 С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".
Вместе с тем, Президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры.
"Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - добавил он.
приоритет перед чем?
Мова, Армия, Вира уже фсе?
"Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3114384
Наш мудрейший из наймудрейших понимает, что никакие дороги у нас не построят, по этому будем все перевозить по воздуху, где дороги не нужны!
Роман Рябчук @ryabtchuk_roman 1 мин.1 минуту назад
Порошенко сдался и уже пакует чемоданы? На фоне «мародерства на крови» и после вчерашнего эфира 1+1, который смотрели миллионы людей, сегодня утром штаб ПП дал команду рекламным агентствам: отменить наружную рекламу на апрель. По всей стране. «Титаник» уверенно идет своим курсом.
людина працюєпіариться, хайп розганяє))
чоколятні, допоможіть своєму божеству, не роздали супроводу?