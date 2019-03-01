 Уже состоялся суд по одной из схем в "Укроборонпроме": над Рогозой и двумя работниками СБУ, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала "Прямой", об этом на своей странице в Facebook написала спикер ГПУ Лариса Сарган.
"Еще в 2017 году Генеральная прокуратура Украины узнала об одном гражданине, который занимался поставками запасных частей для предприятий оборонпрома, но параллельно готовит не только определенные финансовые сделки, но и чистые мошенничества. Он требовал от жены одного из чиновников Януковича, который находился в СИЗО деньги для подкупа правоохранителей. В результате военная прокуратура, которая вела дело этого чиновника, бывшего заместителя министра экономики Януковиче, узнала об этом, и в ходе операции задержала этого мошенника и даже двух действующих офицеров Службы безопасности Украины, которые с ним вместе планировали эту сделку", - сказал он.
По словам Луценко, буквально вчера состоялся суд над этими тремя деятелями: "Рогоза и два работника СБУ. Правда, общество это не интересует, как и журналистов, которые ищут сенсаций. Просто правоохранительная система сработала. И что тут интересного? Они в суде, и будут сидеть за свое мошенничество"
Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.
Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.
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Якщо зміниться влада, ми у твоєму вироку прочитаємо, як і чим ти займався.
Стежити · 12 вересня 2017 р. ·
«Якщо запитають, скільки тобі років, відповідай, що тобі сімнадцять і що ти божевільна ...»
точно треба Петра-ліксєїча на другий термін обирати, він ще і не таке "зробить"!
Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов кандидата в президенти Анатолія Гриценка.
"Весна - і зранку перша перемога!", - написав Гриценко у Facebook.
"Ми виграли суд - він засудив ЦВК за спробу легалізувати піраміду підкупу голосів через нібито законні виплати "агітаторам" гаранта. ЦВК вийшла за межі своїх повноважень, почала вказувати правоохоронцям, мовляв, це не підкуп, а норма", - повідомив він.
"Суд вдарив по руках їхній ЦВК - визнав її постанову незаконною і недійсною!", - заявив кандидат у президенти.
Представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький повідомив "Інтерфакс-Україна" що Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив позов про визнання протиправною і недійсною постанову ЦВК №376 від 22 лютого.
Засідання почалося о 17-й 28 лютого і завершилося після опівночі.
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Не поделились или крысятничали в схеме.
Вот их показательно слили, чтобы было неповадно другим.
14 ч. ·
Вторая серия «бирюковских» проваджень про гребаных «контрабандистов» свинарчуков. Кто пропустил, ссылка на первую в коментах. ̶Г̶е̶н̶и̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ пиарщик решил сделать всем подарок, перечислив все криминальные провадження из расследования Бигуса.
А мы продолжаем их читать. Спойлер - героической контрабанды из рф опять не было.
Провадження №42015110330000094. Начато по самым тяжелым коррупционным статьям - ч.3,5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», до 12 лет лишения свободы и ч.3 ст.368 КК Украины, в народе взятка.
Кристально чистый сюжет - Киевский бронетанковый завод в ноябре 15-го нарисовал для Министерства обороны документы на проведение ремонта БТР на пять миллионов гривен. И тупо обналичил через свинарчуков пять лямов за мосты для БТР, которые на заводе никто и в глаза не видел.
«При цьому, посадові особи Державного підприємства «Київський бронетанковий завод» залучили до злочинної схеми ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Фірма «Ренал», ТОВ «Оптимумспецдеталь» та ТОВ «Промомаркетгруп» через які отримали фіктивні документи, щодо нібито придбання мостів які фактично в адресу ДП «Київський Бронетанковий завод» не поступали та фактично не ставились на бронетранспортери та спеціальну техніку так як це не відповідає умовам проведеної тендерної процедури».
Доблестные орлы Матиоса, не поверите, дело даже до суда довели и приговор получили! Знаете кого они посадили и по какой статье?
Военная прокуратура переквалифицировала дело на ч.1 ст.205 ККУ «Фиктивное предпринимательство», и по соглашению с прокурором директору фиктивной фирмы присудили штраф аж в одиннадцать тысяч гривен (Есть разница с угрозой 12 лет лишения свободы, да?). Подозреваю, что это та самая женщина из Броваров, которая мелькала в первой серии фильма Бигуса.
Дело закрыто и сдано в архив. Доблестных контрабандистов свинарчуков прокуроры из дела вывели. Как именно это было, я подозреваю, мы и увидим в следующий вторник.
А воно мэлэ всякую муйню, которой уже не верят даже самые упоротые порохоботы.
Как петух клюнул начали имитацию борьбы делать.
И ещё говорят, что клоун Зеленский.
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ЛУЦИК!!! СОСТОЯЛСЯ СУД ЭТА ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ДЕБИЛОВ!!!
ТЫ ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ О ВЫНЕСЕННОМ ПРИГОВОРЕ А НЕ О ТОМ ШО СОСТОЯЛСЯ СУД
ТЕМ БОЛЕЕ, ЗНАЯ ВАШИ ПРОВЛАСТНЫЕ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СУДЫ КОТОРЫЕ ОТПУСКАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ или ПРОЩЕ ГОВОРЯ ЗА ОТКУП
НО ЕМУ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ и ПОСЛЕ ВЧЕРАШНЕГО УБЛЮДОЧНОГО РЕШЕНИЯ КОРРУПЦИОННОГО КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НУЖНО ПОКАЗАТЬ РАБОТУ СУДОВ С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ
А ПОСКОЛЬКУ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ОН МАНИПУЛИРУЕТ.
Так визжали ВСЕ соевые лакеи ещё пару дней назад.