины составляла 14 876 100 гривен (шасси - 6 550 000 гривен, боевой модуль с системой управления - 3 466 100 гривен, средства связи и комплекс разведки "Джеб" - 4 860 000 гривен)[
около 464 000 евро за машину.
Источник - https://www.gao.gov/assets/670/668986.pdf#page=105
вы пока два раза ошиблись.
РО Ш Е Н О в с к и е к р ы с ы..