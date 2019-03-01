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Все про:Арьев (531) выборы (21203) Зеленский (192) Квартал-95 (60) Коломойский (911) Приватбанк (401)

 $41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - Арьев

Нардеп (БПП) Владимир Арьев заявил, что 41 миллион долларов из "Приватбанка" до его национализации вывели на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойским компаний.

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка был выведен на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойским компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией 6 млрд долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами. В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара - 8 грн) компаниям "Реаліз Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем Укртранснафта в то время является Александр Лазорко - руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват". В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафта" на счета компании Transit SA в Кипрском филиале банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25 %)", - рассказал нардеп.

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"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, представляющих интересы Коломойского и которые являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании GODFREY CONSULTING LIMITED, зарегистрированной на Сергея Мельника - еще один представитель номинальных держателей. Он "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват. Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. Далее средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание", - добавил Арьев.

"В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• LACRONT UNITRADE LLP (UK)
• PIPER SMITH WATTON LLP (UK)
• CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• PANEVEST END CO S.A., Panama
• ALDORANTE LIMITED, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги согласно контрактам". Также согласно одному из назначения 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", - рассказал нардеп.

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"Следует подчеркнуть, что все компании зарегистрированы в оффшорных зонах. Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестные, кроме двух последних - кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского. О $ 6 млн "перекупных" на канал 1 + 1, которые через схемы от банка Коломойского поступили на счет фирмы Зеленой Семьи с ограниченной ответственностью (Green Family Ltd) я писал вчера. Теперь вы знаете и о другой, большую сумму. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 000 необлагаемых долларов выступить. Здесь все интереснее. Весна, она такая - все покажет. (Для гурманов изучения схематоза, картинка с номерами контрактов и датами банковских трансферов, во втором - разбивка по фирмам и годам)", - резюмировал нардеп.

$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, - Арьев 01
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, - Арьев 02
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, - Арьев 03
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, - Арьев 04
$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, - Арьев 05

Источник: https://censor.net.ua/n3114386
 
   
 Топ комментарии
 
А сколько вывели на участников группы ротердам+ и рашен?
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Навіщо все це бла-бла-бла від солоденьких? Якщо є дійсно факт злочину - пиши заяву в прокуратуру або СБУ..
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І тут БППівця понесло.... Всі конкуренти Бариги злочинці, А Барига такий чесний.
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идиоты которые борются с алигархами хотят поставить президентом куклу алигарха коломойского который обокрал Украину!я бл"дь ихней логики не могу понять!
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Да уж...3200 баксов в офшоре созданном для передачи ьизнесп в управление....это по мнению зрадоботни воровство т отмывание денег...а 42000000 баксов...отмытые через офшоры с участием клоуна...это не нарушение законов....
Клоуны зеленые....😀
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А мародёрство армии, это как, мелочи?
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Эт ты про Грица？ потерпи...после пролета на аыборах он за это ответит...
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Не 42 а 8 всего указано что переаодились с иностраннвх фирм на счета фирмы зеленского, это докащаиельства переводов, они не запрещены законом, гле Артев доказывает что эти деньги незаконные, а не оплата за концерты или трансляции?
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беги Вова, беги. хозяин выкрутится, а тебя разорвут на клапти, петрушку балаганного.
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А как смешно клоун в 95 квпртале про офшоры песТни пел....ой кпк смешно...😀
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мне больше смешно как "зе" легко трансформируется в "зек" ... ))))
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Вашій ПаРаші це вже точно погибель приходить!
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Срулемардовский спиртиссан сасай рашенку малчее и выросчуй памиторы. $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4520 $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9630 $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9630
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ВЫ СМОТРЕЛИ КАК ЭТОТ подстилочный комик зеленский--издевательски сказал в прямом эфире -ЗУБ ДАЮ !!!!!! ЭТА хитрющая подстилка СТЕБЕТСЯ над своим дебильным электроратом !!!!!!!
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Мине бальшее ндравицца как кандидатов многа, а фуфло гонит адын.
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Эти шавки теперь будут лить грязь на всех подряд. Чего только стоит посмотреть на шоу депутатов в Зраде где бютовцы и пороховцы обвиняют в крышевании убийц друг-друга... А под шумок продолжают разворовывать бюджет и деньги МВФ миллиардами.... А Коболев-**** в открытую перевёл матери в США несколько миллионов долларов наших с вами денег, которые мы платим за газ... а за какой хрен зарпаты по 200000-300000 грн у антикорупционных прокуроров и т.д.???? Уроды.... а приписать Зеленского можно и к кумовьям Путлера, радом с Медведчуком.... или сделать фотошоп как он стреляет в майдановцев... эти твари ничем не погнушаться, шотам оффшоры...
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Оговорки Порошенко.
Или НЕ оговорки а по Фрейду??

23 февраля 2018 года, выступая перед избирателями в городе Жолква, Петр Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору». «Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», - сказал Порошенко. После этого украинский президент запнулся и сказал «российскому агрессору».
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Ну это он об тех миллионов ватноголовых украинцев , которые ждут )(уйлу , так сказал )
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Это точно оговорка по Фрейду. В Украине есть город ЖОВКВА. А "жолква" это прыщ на языке боталы.
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Всё это херня в сравнении с милиардами в фонд Порошенко, аферами Свинарчуков, скорыми для армии, контробандными картинами и многой ещё не известной хернёю.
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це зветься шило на мило міняти. Жулька і Беня "кришталево" чисті.(
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Да хоть стопятисот миллиардов украл.
Дело не в этом , а в том , что в президенты идет кент , который говорил о себе и Ко , как о белых и пушистых.
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😂😂😂 Какие же всё таки идиоты эти рошеновские выкормыши!
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Хрестоматийные идиоты и есть! И подобные вбросы рассчитаны видимо на таких же идиотов.
В 2012(!) Коломойский дал кредит... тем самым вывел 400млн... из собственной компании...
Блин. Просто иди нафиг!))) Тебе ведь ответ не нужен.
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Георгий , если вы завтра станете президентом в Украине , то ближайшими вашими советниками станут ваши друзья , члены вашей семьи и прочая родня .
И ....капец всем вашим Искренним чаяниям и пожеланиям.
Таких случаев Мировая история не мало знает.
Вы что , всех своих кумовьев пересажаете и даже куму и её сына ?)))
Никакой през в ближайшие лет 10-15 не прекратит этот бардак
Даже если президентом поставить Бешеного пса в придачу с его дивизией.
Должно изменится мышление , менталитет украинца и вся надежда на тех , кому сейчас 10-15 лет .
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Війна Коломойского проти України , за банк Приват , за допомогою маріонеток Тимошенко , Зеленського , Гриценко та інших . Коломойському плювати на долю України , бо всі його розслідування, звинувачування , саме перед виборами, а не на протязі минулих пя'ти років . Добре, що в цьому дурдомі Свободівці участі не беруть .
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"... и многой ещё не известной хернёю". У тому й річ, що то все херня. Щось із написаного вами доведено?
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Якщо виберуть президентом Зе (Беню) то знову повернеться монополія на авіпереліти МАУ, лоукостерів вичавлять, і приватбанк знову стане приватним банком Коломойського як пральня для грошей і ще купа змін, якщо погуглити бекграунд групи "приват".
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беня хочет вернуть бабки поставив куклу
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Беня как раз их и не терял, просто удачно и вовремя "пристроил". А банк таки да, хочет вернуть, но уже нормальный а не пустышку с долгами.
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И кто бы сомневался но только не я. Фигляр-марионетка и кукловод в одну син...гу ходят. Одним МИРОМ мазаны и резник у них был видимо один. $41 млн із Приватбанку вивели на рахунки компаній, зареєстрованих на учасників студії "Квартал 95", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 152
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Після того, як Сонцеликий епічно обісрався оскандалився, подібні заяви його холопів виглядають приблизно як "Сам дурак!"
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АНОНС.
СМОТРИТЕ НОВУЮ ДЕТЕКТИВНУЮ КОМЕДИЮ "ЗЕ БЕЗОФШОРНЫЙ".
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Хрипатый, брехливый офшорник "зуб даю" вертится как уж на сковородке!
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Ольгинских и порохоботов от одного упоминания о Зеленском рвет на части.
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Якщо вершину влади очолює воровкуватий бовдур, то він сформує своє оточення, і всю вертикаль влади, з таких же бовдурів.., і навпаки (Конфуцій)
