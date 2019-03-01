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 Уже состоялся суд по одной из схем в "Укроборонпроме": над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

ГПУ еще в 2017 году узнала о мошеннической схеме в сфере поставок запасных частей для предприятий "Укрборонпрома", на этой неделе состоялся суд над тремя мошенниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала "Прямой", об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГПУ Лариса Сарган.

"Еще в 2017 году Генеральная прокуратура Украины узнала об одном гражданине, который занимался поставками запасных частей для предприятий оборонпрома, но параллельно готовит не только определенные финансовые сделки, но и чистые мошенничества. Он требовал от жены одного из чиновников Януковича, который находился в СИЗО деньги для подкупа правоохранителей. В результате военная прокуратура, которая вела дело этого чиновника, бывшего заместителя министра экономики Януковиче, узнала об этом, и в ходе операции задержала этого мошенника и даже двух действующих офицеров Службы безопасности Украины, которые с ним вместе планировали эту сделку", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе будет вручено подозрение виновным в уклонении от налогов при продаже комплектующих "Укроборонпрому", - Луценко. ВИДЕО

По словам Луценко, буквально вчера состоялся суд над этими тремя деятелями: "Рогоза и два работника СБУ. Правда, общество это не интересует, как и журналистов, которые ищут сенсаций. Просто правоохранительная система сработала. И что тут интересного? Они в суде, и будут сидеть за свое мошенничество"

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.

Уже состоялся суд по одной из схем в Укроборонпроме: над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко 01
Уже состоялся суд по одной из схем в Укроборонпроме: над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3114379
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко ты создал первый прецедент в мире когда в должности генпрокурора рассекретил агентов НАБУ что бы прикрыть торговцев украинским гражданством,это войдет в учебники по изучению самых коррупционных режимов в мире ну и опозорил Украину как всегда
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Югик косит под дурочка,думая что кружка теперь ему нужна будет не на зоне а на дурке.
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Югик косит под дурочка,думая что кружка теперь ему нужна будет не на зоне а на дурке.
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Луценко ты создал первый прецедент в мире когда в должности генпрокурора рассекретил агентов НАБУ что бы прикрыть торговцев украинским гражданством,это войдет в учебники по изучению самых коррупционных режимов в мире ну и опозорил Украину как всегда
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Гніда брехлива, пішов ти на.уй.
Якщо зміниться влада, ми у твоєму вироку прочитаємо, як і чим ти займався.
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Господа зеки Югика уже заждались и принято решение выдать ему новую кружку,при чём в дырочку. Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 514
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у него будет новая должность генеральный пркококкокорор?
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после жинки 3000 Юра согласен уже даже замуж Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 2089
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налейте кто-нибудь, югику! Хреново "прокурору," не видно что ли?
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Лариса Сарган
Стежити · 12 вересня 2017 р. ·

«Якщо запитають, скільки тобі років, відповідай, що тобі сімнадцять і що ти божевільна ...»
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знову майбутній час!
точно треба Петра-ліксєїча на другий термін обирати, він ще і не таке "зробить"! Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3552
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справа прокуратури сприяти посадці), чи тільки в суд подали і фсе?!
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д визнав протиправною і недійсною постанову Центральної виборчої комісії про аспекти ведення передвиборчої агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів.
Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов кандидата в президенти Анатолія Гриценка.
"Весна - і зранку перша перемога!", - написав Гриценко у Facebook.
"Ми виграли суд - він засудив ЦВК за спробу легалізувати піраміду підкупу голосів через нібито законні виплати "агітаторам" гаранта. ЦВК вийшла за межі своїх повноважень, почала вказувати правоохоронцям, мовляв, це не підкуп, а норма", - повідомив він.
"Суд вдарив по руках їхній ЦВК - визнав її постанову незаконною і недійсною!", - заявив кандидат у президенти.
Представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький повідомив "Інтерфакс-Україна" що Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив позов про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК №376 від 22 лютого.
Засідання почалося о 17-й 28 лютого і завершилося після опівночі.
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Ждем от Бигуса комментариев.....если он знал, что идет расследование и т.д., то почему не упомянул об этом ?....странно выглядит... Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3800
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ты лучше расскажи ПОЧЕМУ свинарчук продолжал работать в СНБО, если луценко "знал"???????
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Ты давай по нынешним, а не по шавкам. Если бы они миллионами ворочали, ты бы с экранов не слазил, скромняга ты мой.
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Дело оборонпрома - "один гражданин и два сотрудника СБУ", а где сам оборонпром?
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це, приблизно, як в тій говірці - "ей, ви троє, оба ко мне")))
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при чем тут Гитлер,Юра в Германии был один раз и то уставший

Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 6403
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По одной из схем в "Укроборонпроме" над тремя деятелями уже состоялся суд: Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

