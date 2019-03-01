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 Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко

Суд признал недействительным и противоправным постановление ЦИК с разъяснением по агитации, удовлетворив тем самым иск кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Весна - и утром первая победа! Мы выиграли суд - он осудил ЦИК за попытку легализовать пирамиду подкупа голосов за якобы законные выплаты "агитаторам" гаранта. ЦИК вышел за пределы своих полномочий, начал указывать правоохранителям, мол, это не подкуп, а норма. Суд ударил по рукам их ЦИК - признал его постановление незаконным и недействительным! Прошу Вас максимально распространить эту информацию. И спасибо нашим профессионалам-юристам штаба под руководством Николая Катеринчука!", - написал он.

Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 01

В свою очередь, представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий сообщил Интерфакс-Украина о том, что Шестой апелляционный административный суд удовлетворил иск Гриценко о признании противоправным и недействительным постановление ЦИК №376 от 22 февраля, которым разъяснялись аспекты ведения предвыборной агитации, в частности, на основании неоплачиваемых договоров.

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Он отметил, что соответствующее решение суд принял на заседании, которое началось в 17:00 28 февраля и завершилось после полуночи.

В качестве третьей стороны на стороне истца А.Гриценко выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которую в суде представлял народный депутат и ее уполномоченный представитель в ЦИК Сергей Власенко.

"Мы доказали, что ЦИК вышла за пределы своих полномочий, она не имела права толковать императивную норму, которая запрещает оформление договоров с избирателями, какие-либо доплаты им с избирательного фонда. Таким разъяснением они хотели через компенсацию затрат легализировать просто раздачу наличных средств через "прокладку", то есть избирательный фонд перечислят средства на общественную организацию, а она должна компенсировать якобы затраты на телефонную связь, проживание, поездки", - отметил Р.Чернолуцкий.

Он указал, что данное постановление ЦИК не обязаны и не должны применять правоохранительные органы. "Соответственно, эти разъяснения не могут быть обязательными ни для окружных, ни для участковых избирательных комиссий, ни для остальных субъектов избирательного процесса. А это означает, что использование юридическими лицами денег, которые поступили из избирательных фондов на так называемые компенсации, противозаконно", - пояснил Р.Чернолуцкий.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде.

Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 02
Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 03
Админсуд запретил нанимать агитаторов за деньги по иску Гриценко 04

Фото: Гриценко/Facebook

Как сообщалось, 22 февраля ЦИК утвердила разъяснение, в котором говорится, что участие избирателей в осуществлении предвыборной агитации, в том числе на основе неоплачиваемых договоров на ее проведение, гарантировано Конституцией Украины и не может быть ограничено.

В ЦИК указали, что привлечение избирателей к осуществлению агитации возможно только на безвозмездной основе. При этом договоры с ними могут предусматривать возмещение расходов на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления агитации в другом населенном пункте.

При этом средства, уплаченные кандидатом на пост президента по такому договору, должны быть отображены в отчете о поступлении средств на счет избирательного фонда кандидата и их использовании по коду статьи расходов "Другие расходы на предвыборную агитацию".

