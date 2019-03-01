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Все про:Богдан (19) Минобороны (5637) Гладковский (36)

 Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны

С декабря 2018 года по сегодняшний день Автосборочный завод №2 Компании "Богдан Моторс" получил 510 млн гривен на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа на поставку автотранспорта.

Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Деньги поступали с казначейского счета в Черкасской области на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "Правэкс-банке". Небольшая часть средств была перечислена некоторым частным подрядчикам. В частности ООО "Богдан Индустрия", которое также входит в корпорацию "Богдан", получило 20,3 млн гривен на поставку автомобилей Great Wall.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интервью Гладковского на ZIK было записано без присутствия журналистов ZIK, - Братущак

Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны 01

За что именно уплачены деньги - количество авто и стоимость за единицу - не указано. Вместе с тем, недавно пресс-служба "Богдан" сообщила, что в этом году корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" для Вооруженных сил Украины.

"Многомиллионные суммы и долгосрочность контрактов между Минобороны и корпорацией "Богдан" могут свидетельствовать о том, что сегодня автопарк армии под прикрытием государственной тайны фактически формирует бизнес первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского", - считает Каневский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я готов к сотрудничеству с правоохранителями для скорейшего расследования дела о хищениях в оборонном секторе, - Гладковский

Владельцем корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс, известный как давний бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Чиновник не раз заявлял, что не может влиять на решения Минобороны. Кроме того, Гладковский отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3114395
 
   
 Топ комментарии
 
І ці люди зібралися нас вести до європейської цивілізації???
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Щось не поспішає "сивочолий гетьман" руки рубати..
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Рошен богданович свинарчук ниучём ниуиноват!
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Топите друг-друга. exit перестреляйтесь
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Справжнє (рідне) прізвище "Гладковського" = Свинарчук. І цим прізвищем усе сказано...
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І ці люди зібралися нас вести до європейської цивілізації???
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"Закончим войну за неделю" Потом подумал, сколько же на войне можно заработать.... И извенился, что не получилось выполнить обещание.
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Він, скоріш за все, і радий би був закінчити цю війну, але ж оточив себе таким непотрібом типу Муженка тощо, що вона тягтиметься десятиліттями... на жаль...
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Для них сегодня: или ЗАГС, или тюрьма. Будут биться до крови.
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Ні, до крові вони битися не будуть, бо дуже серливі... Так, дещо понти покидають...
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не вести,
а веЗти.

на багданах
в светлое евробудущее.
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Щось не поспішає "сивочолий гетьман" руки рубати..
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Подустал чувак. 5 лет саблей машет. Сейчас коломойского выберем - продолжит дело.
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Я хотел бы чтобы Коломойский стал президентом.Единственный патриот среди олигархов.
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Та я. честно говоря, пошутил про коломойского. Наверное, меня тут неправильно поняли. Нет среди больших пацанов-олигархов никаких патриотов. Чуваки охраняют каждый своё стадо баранов (предприятия, расположенные на этой территории и пр.), которых они стригут и грабят. Защищают свою собственность, а преподносят это, как заботу о животных.
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Опять не договариваете! Нужно уточнять "преподносят это, как заботу о двуногих животных"...
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Ради справедливости, чистая правда. Тогда на кон он поставил всё, включая и собственную жизнь. Та оперативность и креатив его команды - спасли страну. Суки провластные, молчат, как в рот воды набрали. Чужая слава для них, как обличение.
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Все знают что Богдан под петей- там нужно не руки рубать а головы
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"Богдан моторс" - связан с Гладковским или там другая фамилия?
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потрібно тепер Ар"єву розібратись, куди гроші з Богдана перераховувались, зробити експертизу собівартості автомобілів швидкої, які Богдан впарює Оборонпрому, собівартість катерів і т.п. Покказати, як через банк поросенка з його підприємств перекочуються гроші на темні трасти та офшори... ні не на Кіпр, а на офшори...
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"Богдан моторс" - тоже наверное в слепом трасте.
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та там мабуть всі підприємства шоколадного гаранта та його любих друзів... Ще й під грифом секретно...
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эх...если бы это все закончилось не просто... разоблачением друг друга
а еще и посадками на пожизненное.. а лучше расстрелами (дешевле чем кормить паскуд)
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Рошен богданович свинарчук ниучём ниуиноват!
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и шо)))) делают технику в армию - я вот не пойму это шо новость - но ведь это все есть на сайтах - совсем с ума посходили - лишь бы себя любимого отметить
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зачем такие высокие слова - "техника"?!!?? очень говняные "санитарки", которые военные ДАЖЕ ПОД УСИЛИЕМ не хотели брать - говно, оно и в Украине говно.Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по тайным соглашениям с Минобороны - Цензор.НЕТ 9986
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http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=40953
AUTO-Consulting уже не раз рассказывал о том, какая техника доходит до передовой и как ее ремонтируют. На этот откровенно о состоянии санитарных машин в зоне АТО рассказал Олег Чуйко (позывной «Мамай») - полковник запаса ВСУ. Он участник войны еще в Афганистане, но довелось повоевать и в АТО на Востоке Украины. Призвался в начале войны из запаса, в 2015-2016 годах командовал им же созданной 5-й батальонной тактической группой (БТГ) «Кремень» 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Речь идет о стройной информационной атаке группы активистов, против нового санитарного автотранспорта, наконец-то пришедшего на смену «Таблетке» (УАЗ-452), которой, кстати, в этом году исполнится уже 53 года.

