 Будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом, - Епифаний

На этом подчеркнул предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Независимо от того, кто после выборов придет к власти, украинская церковь есть, была и будет", - подчеркнул Епифаний, отвечая на вопрос о том, что некоторые поместные церквимогут колебаться с решением о признании ПЦУ, ожидая, чем закончатся президентские выборы.
Предстоятель отметил, что такое мнение навязывает Москва.
"Но они не понимают, что произошедшие процессы не привязаны сугубо к тем событиям, которые сейчас происходят в Украине и связанные с выборами. Когда к власти пришел Янукович, он пытался вообще снять с регистрации Киевский патриархат. Но после Революции достоинства поддержка Киевского патриархата выросла вдвое. Поэтому выборы, я считаю, не повлияют на дальнейшее развитие и утверждение уже единой поместной православной церкви", - сказал Епифаний.
Он также выразил убеждение, что будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом.
"Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был Янукович, и что? Церковь опиралась на поддержку украинского народа, и что президент мог изменить?" - сказал митрополит.
Он отметил, что не верит в то, что выборы выиграет "какой-то пророссийский кандидат".
"Это уже нереально в современных условиях", - считает Епифаний.
В то же время он подчеркнул, что российское государство задействует немало усилий и влияния на международном уровне, пытается убедить международные организации якобы по "фактам массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозы эскалации религиозных конфликтов".
"Я также обратился с письмом с объяснением нашей четкой позиции, что на самом деле сейчас происходит в Украине. Мы не имеем как новосозданная церковь таких ресурсов, такого влияния, которые имеет российское государство. Сейчас происходит борьба не между единой поместной православной церковью и РПЦ в Украине - это борьба на международном уровне, это в определенной степени является геополитикой, потому что российское государство работает в этом направлении уже десятилетия", - подчеркнул митрополит.
- а він їм
- я порушив бо мені можна, а ви коли в церкві були останній раз?
Послушайте на досуге горькую правду...(если хотите конечно)...
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2104656936266494/
У нас много подражателей истинно - верующим (которых горстка), но не верующих...
у нас большинство исполнители ритуалов....
Але народ занадто пасивний для того щоб обрати хорошу владу і вимагати від них дій.
Так что да..., остается надеяться....
На Бога....
Можете назвать фамилию?
Но они не пройдут конечно....
В любой другой подвергнувшийся агрессии стране прошли бы..., но в нашей шансов нет...
Але за умови, що у 2019 Президентом стане Порошенко, і Україна матиме ще 5 років, на збільшення, та зміцнення проукраїнскої частини суспільства.
що ж кацапам все не йметься...
І Україна буде і її Церква.
https://replyua.net/blog/pavel-nuss/122056-timoshenko-prosila-varfolomeya-otlozhit-predostavlenie-tomosa-ob-avtokefalii-v-svyazi-s-nestabilnoy-situaciey-v-ukraine.html
«Тимошенко просила Варфоломея отложить предоставление Томоса об Автокефалии в связи с «нестабильной ситуацией в Украине»
« во время личной встречи летом текущего года Тимошенко имела непубличные переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем, которому настойчиво предлагала отсрочить предоставление Томоса об Автокефалии УПЦ, ссылаясь на «нестабильность в государстве». Тимошенко почти час убеждала Вселенскую Патриархию в том, что Украина пока что не готова к таким процессам, и рекомендовала перенести вопрос о предоставлении Томоса на период после.
Павел Нусс отмечает, первый вывод, который из этого следует вынести - Тимошенко откровенно защищает интересы РПЦ и Москвы, и это для нас уже не секрет - в случае своей победы в 2019 году вопрос Томоса, вопрос НАТО и ЕС будут заморожены, как минимум. Второй вывод - Тимошенко настолько хочет стать главой государства, что такие важные, исторические и стратегические вопросы, как объединение украинских православных церквей - ставит ниже, чем свое стремление победить Порошенко. »
Навіщо ви вигадуєте ? Тут банять за інше.
2. Ответьте себе на вопрос: почему не сидят титушки и почему спустили на тормозах расследование по "Небесной сотне"? Это даст понять, кто пытался зажигать майданы и зачем это было нужно. Призывать людей не поддаваться на явную провокацию - это косяк? Из-за провала этих провокаций пришлось вводить на месяц "соевое положение" - и тут не срослось. Нельзя майданить каждый год без серьезного повода, этот повод еще впереди.
PS: Да, надеюсь, вы понимаете, что вся моя риторика против Порошенко ни в коем случае не подразумевает поддержку популистки Тимошенко, Ляшко или прочих марионеток, типа Зеленского. Я не люблю дегустировать сорта дерьма. Даже когда меня хором убеждают, что другого на кухне "не приготовили".
Порошенко - немедленно отстранить от власти и привлечь к ответственности. Вместе с Луценко и его прихлебателями.
Срочно провести перевыборы парламента. Временно исполнять функции может Парубий.
Ни одна из тех фигур, которые сейчас рвутся к власти, не имеет права быть президентом.
Перед выборами президента и парламента - Народное Вече, на котором должны отчитаться представители прокуратуры и НАБУ.
Конституционный Суд - разогнать и заменить настоящими людьми, а не прислужниками властьимущим.
И не надо говорить, что "мы сейчас не в том состоянии, чтобы позволять себе лакуну во власти". Если всего этого не сделать, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, завтра лакуна будет - на географическом месте, пока еще называющемся Украина.
Читай выше! Я написал - дегустировать дерьмо я не буду. Ни один из текущих выдвиженцев не должен быть избран. На вопрос "кто мой кандидат" я отвечу после того, как в кандидатах окажутся те люди, которых можно уважать. Таких еще найти возможно. Естественно, пока эти люди сами не выявят желание быть в этом списке, я их называть не стану.
Рівних собі чи ще бидліших ?
Набрав повну ротяку випорожнень і плюється тут..
Не дегустував він..
Все набагато простіше з методами - у Пороха була (і є) компра на Сєню (і не лише на нього) яку він і викидував проти Сєні, на фоні успішно запоротої ним "стіни". Цим Сєня запоров свої рейти і спричинив відторгнення. Бутусов шось таки про якісь факти знав та знає, і чому він мав підтримувати тоді Сєню, з закликами виходити на Майдан? Щоб ти, сьогодні верещав "вот поддєржівал пнимаєтє Сєню, зная чьто он собой прєдставляєт!!!". І таких "Сєнєй" на котрих є компра - можна сказати, всі! Треба лише вичекати підходящого моменту.
То чому Бутусов має підв"язуватися за тих скомпрометованих "Сєней"? Щоб завтра ти задавав питання, ках жє тах, вчєра за нєго заступалса, а сєгодня совсєм наоборот, делая від ках будто нічєго і не знал? А такі, як Порох теж таке не забувають Бутусовим.
Тому не варто жонглювати катахрезами, бо боляче вдарить.
А вот государственной поддержки могут лишиться (до следующих выборов). Тем более, что на этом настаивает ЕС.
Його гординя..
Як кредити Мвф Леді Ю