 Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку "легализовать пирамиду подкупа голосов"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.
"Весна - и утром первая победа! Мы выиграли суд - он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта. ЦИК вышел за пределы своих полномочий, начал указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК - признал его постановление незаконным и недействительным! Прошу Вас максимально распространить эту информацию. И спасибо нашим профессионалам-юристам штаба под руководством Николая Катеринчука!", - написал он.
В свою очередь, представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил Интерфакс-Украина о том, что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.
Он отметил, что соответствующее решение суд принял на заседании, которое началось в 17:00 28 февраля и завершилось после полуночи.
В качестве третьей стороны на стороне истца А.Гриценко выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которую в суде представлял народный депутат и ее уполномоченный представитель в ЦИК Сергей Власенко.
"Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда. Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", - отметил Р.Чернолуцкий.
Он указал, что данное постановление ЦИК не обязаны и не должны применять правоохранительные органы. "Соответственно, эти разъяснения не могут быть обязательными ни для окружных, ни для участковых избирательных комиссий, ни для остальных субъектов избирательного процесса. А это означает, что использование юридическими лицами денег, которые поступили из избирательных фондов на так называемые компенсации, противозаконно", - пояснил Р.Чернолуцкий.
Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде.
Фото: Гриценко/Facebook
Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.
В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.
При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".
є такі люди, яким доля відвела лише другу позицію.
Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
За інформацією, мільйони гривень, які протягом другого півріччя 2018 року надходили на рахунки партії в якості внесків, робилися через підставних осіб.
Партія Тимошенко отримала мільйони від фейкових донорів /// Наші грошіBIHUS info
Згідно з українським законодавством, політичні партії, представлені у Верховній раді, отримують державне фінансування. Це зобов'язує їх щоквартально і щорічно заповнювати фінансові звіти, в яких має публікуватися інформація про кошти, котрі надійшли від фізичних та юридичних осіб.
У другому півріччі 2018 року під час активної фази передвиборчої агітації лідера «Батьківщини» і кандидата в президенти України Юлії Тимошенко внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті зазначено, що десятки українців із невеликих міст таі селищ жертвували партії Тимошенко по 150 і більше тис. грн.
Журналісти з'ясували, що серед найбільших донорів «Батьківщини» є касирка супермаркету в передмісті Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, записане на методистку з дитячого саду в Умані. При цьому більшість із них вперше чули про свої пожертвування, що вказує на використання партією персональних даних українців із метою легалізації коштів, отриманих невідомим шляхом.
Одна з донорів із Кіровоградської області, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок «Батьківщини» майже 150 тис. грн зізналася, що зробити це її попросила жінка з місцевого відділення партії, яка свого часу допомогла жінці із лікуванням доньки.
Нагадаємо, журналісти «Слова і Діла» також проводили власне розслідування про те, як витрачає держкошти партія «Батьківщина».
Також ми з'ясовували, куди витрачають наші гроші «Оппоблок», РПЛ, БПП, «Народний фронт» та «Самопоміч».
https://www.slovoidilo.ua/2019/02/28/novyna/polityka/rozsliduvannya-nashyx-hroshej-batkivshhyna-otrymuvala-koshty-fejkovyx-donoriv-video
з росії мабуть
https://youtube.com/watch?v=gNH5Z8OfvBA&t=210s
Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній.
Відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після вивелення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування Банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками. У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям «Реаліз Ойл» та ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять до структури групи«Приват» Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником Укртранснафта на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи «Приват».
Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%).
Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії GODFREY CONSULTING LIMITED, що зареєстрована на Сергія Мельника - ще один представник номінальних власників. Він «володіє» більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі, є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ «ТК» «Приват ТБ Дніпро» та директором ряду компаній групи Приват.
Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії «Квартал 95», а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського. https://glavcom.ua/columns/aryev/yak-41-mln-privatbanku-viveli-na-rahunki-zelenskogo-ta-yogo-druziv-z-kvartalu-95-573776.html
обирайте ЗЕ !
Соевый будет сидеть в тюрьме как Мародер!
Нажимаем "додаток" и качаем, читаем.
а Бігус для чого ?
ще дві серії попереду
І от. Нині на цьому будинку висить баннер чувака, який у той час сидів у тилу, пописував блог і боровся зі зрадою. Чувака, який маючи військовий фах, військову освіту, військове звання, і досвід роботи у керівництві ЗСУ, під час гострої фази війни на фронт і носа не сунув.
Його, бачте, Пастор не пускав, бо він батальйоном командувати не вміє... І всім пофіг. Ярошу чиї хлопці жили в цій будівлі. Березі, в якого хлопці з "Дніпра-1" там перебували у великій кількості. Та й усім іншим.У них тепер - політика. Вибори. Договорняки.
Для всіх для них війна, вочевидь, закінчилася. Для чувака на баннері - вона й не починалася."
(с) Д. Вовнянко
Шо те от меня надо ?
Соя обьясни чем тебе это решение не нравиться?😷
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87