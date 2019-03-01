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 Политика Украины
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Все про:выборы (21203) Епифаний (98) ПЦУ (255)

 Будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом, - Епифаний

Президентские выборы в Украине никоим образом не повлияют на развитие и утверждение Православной церкви в Украине.

На этом подчеркнул предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Независимо от того, кто после выборов придет к власти, украинская церковь есть, была и будет", - подчеркнул Епифаний, отвечая на вопрос о том, что некоторые поместные церквимогут колебаться с решением о признании ПЦУ, ожидая, чем закончатся президентские выборы.

Предстоятель отметил, что такое мнение навязывает Москва.

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"Но они не понимают, что произошедшие процессы не привязаны сугубо к тем событиям, которые сейчас происходят в Украине и связанные с выборами. Когда к власти пришел Янукович, он пытался вообще снять с регистрации Киевский патриархат. Но после Революции достоинства поддержка Киевского патриархата выросла вдвое. Поэтому выборы, я считаю, не повлияют на дальнейшее развитие и утверждение уже единой поместной православной церкви", - сказал Епифаний.

Он также выразил убеждение, что будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом.

"Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа. Вот был Янукович, и что? Церковь опиралась на поддержку украинского народа, и что президент мог изменить?" - сказал митрополит.

Он отметил, что не верит в то, что выборы выиграет "какой-то пророссийский кандидат".

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"Это уже нереально в современных условиях", - считает Епифаний.

В то же время он подчеркнул, что российское государство задействует немало усилий и влияния на международном уровне, пытается убедить международные организации якобы по "фактам массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозы эскалации религиозных конфликтов".

"Я также обратился с письмом с объяснением нашей четкой позиции, что на самом деле сейчас происходит в Украине. Мы не имеем как новосозданная церковь таких ресурсов, такого влияния, которые имеет российское государство. Сейчас происходит борьба не между единой поместной православной церковью и РПЦ в Украине - это борьба на международном уровне, это в определенной степени является геополитикой, потому что российское государство работает в этом направлении уже десятилетия", - подчеркнул митрополит.

Источник: https://censor.net.ua/n3114392
 
 
 Топ комментарии
 
Пророссийские кандидаты в Украине уже не выиграют, это точно.
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Не надо быть таким самоуверенным, Шут готов принести извинения и вернуть ПЦУ как заблудшую овцу в лоно РПЦ.
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Ага, ещё один срок барыг с провальными рехформами, коррупцией, воровством и мародерством- и обязательно придут! Ахент Лола рулит!
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((( да политика вещь не благодарное - но зато даты и лица в истории остаются на вечно))
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Пророссийские кандидаты в Украине уже не выиграют, это точно.
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Вони ж не грають у відкриту. А насправді все може статись.
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Открытый захват может быть, через голосование уже нет.
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Згоден з вами. Епіфаній на публіку так говорить, так треба. Насправді - багато для ПЦУ та її майбутнього значить, хто стане президентом. Якщо не Порошенко, то ПЦУ швидко засунуть на задвірки, де її помалу Путін з Кірілом-Онуфрієм і нашою 5-ю колоною будуть додушувати. Яке вже там майбутнє і визнання інших помісних церков. РПЦ саму 150 років ніхто не визнавав.
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Посмотри на молдову, лет через 5-10-15 ты уверен что не придут к власти прокацапские?
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Ага, ещё один срок барыг с провальными рехформами, коррупцией, воровством и мародерством- и обязательно придут! Ахент Лола рулит!
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Батюшка правильно сказал. Нечего церковь с политикой мешать
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А вдруг соевый гарант в оффшор рванет и томос с собой прихватит?
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Не надо быть таким самоуверенным, Шут готов принести извинения и вернуть ПЦУ как заблудшую овцу в лоно РПЦ.
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І коли ПЦУ стане автокефальною? Коли в нас буде власний патріарх? Дивно , Кіпрську Православну церкву із 300 тисяч віруючих очолює патріах, а в нас митрополит.
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Ви про Бога думайте. Вибудується нова церква - отримаємо патріархію.
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Ви нагадуєте того чорноротого попа, машину якого зупинили копи,
- а він їм
- я порушив бо мені можна, а ви коли в церкві були останній раз?
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Ksenia VB - Церковь есть - христиан почти нет.... Майбутнє ПЦУ не залежить від того, хто буде президентом, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8556

