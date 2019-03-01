 $41 млн из Приватбанка вывели на счета компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", - Арьев

Об этом Арьев написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Весна покажет, кто где воровал, говорите? 1 марта. Показываем. Как 41 млн $ средств вкладчиков ПриватБанка был выведен на счета комиков "Квартала 95" через кредитование связанных с Коломойским компаний. Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией 6 млрд долларов средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами. В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара - 8 грн) компаниям "Реаліз Ойл" и ООО "ТД Карпатнафтотрейд", которые входят в структуру группы "Приват" Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО "Укртранснафта", менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским. Руководителем Укртранснафта в то время является Александр Лазорко - руководитель других компаний группы Приват и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват". В течение нескольких дней 38,2 млн долларов США были выведены из "Укртранснафта" на счета компании Transit SA в Кипрском филиале банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса (25 %)", - рассказал нардеп.
"Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, представляющих интересы Коломойского и которые являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании GODFREY CONSULTING LIMITED, зарегистрированной на Сергея Мельника - еще один представитель номинальных держателей. Он "владеет" более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре, является членом редакционного совета связанной компании ООО "ТК "Приват ТВ Днепр" и директором ряда компаний группы Приват. Замаскировав движение средств через оффшорки они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии "Квартал 95", а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского. Далее средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание", - добавил Арьев.
"В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• LACRONT UNITRADE LLP (UK)
• PIPER SMITH WATTON LLP (UK)
• CANDLEWOOD INVESTMENTS LIMITED
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• PANEVEST END CO S.A., Panama
• ALDORANTE LIMITED, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
Все средства выводились с похожим назначением платежей "оплата" или "предоплата за услуги согласно контрактам". Также согласно одному из назначения 1,3 млн € были направлены на покупку недвижимости", - рассказал нардеп.
"Следует подчеркнуть, что все компании зарегистрированы в оффшорных зонах. Конечные бенефициарные владельцы этих оффшорок неизвестные, кроме двух последних - кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. 41 млн $ выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского. О $ 6 млн "перекупных" на канал 1 + 1, которые через схемы от банка Коломойского поступили на счет фирмы Зеленой Семьи с ограниченной ответственностью (Green Family Ltd) я писал вчера. Теперь вы знаете и о другой, большую сумму. Это не на корпоративе у Суркиса за 100 000 необлагаемых долларов выступить. Здесь все интереснее. Весна, она такая - все покажет. (Для гурманов изучения схематоза, картинка с номерами контрактов и датами банковских трансферов, во втором - разбивка по фирмам и годам)", - резюмировал нардеп.
Клоуны зеленые....😀
Или НЕ оговорки а по Фрейду??
23 февраля 2018 года, выступая перед избирателями в городе Жолква, Петр Порошенко пообещал «дать отпор украинскому агрессору». «Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору», - сказал Порошенко. После этого украинский президент запнулся и сказал «российскому агрессору».
Дело не в этом , а в том , что в президенты идет кент , который говорил о себе и Ко , как о белых и пушистых.
В 2012(!) Коломойский дал кредит... тем самым вывел 400млн... из собственной компании...
Блин. Просто иди нафиг!))) Тебе ведь ответ не нужен.
И ....капец всем вашим Искренним чаяниям и пожеланиям.
Таких случаев Мировая история не мало знает.
Вы что , всех своих кумовьев пересажаете и даже куму и её сына ?)))
Никакой през в ближайшие лет 10-15 не прекратит этот бардак
Даже если президентом поставить Бешеного пса в придачу с его дивизией.
Должно изменится мышление , менталитет украинца и вся надежда на тех , кому сейчас 10-15 лет .
обісравсяоскандалився, подібні заяви його холопів виглядають приблизно як "Сам дурак!"
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Возврат и реституции Бене Украине очень дорого обойдутся! Масштабы не те...
Скорее бы Беня вернул Приват в свою властность,а то банк превратился в такой же гавно банк,как и ощад.
На этой сделке порошенко заработал 25 млн.грн
Цинизм зашкаливает
а миллионы долларов вывести из Приватбанка нельзя?!