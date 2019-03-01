 Уже состоялся суд по одной из схем в "Укроборонпроме": над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала "Прямой", об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГПУ Лариса Сарган.

"Еще в 2017 году Генеральная прокуратура Украины узнала об одном гражданине, который занимался поставками запасных частей для предприятий оборонпрома, но параллельно готовит не только определенные финансовые сделки, но и чистые мошенничества. Он требовал от жены одного из чиновников Януковича, который находился в СИЗО деньги для подкупа правоохранителей. В результате военная прокуратура, которая вела дело этого чиновника, бывшего заместителя министра экономики Януковиче, узнала об этом, и в ходе операции задержала этого мошенника и даже двух действующих офицеров Службы безопасности Украины, которые с ним вместе планировали эту сделку", - сказал он.

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По словам Луценко, буквально вчера состоялся суд над этими тремя деятелями: "Рогоза и два работника СБУ. Правда, общество это не интересует, как и журналистов, которые ищут сенсаций. Просто правоохранительная система сработала. И что тут интересного? Они в суде, и будут сидеть за свое мошенничество"

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.