Послушайте на досуге горькую правду...(если хотите конечно)...
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2104656936266494/
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Не знаю як десь, але в нас віруючих багато.
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Ksenia VB - понятно... - не смотрели....

У нас много подражателей истинно - верующим (которых горстка), но не верующих...
у нас большинство исполнители ритуалов....
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Будемо сподіватись...
Але народ занадто пасивний для того щоб обрати хорошу владу і вимагати від них дій.
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Ksenia VB - и пассивный и не умный, если рейтинги кандидатов хоть немного соответствуют действительности... Будущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5181
Так что да..., остается надеяться....

На Бога....
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А на кого из кандидатв Вьі надеетесь?
Можете назвать фамилию?
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Кошулинський, Кривоніс......

Но они не пройдут конечно....
В любой другой подвергнувшийся агрессии стране прошли бы..., но в нашей шансов нет...
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Кошулинський має дуже високі можливості стати Президентом у 2024 році.
Але за умови, що у 2019 Президентом стане Порошенко, і Україна матиме ще 5 років, на збільшення, та зміцнення проукраїнскої частини суспільства.
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в які ще сторони ?
що ж кацапам все не йметься...
І Україна буде і її Церква.
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А Епифаний, вобще-то в курсе?
https://replyua.net/blog/pavel-nuss/122056-timoshenko-prosila-varfolomeya-otlozhit-predostavlenie-tomosa-ob-avtokefalii-v-svyazi-s-nestabilnoy-situaciey-v-ukraine.html

«Тимошенко просила Варфоломея отложить предоставление Томоса об Автокефалии в связи с «нестабильной ситуацией в Украине»
« во время личной встречи летом текущего года Тимошенко имела непубличные переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем, которому настойчиво предлагала отсрочить предоставление Томоса об Автокефалии УПЦ, ссылаясь на «нестабильность в государстве». Тимошенко почти час убеждала Вселенскую Патриархию в том, что Украина пока что не готова к таким процессам, и рекомендовала перенести вопрос о предоставлении Томоса на период после.
Павел Нусс отмечает, первый вывод, который из этого следует вынести - Тимошенко откровенно защищает интересы РПЦ и Москвы, и это для нас уже не секрет - в случае своей победы в 2019 году вопрос Томоса, вопрос НАТО и ЕС будут заморожены, как минимум. Второй вывод - Тимошенко настолько хочет стать главой государства, что такие важные, исторические и стратегические вопросы, как объединение украинских православных церквей - ставит ниже, чем свое стремление победить Порошенко. »
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От же ж **** кацапська та Юлька-варовка.
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Подписываюсь. Любой свободомыслящий человек (атеист) знает, что в самом лучшем случае так называее "Будущее ПЦУ..." будет из себя представлять исключительно анекдоты и клинические истории психопатий. То, что остается от любой религии.
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Уже нет. Это примерно два года назад Цензор отчаянно зачищал тут всех критиков Порошенко. И сам Бутусов вылизывал ему задницу в своих пространных (и часто безграмотных) эссе. Но в этот месяц с тонущей лодки убегают все крысы (Лещенко и Найем не первые), так что если здесь кого-то и забанят, то не из-за отсутствия веры в шоколадного гаранта, а за то, что человек адекватно оценил холуйскую суть владельцев сайта.
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На Цензорі завжди переважало крило "зради".
Навіщо ви вигадуєте ? Тут банять за інше.
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Вы, уважаемый, шо то попутали. Бутусов не "вылизывал", а просто не критиковал шоколадную команду первый год-два. Потом все изменилось, когда процессы реставрации режима стали необратимыми с этими чемпионами имитаций...
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Ничего я не путал. Я отлично помню многостраничные опусы Бутусова, в которых он убеждал всех "не противостоять Порошенко", в которых он убеждал "не выходить на улицы с протестами" и так далее. Случалось это каждый раз, когда народ, еще хранивший в памяти настроение и дух Майдана (в том числе помнивший обещания), шокированный ложью гаранта, пытался собраться. Когда Порошенко гнобил Яценюка - Бутусов ничуть не возражал. А ведь любому думающему человеку было видно, что Банковая применяет типичные методы Кремля. Так что не нужно оправдывать этого холуя словами "он просто промолчал". В тридцатые годы многие тоже "просто промолчали". Чем это закончилось?
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1. Сеня еще за стену должен отчитаться.
2. Ответьте себе на вопрос: почему не сидят титушки и почему спустили на тормозах расследование по "Небесной сотне"? Это даст понять, кто пытался зажигать майданы и зачем это было нужно. Призывать людей не поддаваться на явную провокацию - это косяк? Из-за провала этих провокаций пришлось вводить на месяц "соевое положение" - и тут не срослось. Нельзя майданить каждый год без серьезного повода, этот повод еще впереди.
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Не уводите дискурс в сторону. Я говорил о методах, которыми Порошенко устранял неугодных ему людей, расчищая вокруг себя поле для единоличного правления. А вы мне - о какой-то приписываемой Яценюку "стене". Если он реально виновен, где и кто опубликовал доказательства его вины? Я не защищаю Арсения, у меня к нему тоже есть вопросы (причем, накопились они еще задолго до Майдана), однако хватит кричать "стена! стена!", как будто это объясняет все то, что делал Порошенко по отношению к бывшему напарнику. И еще раз - если есть доказательства преступления Яценюка - выложите их на стол и привлеките. Если не можете, не апеллируйте к этому аргументу. А что касается "нельзя майданить", так эту мантру мы слышали еще от Януковича. Не только "повод", но и потребность были в то время. А вот сейчас, похоже, уже поздно.

PS: Да, надеюсь, вы понимаете, что вся моя риторика против Порошенко ни в коем случае не подразумевает поддержку популистки Тимошенко, Ляшко или прочих марионеток, типа Зеленского. Я не люблю дегустировать сорта дерьма. Даже когда меня хором убеждают, что другого на кухне "не приготовили".
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а хтоваш кандидат ? бойко, вілкул, а може одразу хутін ?
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Выборы нужно отложить.
Порошенко - немедленно отстранить от власти и привлечь к ответственности. Вместе с Луценко и его прихлебателями.
Срочно провести перевыборы парламента. Временно исполнять функции может Парубий.
Ни одна из тех фигур, которые сейчас рвутся к власти, не имеет права быть президентом.
Перед выборами президента и парламента - Народное Вече, на котором должны отчитаться представители прокуратуры и НАБУ.
Конституционный Суд - разогнать и заменить настоящими людьми, а не прислужниками властьимущим.

И не надо говорить, что "мы сейчас не в том состоянии, чтобы позволять себе лакуну во власти". Если всего этого не сделать, в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, завтра лакуна будет - на географическом месте, пока еще называющемся Украина.
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У меня впечатление, что я разговариваю с дегенераткой...
Читай выше! Я написал - дегустировать дерьмо я не буду. Ни один из текущих выдвиженцев не должен быть избран. На вопрос "кто мой кандидат" я отвечу после того, как в кандидатах окажутся те люди, которых можно уважать. Таких еще найти возможно. Естественно, пока эти люди сами не выявят желание быть в этом списке, я их называть не стану.
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Я перепитую, бо мені невтямки кого ж таке хамло як ти може поважати ?
Рівних собі чи ще бидліших ?
Набрав повну ротяку випорожнень і плюється тут..
Не дегустував він..
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Привіт. У цього крєндєля може бути лише один кандидат, шарій ***.
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Шота ти мені сильно нагадуєш одного, тіпа нейтрального, ватного ушльопка, знаючи котрого я зразу можу сказати хто твій кандидат якого ти будеш поважати, це придурок шарій, і в списку його нема - БУГАГА. Єсєсьно, ти таке чюдо називати не станеш, бо спалишся моментально, шо ти таке, а так ще якийсь час побрикаєшся тут.
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Харе ля-ля-ля тіпа "нє уводіте, діскус в сторону", "я говоріл о методах...".