Давайте задумаемся: А почему информационная волна поднялась именно сейчас, когда в войсках появились новые санитарные машины, на едином шасси, однотипные по устройству, с одинаковыми двигателями, расходными материалами для технического обслуживания?

Я сомневаюсь, что новая машина получилась прямо таки идеальной - сослуживцы подтверждают, что отдельные недостатки есть, но их и не может не быть у автомобиля, созданного в столь короткое время! Новая украинская военная медицинская машина, конечно же, потребует доводки, но этот этап проходили все без исключения образцы военной техники и вооружения. Без этого не обходится ни один проект. И «Богдан-2251» не стал исключением.

Хорошо хоть во всей обвинительной риторике критиканы не забыли, что новая «санитарка» - вовсе не транспортер переднего края, и не транспорт для второго этапа эвакуации, где во всех армиях мира используют «броню» - в нашем случае МТЛБ. Но при этом к «Богдану» пытаются тезисно предъявить требования по проходимости, фактически, как к боевой машине повышенной проходимости.

УАЗовская «Таблетка» выигрывает у «Богдана», только лишь по условной проходимости. Клиренс у этой машины, больше лишь на 3 сантиметра. Но на этом все преимущества «Таблетки»/«Буханки» заканчиваются. Медицинский отсек «Богдана 2251» даже визуально значительно больше и в нем можно действительно оказывать первую медицинскую помощь. Он более скоростной (на своем этапе эвакуации). Да и в целом, из того что довелось увидеть в разных странах, в том числе и на учениях с армиями стран НАТО - наша новая санитарка вполне «на уровне».

Автозаводу «Богдан» инкриминируют большое количество поломок выпущенных им санитарных машин. Но если их проанализировать, то из 25 случаев, декларируемых активистами, 17 - это выход из строя топливной системы, которая не выдержала сурового обращения с собой с помощью «военной» солярки. Какие еще комментарии к этому нужны? И вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы, волонтеры «спускают всех собак» на производителя. Они кричат о выходе из строя машины, скромно забывая при этом указать по какой именно ПРИЧИНЕ это произошло.

Насколько я знаю, вся эта история (с неудачным ТО) произошла еще осенью прошлого года, но поднята на щит только месяц назад. Так что получается? Держали претензии в рукаве как «козырный туз»?

