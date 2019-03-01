EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  439  21
Все про:Порошенко (16462) Ужгород (304) авиасообщение (437)

 С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко

С 15 марта будет восстановлено регулярное авиационное сообщение с Ужгородом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года поток авиапассажиров может достичь 40 млн в год, - Омелян

Вместе с тем, Президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры.

"Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - добавил он.

С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3114384
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мальдивский главнокомандующий уже нашел новое место работы? Авиационный диспетчер или диктор на вокзале?
 показать весь комментарий
 
 
Вы просто завидуете! Человек можно сказать всесторонне развитый, он и в офшорах может, и в оборонпроме может, и простить всех коррупционеров может. А если надо, для родины, даже самолеты запустить может.. Вот какой человек он - Человечище!
 показать весь комментарий
 
 
Потужна перемога..Вірніше - анонс майбутньої перемоги.. Варто того, щоб саме президент повідомив її українцям..
 показать весь комментарий
 
 
он уже и самолеты запускает... Как же мы без него жить то будем?! С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5522
 показать весь комментарий
 
 
поменял приоритеты.... С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2932
приоритет перед чем?
Мова, Армия, Вира уже фсе?

"Развитие региональных аэропортов - наш приоритет!", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3114384
 показать весь комментарий
 
Во времена великой депрессии в штатах, администрация Рузвельта бросила силы на строительство хороших дорог между штатами. Это дало рабочие места безработным, стимулировало перевозки, перезапустило экономику.
Наш мудрейший из наймудрейших понимает, что никакие дороги у нас не построят, по этому будем все перевозить по воздуху, где дороги не нужны!
 показать весь комментарий
 
Ото працьовита людина: і в пенсійному фонді на пів ставки, і міністром інфраструктури на 0,25, і міністром енергетики... Ну як такого не обрати! С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2532
 показать весь комментарий
 
 
Столько помпы, вроде Ужгород где то на задворках Солнечной системы))
 показать весь комментарий
 
это Вам так кажется, а теперь все в Ужгороде знают, кому они обязаны З 15 березня відновлюється регулярне авіасполучення з Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3487
 показать весь комментарий
 
112-ый канал отключил на пятой минуте прессуху сивого кнура когда он опять включил свою шарманку про томос, армию и мову.

С 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1337
 показать весь комментарий
 
 
Уже и самолеты летают благодаря Однотуровому гидранту????
 показать весь комментарий
 
Скоро туалеты в районе открывать будет. Нашел чем пиариться.
 показать весь комментарий
 
Петя, налаживай сообщение с Ростовым, потому что в Ужгороде тебя 100% достанут "счастливые" жертвы твоих рехформ и пакращень, урод соевый))
 показать весь комментарий
 
 
или решил отменить выборы....
З 15 березня відновлюється регулярне авіасполучення з Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2279 Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 мин.1 минуту назад
Порошенко сдался и уже пакует чемоданы? На фоне «мародерства на крови» и после вчерашнего эфира 1+1, который смотрели миллионы людей, сегодня утром штаб ПП дал команду рекламным агентствам: отменить наружную рекламу на апрель. По всей стране. «Титаник» уверенно идет своим курсом.

З 15 березня відновлюється регулярне авіасполучення з Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6168

З 15 березня відновлюється регулярне авіасполучення з Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5556
 показать весь комментарий
 
 
Не обижайте богомизбранного,без него даже самолёты не летают,тьфу бл Мерзость пархатая
 показать весь комментарий
 
 
які коменти) злі))), людина працює піариться, хайп розганяє)) З 15 березня відновлюється регулярне авіасполучення з Ужгородом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8123
чоколятні, допоможіть своєму божеству, не роздали супроводу?
 показать весь комментарий
 
 
"Как и обещали"_______________________________знаем - на это ты горазд...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 15 марта возобновляется регулярное авиасообщение с Ужгородом, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх