 $41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - Арьев

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка был выведен на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойским компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией 6 млрд долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами. В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара - 8 грн) компаниям "Реаліз Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем Укртранснафта в то время является Александр Лазорко - руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват". В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафта" на счета компании Transit SA в Кипрском филиале банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25 %)", - рассказал нардеп.

"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, представляющих интересы Коломойского и которые являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании GODFREY CONSULTING LIMITED, зарегистрированной на Сергея Мельника - еще один представитель номинальных держателей. Он "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват. Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. Далее средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание", - добавил Арьев.

"В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:

• Dr. Robert Walz (DE)

• Pinehill Investment Holdings Inc.

• LACRONT UNITRADE LLP (UK)

• PIPER SMITH WATTON LLP (UK)

• CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED

• Triapos Limited, Cyprus

• SHSN Limited, Belize

• Atrazon Limited LTD, Cyprus

• Maintrade Limited, Seychelles

• PANEVEST END CO S.A., Panama

• ALDORANTE LIMITED, Cyprus

• Film Heritage Lnc, Belize

Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги согласно контрактам". Также согласно одному из назначения 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", - рассказал нардеп.

"Следует подчеркнуть, что все компании зарегистрированы в оффшорных зонах. Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестные, кроме двух последних - кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского. О $ 6 млн "перекупных" на канал 1 + 1, которые через схемы от банка Коломойского поступили на счет фирмы Зеленой Семьи с ограниченной ответственностью (Green Family Ltd) я писал вчера. Теперь вы знаете и о другой, большую сумму. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 000 необлагаемых долларов выступить. Здесь все интереснее. Весна, она такая - все покажет. (Для гурманов изучения схематоза, картинка с номерами контрактов и датами банковских трансферов, во втором - разбивка по фирмам и годам)", - резюмировал нардеп.