..........))))))))))))))
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Ляпота !!! Ситуация с Захарченко повторяется
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интересная картина вымалевывается - юрик(который типа прокурор)уже два года знает, что свинарчук ВОРУЕТ, а государственные денежки продолжают щедро орошать совместный бизнес свинарчука-порошенко...
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Китайские авто большая помощь для ВСУ... Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по тайным соглашениям с Минобороны - Цензор.НЕТ 1638 аплодируем строя.
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https://www.drom.ru/reviews/great_wall/wingle/5kopeek/ - отзывы о данном китайском гавне
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За год полмиллиарда гривен. Ну не с#ка(((
Я вообще первую ночь после этого расследования Бигус инфо даже спать не могла.
Если не будут немедленные посадки, то плательщики военного сбора, то есть вся страна и Атошники просто должны вынести главного партнера гладковского с Банковой.
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как там спиленные деревья на Институтской , брехун ( брехуха ) касапская ? Как спалось ? Всё продолжаешь брехать и гадить на Украину ? ну-ну
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Превратили страну в своё частное предприятие и гоняют деньги из бюджета в свои карманы, взамен говно армии продают! Что то пеца и гладковский не держат в своих автопарках машины которые тулят в армию, да еще по секретных контрактам,чтоб ни кто не увидел что цена выше чем у нормальной западной техники,********* вонючие !
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Президент Франції їздить на Рено Дастер, а президент України на двох броньованих мерсах ціною по 750 тис доларів кожний))
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для ПОПы существует бюджет Украины, откуда можно взять и на два Мерседеса, и миллиард для своей бабы на подкуп избирателей в пользу однотурового, и на разовые выплаты пенсам и субсидиантам, проявляя о них невиданную доселе заботу. А ты "Богданы", "Богданы". Этот металлолом Торт клепает для элехтората...
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Та ні... тут же не тільки Богдан... тут і Ленкузня, і темний траст і рошени і офшори і т.п. я б ще перевірив діяльнсть його банків та контрагентів по всім підприємствах пов"язаних з поросенком
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Ще не вмерла Україна ? Ні слава? Ні воля ? А я не певен цього...
Аби бути впевненим що сконала, потрібно зробити контрольний постріл - ще раз обрати клептомана.
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Налицо, конфликт интересов и "незаконне збагачення". Луценко и Матиос, что молчим?
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"Незаконного збагачення" уже нет , Конституционный суд отменил - теперь грабить можно в открытую и безнаказанно .
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Срочно скинулись по пять гривень на армию и не шатайте будку,а то Путин нападет.Ишь чего удумали на хозяев гавкать.
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По пять гривен это мало , уже давно по 1.5% с зарплаты отстегиваем .
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У меня почти 400 гривен каждый месяц снимают на армию,чтобы было что рошену дерибанить
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А я всегда говорил - наша "элита" - "плоть от крайней плоти своего народа". Так и запишите.
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а в чем зрада то? Минобороны не написало подробно назначение платежа? У нас уже за каждым грифом "секретно" стоит коррупция?
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Что может быть секретного в цене китайского авто, перепроданного свинарчуком государству Украина ? Правильно - ЦЕНА этого авто . Как только рассекретят все закупки для армии - мы прозреем , там воровства на миллиарды ...
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рассекретят все закупки для армии? серьезно? А россиянам сканы тоже высылать?
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а ты думаешь они не знают? или контрабанду с их стороны не крышевало ФСБ?
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ну, ваш ответ - конечно высылать. это очень патриотичная позиция.
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зрада в том что все резонансные дела соевые закрывают грифом секретно,пример-- Княжичи ,где там Путин нападет и численность наших бронетанковых войск
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я пока вижу зраду только в факте существования самого грифа. Конечно, нашим врагам было бы легче, если бы его не было - это беспорно
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а закрытие грифом секретно ИМУЩЕСТВО миллионеров СБУ и ГПУ.. это что бы Путин не украл их благосостояние ?
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я не миллионер СБУ, мне хвастать не чем. Но если сотрудник СБУ воровал при Яныке, и сейчас воюет против кацапов, то с таким сотрудником СБУ можно разобраться уже после того как мы выиграем войну.
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Вы сказали глупость, сколько будет война неизвестно ( Израиль) а воруют каждый день, ( СБУ,ЯНТАРЬ,РОВНО пример) маски шоу айти компаний, итд
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И все покрыто темной тайной, шо хочешь то и твори, интересно, кто в таких условиях вершит дела? А то вдруг ЕС нападэ.
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В первой серии Бигуса Порошенко упоминался всего три раза. А весь акцент на Гладковского, Жукова и Рогозу. сЦарь хороший - бояре плохие, крадут военный бюджет. Петька у нас святой, он же нам Томос принес. Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны - Цензор.НЕТ 5526
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соевые. расскажите как вашему шыкаладному свинарчуку подкинули бабло проклятые евробляхеры.
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Ни дня без шоколада на голову петра лексееча
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посмотришь на эти сытие холеные морды так и хочется заехать по ним с носока Фирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны - Цензор.НЕТ 2012
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А мне - расстрелять или, на худой конец, отправить в камеру с Торнадо.
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Jesly vziat dve brinemasiny novyje.Kotoraja iz nix na dva raza doroze?Pravilno odna iz lucyx v mire amerikanskaja jest na dva raza desevle ukrainskoj kotoruju daze bronemasynoj nazvat trudno
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в лютому 2019 року Міністерство національної оборони Литви офіційно подало заявку до Уряду США на купівлю бронеавтомобілів JLTV для литовської армії. У разі позитивного рішення Уряд Литви планує виділити впродовж 2020-2023 років 142 млн євро на купівлю, навчання та технічне обслуговування 200 броньованих машин JLTV.