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у арьева морда скоро треснет от жратвы... поц.. как бы и что бы это чучело не делало и не гадило - ЗЕЛЕНСКИЙ -ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!
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У бені майже луснула, тому всі за команду зеленського, всі за партію "Ко!Зел" !
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Сижу с попкорном и балдею от бесед поклонников порошенко и Зеленского.
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После пяти лет реформ у вас ещё остался попкорн?
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Ага, пару лет на цензор не заходила, а тут тоже самое, что и 2014году,только Зеленский добавился
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Улыбнуло! А куда смотрел регулятор? Это не в сумочке помадку пронести значит гонтарева и По тоже ручки нагрели...
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Чем больше фактов тем интереснее расклад и это надо знать украинцам и сперва чем отдать свое предпочтение "спасителю" армии и т д или Голобородько-Коломойскому(ЗЕ) ,или той которая решит все проблемы подумайте 1000 раз сперва чем бросить бюлетень в урну
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Глядя на Арьева, мне тоже свою зарплату хочется спрятать в офшор.
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Народ! Что с нами? Перед каждыми выборами мы звереем, превращаемся во врагов! Мы все абсолютно разные, с разными политическим симпатиями и не мы с вами идём в президенты, или ВР. Зачем же оскорблять друг друга? Каждый из нас имеет свою точку зрения, на которую имеем право.
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Сходите в блог Злого одессита. После него здешнее общество вам покажется клубом джентльменов.
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Вот лично мне уже плевать на все эти "разоблачения". Я сторонник Тимошенко и буду за нее голосовать, даже если мне покажут киносериал на тридцать серий о том, как Юля "Украла фсе, фсех убила и растворила в кислоте." То же касается и избирателей Зеленского, и Гриценко и особенно Порошенко. Вчера немного посмотрел "ПРАВО НА ВЛАДУ", на плюсах, где мочили этого типа. Ну и что, вы считаете, что любой, даже самый жуткий компромат о его воровстве, жадности и прочей ущербности заставит те тысячи и тысячи чиновников, депутатов, судей и прокуроров, а так же членов их семей и прислугу голосовать против кормильца, который широким взмахом руки через КС освободил их от ответственности за творимый ими в течении многих лет беспредел, приведший к агонии страны и ее населения, но позволивший им обокрасть народ в еще невиданных в новейшей истории масштабах?
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Довели, блд, Украину - выбирать между Беней и Порохом! Ну из этих двоих я бы все-таки Петю выбрал, прости Господи. Порох - мелкий жулик по сравнению с Коломойским. И при всех усилиях и в Украине и в Кацапии на него (Пороха) нарыли совсем фигню и то опосредовано к нему относящуюся.
Возврат и реституции Бене Украине очень дорого обойдутся! Масштабы не те...
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а скорее всего 41 млн.вывели на счета арьева - это БОЛЬШЕ похоже на истину.
Скорее бы Беня вернул Приват в свою властность,а то банк превратился в такой же гавно банк,как и ощад.
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Пусть лучше расскажет, как через банк порошенко вернули все деньги януковича его доверенным особам - несколько миллиардов грн.
На этой сделке порошенко заработал 25 млн.грн
Цинизм зашкаливает
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А у Арьева на всех кандидатов такие схемочки есть? Уж очень подробные - не одну ночь видимо в интернете сидел. Или ему положили уже все готовое на стол?
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Чёрное зеркало бепепе, и это всё, что нужно о нём знать.
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Тьху, це навіть не дотягує до премії Коболєву
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Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно,
а миллионы долларов вывести из Приватбанка нельзя?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины$41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - Арьев
 
 
 
 
 
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