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Не поделились или крысятничали в схеме.
Вот их показательно слили, чтобы было неповадно другим.
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СБУ планировало сделку. ПИПЕЦ! И эта организация, на которую выделяются миллиарды и миллиарды, мусора у которой засекрены, и которая должна обеспечить внешнюю безопасность разводит мелких бизнесменов... ГОСУДАРСТВО какое-то ипанутое... Что в корне неправильно. Гнилое...
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А чому ворог гладковський до вчора займав свою посаду якщо всі все знали? Тобто всі в темі і всі в схемі?
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тобто, синок Гладковського тут непричетний? луцик, таких, як ти не судити, а просто вішати треба
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Юра пробивает новое дно. Только вчера состоялся суд (первое заседание). А он уже обвиняет журналистов и общество, что это их не интересует. Не было бы хайпа, так и суда не было, недосидевший ты наш Югик...
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Югик тільки но вчора хотів збити податки з свинарковських підприємств-прокладок, а сьогодні оказується, що вже був суд і мабуть вони "сядуть", він просто цього не знав, а завтра він скаже, що їх вже розтріляно по законам війни Щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі" над трьома діячами вже відбувся суд: Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 8413
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Володимир Рисенко
14 ч. ·

Вторая серия «бирюковских» проваджень про гребаных «контрабандистов» свинарчуков. Кто пропустил, ссылка на первую в коментах. ̶Г̶е̶н̶и̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ пиарщик решил сделать всем подарок, перечислив все криминальные провадження из расследования Бигуса.

А мы продолжаем их читать. Спойлер - героической контрабанды из рф опять не было.

Провадження №42015110330000094. Начато по самым тяжелым коррупционным статьям - ч.3,5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», до 12 лет лишения свободы и ч.3 ст.368 КК Украины, в народе взятка.

Кристально чистый сюжет - Киевский бронетанковый завод в ноябре 15-го нарисовал для Министерства обороны документы на проведение ремонта БТР на пять миллионов гривен. И тупо обналичил через свинарчуков пять лямов за мосты для БТР, которые на заводе никто и в глаза не видел.

«При цьому, посадові особи Державного підприємства «Київський бронетанковий завод» залучили до злочинної схеми ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Фірма «Ренал», ТОВ «Оптимумспецдеталь» та ТОВ «Промомаркетгруп» через які отримали фіктивні документи, щодо нібито придбання мостів які фактично в адресу ДП «Київський Бронетанковий завод» не поступали та фактично не ставились на бронетранспортери та спеціальну техніку так як це не відповідає умовам проведеної тендерної процедури».

Доблестные орлы Матиоса, не поверите, дело даже до суда довели и приговор получили! Знаете кого они посадили и по какой статье?

Военная прокуратура переквалифицировала дело на ч.1 ст.205 ККУ «Фиктивное предпринимательство», и по соглашению с прокурором директору фиктивной фирмы присудили штраф аж в одиннадцать тысяч гривен (Есть разница с угрозой 12 лет лишения свободы, да?). Подозреваю, что это та самая женщина из Броваров, которая мелькала в первой серии фильма Бигуса.

Дело закрыто и сдано в архив. Доблестных контрабандистов свинарчуков прокуроры из дела вывели. Как именно это было, я подозреваю, мы и увидим в следующий вторник.
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" Все давно уже открыли, всё давно уже нашли, результаты получили и до нас изобрели"...
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Дождемся еще двух серий интересного кино.
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Кто-нибудь понимает, что раскрываются схемы не когда ловят стрелочников, а когда прослеживают деятельность, даже допуская сделки, чтобы всё накрыть?
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Ну да це була югіко-свінарчуковская кантрабандная спецОперація по прослежіванію дєятельності, чтоби усьо накрить
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Этому чуду нада молчать и работать, молчать и работать...
А воно мэлэ всякую муйню, которой уже не верят даже самые упоротые порохоботы.
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На этой неделе, я так понимаю сегодня.
Как петух клюнул начали имитацию борьбы делать.
И ещё говорят, что клоун Зеленский. Уже відбувся суд щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі": над Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 3272
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По одной из схем в "Укроборонпроме" над тремя деятелями уже состоялся суд: Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

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ЛУЦИК!!! СОСТОЯЛСЯ СУД ЭТА ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ДЕБИЛОВ!!!

ТЫ ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ О ВЫНЕСЕННОМ ПРИГОВОРЕ А НЕ О ТОМ ШО СОСТОЯЛСЯ СУД

ТЕМ БОЛЕЕ, ЗНАЯ ВАШИ ПРОВЛАСТНЫЕ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СУДЫ КОТОРЫЕ ОТПУСКАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ или ПРОЩЕ ГОВОРЯ ЗА ОТКУП

НО ЕМУ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ и ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО УБЛЮДОЧНОГО РЕШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НУЖНО ПОКАЗАТЬ РАБОТУ СУДОВ С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ

А ПОСКОЛЬКУ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ОН МАНИПУЛИРУЕТ. Уже відбувся суд щодо однієї зі схем в "Укроборонпромі": над Рогозою і двома працівниками СБУ, - Луценко - Цензор.НЕТ 8671
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Вывсёврёти. Никаких схем нет!
Так визжали ВСЕ соевые лакеи ещё пару дней назад.
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Ждем понедельник и продолжение расследования Бигуса.
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А над главным фигурантом пэпой когда?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже состоялся суд по одной из схем в "Укроборонпроме": над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко
 
 
 
 
 
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