710.000 евро за машину.

В ноябре 2015 года был подписан контакт на поставку для ГПСУ бронемашин "Тритон", оснащенных мобильными комплексами наземной разведки и радиоэлектронной борьбы «Джеб» и облегчёнными боевыми модулями «Ива». Согласно контракту, стоимость одной бронемашины составляла 14 876 100 гривен (шасси - 6 550 000 гривен, боевой модуль с системой управления - 3 466 100 гривен, средства связи и комплекс разведки "Джеб" - 4 860 000 гривен)[

около 464 000 евро за машину.
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Da nasa primerna takaja cena.Amerikancy ix kupili dlia svojej armiji po 250000 dolarov s zavoda.Etot triton 15mln.no ego mozno i s avtomatom probyt.U nas smotryte jest lazernoje oruzyje daze dlia unictozenyja bezpilotnikov i eto bez navodki srazu v cytanyje sekundy.Tam mnogo sto priforserovano iz elektroniki ne to sto triton
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Unit costUS$433,539 (inc R&D) (FY15) - а не 250000 .

Источник - https://www.gao.gov/assets/670/668986.pdf#page=105

вы пока два раза ошиблись.
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Tam jest raznyje ceny smotria ot modifikaciji .Ja neosibajus u menia danyje priamo s proizvoditelia.Da anglicany podpisali dogovor ecio doroze cem my nesporiu sto mozet byt ecio doroze.A sravnivat s vasymi ja by nemog ,ne tot uroven
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конечно - техника США скорее всего лучше чем наша. Но нам по себестоимости технику не продают. Нам вообще до сих пор летальное оружие не продавали - джавелины были переданы бесплатно. Поэтому у нас нет выбора - нам нужна техника, мы ее производим как можем
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Vy nepodumjaete sto ja protiv i ponimaju sto sami dolzny delat bronemasiny,no vot neponimaju 15 milionov gryven za stuku triton
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Эти дебилы не понимают. Следующего майдана не будет. Если случится им жопа, на руках у народа уже не воздушки,рогатки, катапульты - на руках стволы, гранаты, базуки..
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Я б на місці Гладковського не поспішав би, скоро суд сам на нього вийде....
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Шоколадного от импичмента ничто не спасёт.
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Бидло свинарчуківське без роду-племені дорвалося до корита і втратило "землю" під ногами
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"ПДВ" - это, де-факто "налог с бедных для богатых", ОНИ его либо не платят, либо получают "возмещение" в цепочке целого ряда манипуляций. Такое себе "возмещение" На 190 млрд.грн каждый год.
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помоему Минобороны освобождено от уплаты НДС. Не знаю как тут
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Главное не в сумме средств а что за эти средства получили ВСУ и Украина . Здесь выше видим просто вой зрадоботов , как обычно , без фактов , без анализа , главное - любым способом поменять непокорного мацковии Пороха хоть на чёрта лысого , но покорного мацковии.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФирма Гладковского с декабря 2018 года получила 510 млн грн по закрытым соглашениям с Минобороны
 
 
 
 
 
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