Все набагато простіше з методами - у Пороха була (і є) компра на Сєню (і не лише на нього) яку він і викидував проти Сєні, на фоні успішно запоротої ним "стіни". Цим Сєня запоров свої рейти і спричинив відторгнення. Бутусов шось таки про якісь факти знав та знає, і чому він мав підтримувати тоді Сєню, з закликами виходити на Майдан? Щоб ти, сьогодні верещав "вот поддєржівал пнимаєтє Сєню, зная чьто он собой прєдставляєт!!!". І таких "Сєнєй" на котрих є компра - можна сказати, всі! Треба лише вичекати підходящого моменту.
То чому Бутусов має підв"язуватися за тих скомпрометованих "Сєней"? Щоб завтра ти задавав питання, ках жє тах, вчєра за нєго заступалса, а сєгодня совсєм наоборот, делая від ках будто нічєго і не знал? А такі, як Порох теж таке не забувають Бутусовим.
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А ті за всіх атеїстів не підписуйся. Бо є атеїсти Православої церкви України, а є підараси, яким все пох.й і які не розуміють важливості помісної церкви.
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"Атеист православной церкви Украины" - такая же катахреза, как и "одаренный дебил". Я оценил вашу одаренность.
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Люди на все готові, аби не потрапити в "мирний рускій світ"
Тому не варто жонглювати катахрезами, бо боляче вдарить.
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Дура ты вышиватная, нужно быть совершенно безмозглым, чтобы не понимать, что вся борьба "за Томос" - это, в сущности, борьба двух наркодилеров, толкающих свой товар присаженной на наркотик группе. Вместо того, чтобы освобождать людей от зависимости им просто предлагают другого поставщика. Причем - с той же самой целью, дурища ты! Точно так же, как Путин контролирует электорат через Гундяева, президент Украины будет контролировать верующее быдло через томосоносцев. И такие идиотки, как ты, этому способствуют.
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А такі недалекі та хамовиті істоти як ти воліли би залишити віруючих під контролем свого улюбленця фуйла, навіть його псевдонім з великої літери виписав... фе.. Майбутнє ПЦУ не залежить від того, хто буде президентом, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5333
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о, ще один скрЄпанутий ватьониш вивалився з мухосранська, котрого від Томосу колбасить, ще й ***** якимось путєним називає. Ти ватне, підконтрольне фсб, бидло не в курсах, але нема такого гріха, як "незгода з президентом", тож президенту України важко буде контролювати віруючих ПЦУ. Але можливо, шо в скрЄпанутих зовсім по іншому, бо в них є лишня хромосома і гуньдяй, ось їм і впарюй про наркоту. Второпав ватьониш?
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Будущее ни от кого не зависит!
А вот государственной поддержки могут лишиться (до следующих выборов). Тем более, что на этом настаивает ЕС.
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найбільша проблема ПЦУ -Філарет.
Його гординя..
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Филарет этому посвятил половину сознательной жизни, в отличие от некоторых "томос-турщиков", воцерковленных в УПЦ ФСБ. С точки зрения атеиста он вызывает наименьшую антипатию из всех высокопоставленных любителей архаизации
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під Філарета Томос не давали.
Як кредити Мвф Леді Ю Майбутнє ПЦУ не залежить від того, хто буде президентом, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 577
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудущее ПЦУ не зависит от того, кто будет президентом, - Епифаний
 
 
 
 
 
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