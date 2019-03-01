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 Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку "легализовать пирамиду подкупа голосов"

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив тем самым иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Весна - и утром первая победа! Мы выиграли суд - он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта. ЦИК вышел за пределы своих полномочий, начал указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК - признал его постановление незаконным и недействительным! Прошу Вас максимально распространить эту информацию. И спасибо нашим профессионалам-юристам штаба под руководством Николая Катеринчука!", - написал он.

Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов 01

В свою очередь, представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил Интерфакс-Украина о том, что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК вновь отказалась менять порядок предоставления доступа к Госреестру избирателей по заявлению Гриценко

Он отметил, что соответствующее решение суд принял на заседании, которое началось в 17:00 28 февраля и завершилось после полуночи.

В качестве третьей стороны на стороне истца А.Гриценко выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которую в суде представлял народный депутат и ее уполномоченный представитель в ЦИК Сергей Власенко.

"Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда. Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", - отметил Р.Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК не обязаны и не должны применять правоохранительные органы. "Соответственно, эти разъяснения не могут быть обязательными ни для окружных, ни для участковых избирательных комиссий, ни для остальных субъектов избирательного процесса. А это означает, что использование юридическими лицами денег, которые поступили из избирательных фондов на так называемые компенсации, противозаконно", - пояснил Р.Чернолуцкий.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде.

Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов 02
Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов 03
Гриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов 04

Фото: Гриценко/Facebook

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Источник: https://censor.net.ua/n3114388
 
   
 Топ комментарии
 
Гриценко молодец, показал шестерочному подкаблучному ЦИК, что есть в этой стране и хоть какие-то законы. Какая власть, такая и ЦИК. Гриценка в президенты,единственный достойный кандидат.
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Удачі пану Анатолію Гриценку! Це один із небагатьох адекватних кандидатівв Президенти-2019! У 1-тутурі голосуватиму за нього!
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На данный момент, Гриценко самый адекватный кандидат в президенты. Но к сожалению будут голосовать за клоуна.
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вона завжди друга.
є такі люди, яким доля відвела лише другу позицію.
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не в этом случае . думаю на этот раз ей достанется бронза
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Пабєдіт клопів у зйомній квартирці.
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Суды потихоньку начинают сдавать Пецю,и правильно, а то сядут вместе..:
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До выиграли у подлой и хитрой Свыни ещё как до Аргентины рачки. К сожалению
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Не поможет ...панталоний...тебе уже ничто не поможет...лучше ищи хороших адвокатов...до суда над тобой за разворовывание армии уже не долго осталось...
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Хватит уже трындеть чепуху. Был суд пару месяцев назад, НИЧЕГО на Гриценко нет. Это единственный годный кандидат в президенты на сегодня.
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сцылку на решение суда в том что панталоний не принимал участие в разворовывании имущества ВСУ Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 6229
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Суд над понталонием еще впереди....жди..
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Так держать Толя! Дави Петьку и его барыжно - воровских собак!
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Партія «Батьківщина» протягом другого півріччя 2018 року одержала мільйони гривень від фейковий донорів.
Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
За інформацією, мільйони гривень, які протягом другого півріччя 2018 року надходили на рахунки партії в якості внесків, робилися через підставних осіб.
Партія Тимошенко отримала мільйони від фейкових донорів /// Наші грошіBIHUS info
Згідно з українським законодавством, політичні партії, представлені у Верховній раді, отримують державне фінансування. Це зобов'язує їх щоквартально і щорічно заповнювати фінансові звіти, в яких має публікуватися інформація про кошти, котрі надійшли від фізичних та юридичних осіб.
У другому півріччі 2018 року під час активної фази передвиборчої агітації лідера «Батьківщини» і кандидата в президенти України Юлії Тимошенко внески на рахунок її партії різко зросли. У звіті зазначено, що десятки українців із невеликих міст таі селищ жертвували партії Тимошенко по 150 і більше тис. грн.
Журналісти з'ясували, що серед найбільших донорів «Батьківщини» є касирка супермаркету в передмісті Києва, безробітний житель Сум, його землячка, яка працює на автомийці і фіктивне підприємство, записане на методистку з дитячого саду в Умані. При цьому більшість із них вперше чули про свої пожертвування, що вказує на використання партією персональних даних українців із метою легалізації коштів, отриманих невідомим шляхом.
Одна з донорів із Кіровоградської області, яка працює майстром манікюру і нібито внесла на рахунок «Батьківщини» майже 150 тис. грн зізналася, що зробити це її попросила жінка з місцевого відділення партії, яка свого часу допомогла жінці із лікуванням доньки.
Нагадаємо, журналісти «Слова і Діла» також проводили власне розслідування про те, як витрачає держкошти партія «Батьківщина».
Також ми з'ясовували, куди витрачають наші гроші «Оппоблок», РПЛ, БПП, «Народний фронт» та «Самопоміч».
https://www.slovoidilo.ua/2019/02/28/novyna/polityka/rozsliduvannya-nashyx-hroshej-batkivshhyna-otrymuvala-koshty-fejkovyx-donoriv-video
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це родичі переляканих бізнесменів, як сказала юля.
з росії мабуть
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Звичайно, що з росії, але перелякати їхнього ***** важко
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А може це гроші з бюджету? Где Луценко с расследованием?
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знайдіть мені крупного бізнесмена, в якого би не було грошей з бюджету.
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"Сиротки Гражданской войны..." (И. Ильф, Е. Петров, "12 стульев")
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Схеми, так вихваляємі останнім часом юлеботами, теж своїм шанувальникам сюрприз підклали. Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 7297
https://youtube.com/watch?v=gNH5Z8OfvBA&t=210s
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Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо.

Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойским компаній.

Відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після вивелення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування Банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками. У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям «Реаліз Ойл» та ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять до структури групи«Приват» Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником Укртранснафта на той час є Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи «Приват».

Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафта на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%).

Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії GODFREY CONSULTING LIMITED, що зареєстрована на Сергія Мельника - ще один представник номінальних власників. Він «володіє» більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі, є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ «ТК» «Приват ТБ Дніпро» та директором ряду компаній групи Приват.

Замаскувавши рух коштів через офшорки вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії «Квартал 95», а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського. https://glavcom.ua/columns/aryev/yak-41-mln-privatbanku-viveli-na-rahunki-zelenskogo-ta-yogo-druziv-z-kvartalu-95-573776.html
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А ще коломосйський подав позов проти України в російському суді !!!, і звісно виграв !
обирайте ЗЕ !
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Хасан эта простынь арьева никого не интересует!
Соевый будет сидеть в тюрьме как Мародер!
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нуну так посади всю Хагану как морадёров Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 2950
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Барыги делают всё, чтобы на сворованные бабки покупать себе голоса. Это и есть шоколадная демократия от мальдивского главнокомандующего. Убери эту возможность - и будкостроитель превратится в обычного диктатора типа Мадуро. Впрочем, он и так во многом его напоминает.
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А коли СБУ будуть проводити обшуки квартир агітаторів від БПП з долученням всіх знайдених у них на дому коштів та інших матеріальних цінностей як доказ фінансування агітаційної піраміди?
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Какой он милый, этот Гриценко...!!!! На тебе ..конфетку. иди ..воот там песочница ..поиграйся!
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Справжній рейтинг КМІС, і "зкорегований", точніше "намальований" для забезпечення "перемоги" *****. А знизу бачимо, як робиться ця махінація - кому додають, у кого крадуть, і про плани подальшого махлювання.
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То что верить нашим соцопросам нельзя, это уже понятно, но просто интересно, откуда это фото?
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это документы из дела сбу по пирамиде Юли в Житомирской области
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а шо поделать юлины кацапен поллит технолохи влил бабло- за 1 комент 25 коп Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 8697
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Гриценко не поганий кандидат. Просто, окрім того, що він генерал, у нього нема чим хизуватися. Щоб він став прохідним - треба перестріляти усих інших, хто попереду. І то, не факт, що тоді достойнішими будуть виглядати не ті, хто позаду. Доля генерала.
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Не дали, а подарували, як то прийнято в Україні. Полковник він, полковник. Не подарували.
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Выберем президентом и генерала дадим.
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Щоб він став прохідним - треба перестріляти усіх інших, хто попереду

