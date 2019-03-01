 В суд направлен обвинительный акт в отношении еще двух лиц по делу о завладении средствами "Энергоатома" на сумму более 6,4 млн евро, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по обвинению еще двух человек в завладении средствами Государственного предприятия "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов поставки оборудования от чешской компании "SKODA JS" и при связанном с ним заключении и выполнении контракта и приложений к нему между "SKODA JS" и компанией "BRADCREST INVESTMENTS SA" на общую сумму 6 400 777,5 евро.

Обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд", - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанное преступление, согласно предъявленному обвинению, было совершено организованной группой лиц, обвинительный акт в отношении которых уже слушается коллегией судей Шевченковского суда по делу № 761/18763/18, а факты неправомерных действий должностных лиц чешской компании и дальнейшей легализации средств, которыми завладели участники группы, пока расследуются компетентными органами Чешской Республики и Швейцарской Конфедерации.

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Сейчас обвинительный акт по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины направлено в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В документах указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании. В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко. Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.