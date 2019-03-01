 С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

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Вместе с тем, Президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры.

"Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - добавил он.