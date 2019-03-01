 Будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом, - Епифаний

На этом подчеркнул предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Независимо от того, кто после выборов придет к власти, украинская церковь есть, была и будет", - подчеркнул Епифаний, отвечая на вопрос о том, что некоторые поместные церквимогут колебаться с решением о признании ПЦУ, ожидая, чем закончатся президентские выборы.

Предстоятель отметил, что такое мнение навязывает Москва.

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"Но они не понимают, что произошедшие процессы не привязаны сугубо к тем событиям, которые сейчас происходят в Украине и связанные с выборами. Когда к власти пришел Янукович, он пытался вообще снять с регистрации Киевский патриархат. Но после Революции достоинства поддержка Киевского патриархата выросла вдвое. Поэтому выборы, я считаю, не повлияют на дальнейшее развитие и утверждение уже единой поместной православной церкви", - сказал Епифаний.

Он также выразил убеждение, что будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом.

"Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был Янукович, и что? Церковь опиралась на поддержку украинского народа, и что президент мог изменить?" - сказал митрополит.

Он отметил, что не верит в то, что выборы выиграет "какой-то пророссийский кандидат".

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"Это уже нереально в современных условиях", - считает Епифаний.

В то же время он подчеркнул, что российское государство задействует немало усилий и влияния на международном уровне, пытается убедить международные организации якобы по "фактам массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозы эскалации религиозных конфликтов".

"Я также обратился с письмом с объяснением нашей четкой позиции, что на самом деле сейчас происходит в Украине. Мы не имеем как новосозданная церковь таких ресурсов, такого влияния, которые имеет российское государство. Сейчас происходит борьба не между единой поместной православной церковью и РПЦ в Украине - это борьба на международном уровне, это в определенной степени является геополитикой, потому что российское государство работает в этом направлении уже десятилетия", - подчеркнул митрополит.