а Бігус для чого ?
ще дві серії попереду
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у мну складывается мнение что Бигус просто говорящая голова Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 247
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Ну як можна вірить цьому прохіндею,такий чесний що просто гидко чути.Сидів би собі бухав би далі та пропивав накрадене за продане озброєння,а нє,жоні захотілось бути першою леді і попхала бичка на налигачі в президенти.Сие недорозуміння сприймати непотрібно а його т.з. перемоги є блюзнірство і недолугість....
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... вот если бы люди сначала читали (да побольше), потом думали (да подольше), а потом бы уже излагали, то не так весело и неожиданно было бы читать комментарии. изучите сначала суть вопроса, так же интереснее будет. по сути, с учетом последних новостей, кое кто сам себе наступил на хвост ну да, это же сложно два раза переобуться в прыжке, один раз еще куда ни шло
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Супер, похеранту ещё один плевок в морду лица. Законы нужно соблюдать всем, а не заниматься наглым подкупом. Есть законное основание для всех репрессивных органов разгромить эту "сетку" нахрен, с последствиями для всех фигурантов этого действа. Аваков, действуй!
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Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 917.Дніпро. Будинок Політпросвіти. Прямо напроти військвого шпиталю і ДніпроОДА. Я потрапив до нього узимку 14-15 рр. - тоді група бійців нашого загону прибули до Дніпра, і нас поселили в одній з кімнат цього от Будинку Політпросвіти.
І от. Нині на цьому будинку висить баннер чувака, який у той час сидів у тилу, пописував блог і боровся зі зрадою. Чувака, який маючи військовий фах, військову освіту, військове звання, і досвід роботи у керівництві ЗСУ, під час гострої фази війни на фронт і носа не сунув.
Його, бачте, Пастор не пускав, бо він батальйоном командувати не вміє... І всім пофіг. Ярошу чиї хлопці жили в цій будівлі. Березі, в якого хлопці з "Дніпра-1" там перебували у великій кількості. Та й усім іншим.У них тепер - політика. Вибори. Договорняки.
Для всіх для них війна, вочевидь, закінчилася. Для чувака на баннері - вона й не починалася."
(с) Д. Вовнянко
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Так это ещё напротив военного госпиталя который он продал розиянам а в 2014м его забирали с шумом и гамом Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 214
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Чорногвіла вбили без війни.І тільки такі дебіли як ти не розуміють і пишуть несенітниці не розуміючи де краще всього прибрати конкурента. Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 1912
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Зенки протри " использованный " Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 2582 ...! Пишет Д. Вовнянко , один из добровольцев АТО , а не я .
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Да мені пох хто пише.Біля юльки теж кіборги бігали так що мені всраться? Доброволець такий же дебіл як і ти. Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 3158
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Дебилятко Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 7413 ,, объясняю ещё раз - НАПИСАЛ ЭТО НЕ Я . ! Дошло .?? Или ещё нет .? Ты разницу понимаешь между написать и перепостить . ?

Шо те от меня надо ?
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Пока да, сомнений нет. Кому то надо открывать аэропорта, хотя каким он боком к этому.
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Забавно. Какое событие? Суд признал подкуп подкупом. И как бы это нормально. И как бы все с этим согласны, кроме......барабанная дробь... СОИ 😷
Соя обьясни чем тебе это решение не нравиться?😷
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Банкуйте, тролі! Через 31 день ви всі станете безробітними. Добре якщо хоч половину обіцяного заплатять. Скоріш за все - кинуть як завжди бувало з піарниками лузерів.
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та че, они будут служить новому картавому хозяину.
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Мои поздравления Анатолию Гриценко. Очень важная победа закона.
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Я хочу, щоб люди зрозуміли одну просту річ - не потрібно боятися авторитарного режиму. Це не диктатура, яка масово пригнічує права і свободи людей. Авторитаризм має однокореневе слово - авторитет. Освічений авторитаризм виводить країну на новий, більш високий рівень і економіки, і на її основі - демократії»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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да но нет сейчас такого авторитета,к сожалению
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я не о том.у нас за поребриком авторитарный презедент. тоже полковник бывший.
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Розраховано на дурнів. ТЕПЕР замість ЛЕГАЛЬНОЇ оплати агітаторів (а їм і справді іноді треба щось їсти,десь жити, за гроші їздити,оплачувати телефоні розмови),тепер-тільки чорний нал.Вітаю Толіка з перемогою,і без сарказму-саме цього добивався-загнати виборчі штаби в тінь.
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" Я 50 танков продал налево, чтобы предвыборную агитацию оплатить " - добавил Гриценко.
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там техники ушло как минимум на 5-6 бригад по нынешнему штату из них на 2 е танковые Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 5296
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Я 50 танков продал налево, чтобы предвыборную агитацию оплатить " - добавил Гриценко.
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Разве можно считать зарплату людей, мерзнущих целый день в палатках, подкупом избирателя? Какой то тут маразм кроется, это абсолютно нелогично. Подкуп это когда за определенную мзду требуют доказать, что ты проголосовал именно за определенного кандидата.
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Мені здається, що правильніше використовувати слово "посада", а не "пост" в документі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: Мы выиграли! Суд ударил ЦИК по рукам за попытку "легализовать пирамиду подкупа голосов"
 
 
 
 
 
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