Источник: https://censor.net.ua/n3114388
 
   
 Топ комментарии
 
Гриценко молодец, показал шестерочному подкаблучному ЦИК, что есть в этой стране и хоть какие-то законы. Какая власть, такая и ЦИК. Гриценка в президенты,единственный достойный кандидат.
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Удачі пану Анатолію Гриценку! Це один із небагатьох адекватних кандидатівв Президенти-2019! У 1-тутурі голосуватиму за нього!
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Ты ещё будешь мне указывать что делать . ? Ты хто вообще .? Владелец Цензора ? Если нет то .. Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 8989 . !
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я громадянин України а ти дебільне москальське бидло !
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Ты такой же украинец как х.йло миротворец . Сгинь нечисть . .
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П.А. Порошенко -- ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ !!!
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Пока да, сомнений нет. Кому то надо открывать аэропорта, хотя каким он боком к этому.
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Забавно. Какое событие? Суд признал подкуп подкупом. И как бы это нормально. И как бы все с этим согласны, кроме......барабанная дробь... СОИ 😷
Соя обьясни чем тебе это решение не нравиться?😷
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Банкуйте, тролі! Через 31 день ви всі станете безробітними. Добре якщо хоч половину обіцяного заплатять. Скоріш за все - кинуть як завжди бувало з піарниками лузерів.
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та че, они будут служить новому картавому хозяину.
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Що означає "че"? Че Гевара? Я його не поважаю. І фіделя теж.
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Так дешево, каждому по миллиону, СЛАБО, ДА ????
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Мои поздравления Анатолию Гриценко. Очень важная победа закона.
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Я хочу, щоб люди зрозуміли одну просту річ - не потрібно боятися авторитарного режиму. Це не диктатура, яка масово пригнічує права і свободи людей. Авторитаризм має однокореневе слово - авторитет. Освічений авторитаризм виводить країну на новий, більш високий рівень і економіки, і на її основі - демократії»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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да но нет сейчас такого авторитета,к сожалению
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я не о том.у нас за поребриком авторитарный презедент. тоже полковник бывший.
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Розраховано на дурнів. ТЕПЕР замість ЛЕГАЛЬНОЇ оплати агітаторів (а їм і справді іноді треба щось їсти,десь жити, за гроші їздити,оплачувати телефоні розмови),тепер-тільки чорний нал.Вітаю Толіка з перемогою,і без сарказму-саме цього добивався-загнати виборчі штаби в тінь.
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Там еще ВОНА руку к сему приложила,значит будет"тень в квадрате"..,у всех кандидатов в Гаранты
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Так теперь видно будет, если агитатор то за гроши, нарушение закона, без платно никто не пойдет.
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" Я 50 танков продал налево, чтобы предвыборную агитацию оплатить " - добавил Гриценко.
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там техники ушло как минимум на 5-6 бригад по нынешнему штату из них на 2 е танковые Гриценко: Ми виграли! Суд ударив ЦВК по руках за спробу "легалізувати піраміду підкупу голосів" - Цензор.НЕТ 5296
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и преступный през назначил честного министра но приказал ему глаза зажмурить...
сколько же мудаков к урнам припрутся.
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да, министр честный. ты не прись к урне, если подозреваешь, что мудак.
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Я 50 танков продал налево, чтобы предвыборную агитацию оплатить " - добавил Гриценко.
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Разве можно считать зарплату людей, мерзнущих целый день в палатках, подкупом избирателя? Какой то тут маразм кроется, это абсолютно нелогично. Подкуп это когда за определенную мзду требуют доказать, что ты проголосовал именно за определенного кандидата.
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Неуж-то агитаторы от полковника,ВОНА,ЗЕ,и др.кандидатов работают лишь за идею..?
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Мені здається, що правильніше використовувати слово "посада", а не "пост" в документі.
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реально они русский заменяют мерзким суржиком. я если не знаю украинского слова, то всю фразу говорю по русски. и лезу в словарь пополнять запас. стараюся розмовляты мовою
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министр преступного режима. как покупал барыга голоса так и будет покупать. он зальёт кровью украину чтобы остаться. и если, не дай бог, придёт гриценко, а не единственный нормальный-зе, то увидите. НИКТО НЕ БУДЕТ НАКАЗАН, как и при барыге. ворон ворону глаз не выклюет. гриценко бывший министр. всё что нужно о нём знать
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Закрий пельку, чмошнику, разо із своїм Паяцом і не бреши.
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З ким там Грішка хотів "зблокуватися" після добрячого бухалова? Ясно що вельмишановний пан Садовий обмивав своє рішення зняти свою кандидатуру. Мабуть і Гришчину кандидатуру теж?
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А вже стільки бабла встигли загатити. Ой очко барижне жим-жим...
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Украинцы не имеют права на ошибку, еще 5 лет и Украины может и не быть. Пора дать по рукам коррупционерам, всевозможным раклам, которые уничтожили экономику Украины.
В С Е Н А В Ы Б О Р Ы !!! Иначе они могут стать последними в истории Украины.
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И кого выбирать? Гандона-клоуна? Заплесневелую полусумасшедшую бабку? Петю, который за 5 лет не продвинул страну ни на миллиметр вперед?
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не хотел чтобы узнали кто сколько людей на митинги нанимает
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